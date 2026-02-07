이제 Claude Opus 4.6도 Snowflake Cortex AI에서

Anthropic의 가장 강력한 모델인 Claude Opus 4.6을 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. Anthropic의 출시 파트너로서, Snowflake는 미국 지역에서 Claude Opus 4.6을 출시와 동시에 비공개 미리보기(PrPr)로 제공하며, EU 지역도 곧 지원할 예정입니다. Claude Opus 4.6은 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex Code, Cortex AI Functions 및 Cortex REST API와 함께 사용할 수 있으며, Snowflake Intelligence에서도 곧 제공될 예정입니다.

Claude Opus 4.6

Claude Opus 4.6은 Anthropic의 신규 프리미엄 프론티어 모델이자, 현재까지 가장 지능적이고 에이전틱한 모델입니다. 최소한의 입력만으로도 작업을 자율적으로 계획하고 실행하며, 상황에 따라 경로를 수정하며 목표를 완수합니다. 또한, 높은 수준의 제어가 가능해, 의사 결정 방식과 자율성 수준을 세밀하게 조정할 수 있습니다.