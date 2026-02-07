이제 Claude Opus 4.6도 Snowflake Cortex AI에서

Anthropic의 가장 강력한 모델인 Claude Opus 4.6을 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. Anthropic의 출시 파트너로서, Snowflake는 미국 지역에서 Claude Opus 4.6을 출시와 동시에 비공개 미리보기(PrPr)로 제공하며, EU 지역도 곧 지원할 예정입니다. Claude Opus 4.6은 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex Code, Cortex AI Functions 및 Cortex REST API와 함께 사용할 수 있으며, Snowflake Intelligence에서도 곧 제공될 예정입니다.
Claude Opus 4.6
Claude Opus 4.6은 Anthropic의 신규 프리미엄 프론티어 모델이자, 현재까지 가장 지능적이고 에이전틱한 모델입니다. 최소한의 입력만으로도 작업을 자율적으로 계획하고 실행하며, 상황에 따라 경로를 수정하며 목표를 완수합니다. 또한, 높은 수준의 제어가 가능해, 의사 결정 방식과 자율성 수준을 세밀하게 조정할 수 있습니다.
Snowflake에서의 Claude Opus 4.6 활용 사례
Claude Opus 4.6은 Snowflake Cortex AI에 포함된 다른 주요 프론티어 모델들과 함께, Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 활용 사례를 지원합니다. Claude Opus 4.6을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Cortex Code로 개발 속도 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code는 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스, 워크플로우를 실제로 이해해, 신뢰를 훼손하거나 확장성에 영향을 주지 않으면서 아이디어 단계부터 프로덕션까지 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다. 이제 Cortex Code는 Claude Opus 4.6을 통해 더 높은 수준의 추론 능력과 코드 생성 품질, 에이전틱 실행을 구현하며, Snowsight 인터페이스와 CLI, 로컬 개발 도구 전반에서 Snowflake 환경을 인식하는 안전한 지원을 제공합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 반복 작업을 몇 분으로 단축하며 완전한 거버넌스와 상호운용성을 유지할 수 있습니다. CLI에서
/model명령을 사용하면 미리 보기로 Claude Opus 4.6을 직접 사용해 볼 수 있습니다.
- 고급 엔터프라이즈 인텔리전스 에이전트 구축: Snowflake Intelligence는 조직이 협업하고 혁신하는 방식을 근본적으로 변화시키는 새로운 유형의 에이전트를 제공합니다. 기술 전문성에 관계없이 모든 직원은 자연어로 복잡한 질문을 하고, ‘무엇’ 뒤에 숨겨진 ‘왜’를 밝혀내며, 확신에 기반하여 대응할 수 있습니다. 이는 모두 Snowflake의 안전하고 거버넌스가 적용된 경계 내에서 이루어집니다. Opus 4.6은 개발자, 관리자, 빌더를 위해 이 기반을 확장하여, 복잡한 데이터를 바탕으로 추론하고 코드를 자율적으로 작성 및 실행하며 분석 및 운영 워크플로우를 조율하는 고급 에이전트 구축을 지원합니다.
- 정형 및 비정형 데이터를 전례 없는 정밀도로 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 Cortex AI Functions는 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 저렴한 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어, AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 SQL 안에서 자연어 지시를 직접 적용해 Claude Opus 4.6과 같은 프론티어 모델을 활용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-6',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 보안 데이터에 가까운 위치에서 AI 애플리케이션 개발: Cortex REST API를 사용하면 Snowflake 보안 경계 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. Claude Opus 4.6의 적응형 사고(Adaptive Thinking)와 같은 기능을 활용해, 모델이 각 작업에 대해 얼마나 깊이 사고할지를 스스로 판단하도록 설정할 수 있습니다. 개발자는 Anthropic SDK를 Snowflake Cortex REST API 엔드포인트에 연결해, 익숙한 Anthropic 도구와 원활하게 통합된 개발 경험으로 빠르게 시작할 수 있습니다.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-6",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
지금 바로 Snowflake에서 Claude Opus 4.6 시작하기
Anthropic의 가장 강력한 모델인 Claude Opus 4.6을 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. Anthropic의 출시 파트너로서, Snowflake는 미국 지역에서 Claude Opus 4.6을 출시와 동시에 비공개 미리보기(PrPr)로 제공하며, EU 지역도 곧 지원할 예정입니다. Claude Opus 4.6은 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex Code, Cortex AI Functions 및 Cortex REST API와 함께 사용할 수 있으며, Snowflake Intelligence에서도 곧 제공될 예정입니다.
자세히 알아보기
Cortex Code에 대한 출시 발표를 확인하고 자세한 내용을 파악하세요.
Snowflake Intelligence 데모를 통해 어떤 기능이 있는지 직접 살펴보세요.
Snowflake Intelligence로 정형 및 비정형 데이터에서 인사이트를 얻는 방법에 관한 Quickstart도 마련되어 있습니다.
미래 전망 진술
이 페이지에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 제품 제공에 대한 보장이 아닙니다. 실제 결과와 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려져 있거나 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.