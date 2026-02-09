Claude Opus 4.6 su Snowflake Cortex AI

Siamo entusiasti di annunciare che Claude Opus 4.6, il modello più potente di Anthropic fino ad oggi, è disponibile per i clienti su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio di Anthropic, offriamo la disponibilità nello stesso giorno di Claude Opus 4.6 in private preview negli USA con il supporto per l’EU disponibile a breve. È disponibile all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’utilizzo con Cortex Code, Cortex AI Functions e Cortex REST API e presto anche con Snowflake Intelligence.
Claude Opus 4.6
Opus 4.6 è il nuovo modello di frontiera premium di Anthropic e il più intelligente fino ad oggi. È in grado di portare avanti le attività pianificando, eseguendo e correggendo automaticamente la rotta con input minimi. Il comportamento degli agenti AI è altamente orientabile, consentendo un controllo granulare sia sui processi decisionali che sui livelli di autonomia.
Cosa puoi fare con Claude Opus 4.6 su Snowflake
Opus 4.6 si aggiunge ad altri modelli di frontiera leader in Snowflake Cortex AI, consentendo un’ampia gamma di casi d’uso enterprise, il tutto all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Claude Opus 4.6, ottieni:
- Accelerazione dello sviluppo con Cortex Code: L’agente di codifica AI Snowflake comprende i dati, la governance e i flussi di lavoro aziendali, consentendo ai team di passare rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere la fiducia o la scalabilità. Ora, con Opus 4.6, Cortex Code offre ragionamento, generazione di codice ed esecuzione ad agenti di qualità nettamente superiore, portando l’assistenza sicura e Snowflake-aware direttamente nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per i data engineer, gli analisti e gli sviluppatori, trasforma il linguaggio naturale in pipeline pronte per la produzione, agenti di analisi e AI, riducendo settimane di lavoro in pochi minuti, pur rimanendo completamente governato, interoperabile e di livello enterprise. Puoi provare Claude Opus 4.6 in preview utilizzando il comando
/modelall’interno della CLI per:
- Creare agenti di enterprise intelligence avanzati: Snowflake Intelligence introduce una nuova categoria di agenti di AI enterprise progettati per trasformare il modo in cui le organizzazioni lavorano, collaborano e innovano, favorendo una cultura realmente data-driven. Ogni dipendente, indipendentemente dal livello di competenze tecniche, può porre domande complesse in linguaggio naturale, comprendere il “perché” dietro ogni “cosa” e agire con sicurezza, sempre all’interno del perimetro sicuro e governato di Snowflake. Per sviluppatori, amministratori e builder, Opus 4.6 estende queste fondamenta, consentendo la creazione di agenti avanzati che ragionano su dati complessi, scrivono ed eseguono codice in modo autonomo e orchestrano flussi di lavoro analitici e operativi.
- Analizzare dati strutturati e non strutturati con una precisione senza precedenti: Cortex AI Functions semplifica la creazione di pipeline di AI scalabili sui dati aziendali multimodali utilizzando SQL. Cortex AI Functions offre un’elaborazione ad alte prestazioni a costi inferiori rispetto alle pipeline di AI orchestrate manualmente, consentendo insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le consolidate funzionalità di sicurezza e governance Snowflake. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli di frontiera come Opus 4.6.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-6',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Gli sviluppatori possono creare applicazioni AI più vicine ai propri dati protetti: Utilizzare la Cortex REST API per creare applicazioni aziendali agentiche all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. Possono sfruttare nuove funzionalità, come il pensiero adattivo di Opus 4.6, per consentire al modello di decidere quanto pensare a un’attività. Gli sviluppatori possono iniziare subito a utilizzare l’SDK Anthropic puntandolo sull’endpoint API REST Snowflake Cortex, per un’integrazione perfetta con i familiari strumenti Anthropic.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-6",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Inizia subito con Claude Opus 4.6 di Anthropic su Snowflake
Siamo entusiasti di annunciare che Claude Opus 4.6, il modello più potente di Anthropic fino ad oggi, è disponibile per i clienti su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio di Anthropic, offriamo la disponibilità nello stesso giorno di Claude Opus 4.6 in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’utilizzo conCortex Code, Cortex AI Functions e Cortex REST API e sarà presto disponibile in Snowflake Intelligence.
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Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotti, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.