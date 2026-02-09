Claude Opus 4.6 su Snowflake Cortex AI

Inizia subito con Claude Opus 4.6 di Anthropic su Snowflake

Siamo entusiasti di annunciare che Claude Opus 4.6, il modello più potente di Anthropic fino ad oggi, è disponibile per i clienti su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio di Anthropic, offriamo la disponibilità nello stesso giorno di Claude Opus 4.6 in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’utilizzo conCortex Code, Cortex AI Functions e Cortex REST API e sarà presto disponibile in Snowflake Intelligence.

Scopri di più

Leggi il nostro annuncio di lancio di Cortex Code e scopri di più qui.

Guarda la demo di Snowflake Intelligence per vedere queste funzionalità in azione.

Ottieni insight da dati strutturati e non strutturati con Snowflake Intelligence seguendo questo quickstart.

Dichiarazioni previsionali

Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotti, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.