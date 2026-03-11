Claude Opus 4.6 llega a Snowflake Cortex AI

Nos complace anunciar la disponibilidad de Claude Opus 4.6, el modelo más potente de Anthropic, en Snowflake Cortex AI. Como partner de lanzamiento de Anthropic, ofrecemos disponibilidad inmediata de Claude Opus 4.6 en vista previa privada en EE. UU., y pronto será compatible en la UE. Está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex Code, Cortex AI Functions y Cortex REST API, y pronto llegará a Snowflake Intelligence.
Claude Opus 4.6
Opus 4.6 es el nuevo modelo puntero prémium de Anthropic y el más inteligente y con mayor capacidad de agentes hasta la fecha. Es capaz de impulsar tareas mientras planifica, ejecuta y corrige el rumbo de forma autónoma con una intervención mínima. El comportamiento de los agentes es muy dirigible, lo que permite un control pormenorizado tanto de la toma de decisiones como de los niveles de autonomía.
Qué se puede hacer con Claude Opus 4.6 en Snowflake
Opus 4.6 se une a otros modelos punteros líderes en Snowflake Cortex AI, lo que permite una amplia gama de casos de uso empresariales, dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake. Con Claude Opus 4.6, puedes hacer lo siguiente:
- Acelerar el desarrollo con Cortex Code: El agente de codificación de IA de Snowflake entiende realmente tus datos empresariales, la gobernanza de datos y los flujos de trabajo, lo que permite a los equipos pasar de la idea a la producción rápidamente sin perder la confianza ni comprometer la escalabilidad. Ahora, con Opus 4.6, Cortex Code ofrece un razonamiento, una generación de código y una ejecución de agentes de una calidad notablemente superior, lo que aporta asistencia segura y compatible con Snowflake directamente en la interfaz de Snowsight, CLI y las herramientas de desarrollo locales. Para los ingenieros de datos, los analistas y los creadores, convierte el lenguaje natural en flujos, analíticas y agentes de IA listos para la producción, lo que reduce semanas de trabajo de integración a minutos, al tiempo que se mantiene totalmente gobernado e interoperable, a nivel empresarial. Puedes probar Claude Opus 4.6 en vista previa mediante el comando
/modelen CLI:
- Crear agentes de inteligencia empresarial avanzados: Snowflake Intelligence presenta una nueva categoría de agentes diseñados para transformar la forma en que las organizaciones trabajan, colaboran e innovan al fomentar una cultura verdaderamente basada en datos. Todos los empleados, independientemente de su nivel técnico, pueden formular preguntas complejas en lenguaje natural, descubrir el “por qué” detrás de cada “qué” y actuar con confianza, todo ello dentro del perímetro seguro y gobernado de Snowflake. Para los desarrolladores, los administradores y los creadores, Opus 4.6 ampliará esta base, lo que permitirá la creación de agentes avanzados que razonan a través de datos complejos, escriben y ejecutan código de forma autónoma, y orquestan flujos de trabajo analíticos y operativos.
- Analizar datos estructurados y no estructurados con una precisión inigualable: Cortex AI Functions facilita la creación de flujos de IA escalables a través de datos empresariales multimodales mediante SQL. Cortex AI Functions ofrece un procesamiento de alto rendimiento a un coste inferior al de los flujos de IA orquestados manualmente, lo que permite obtener información fiable en toda la organización sin renunciar a las capacidades de seguridad y gobernanza por las que Snowflake es conocido. Por ejemplo, con la función AI_COMPLETE, los analistas pueden aplicar instrucciones en lenguaje natural directamente en SQL, aprovechando modelos punteros como Opus 4.6.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-6',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Los desarrolladores pueden crear aplicaciones de IA más cerca de sus datos seguros: Utiliza Cortex REST API para crear aplicaciones empresariales de agentes dentro del perímetro de seguridad de Snowflake. Pueden aprovechar las nuevas capacidades, como el pensamiento adaptativo de Opus 4.6, para permitir que el modelo decida cuánto pensar en una tarea. Los desarrolladores pueden empezar rápidamente a utilizar el SDK de Anthropic apuntándolo a su punto de conexión de Snowflake Cortex REST API, lo que permite una integración perfecta con las herramientas conocidas de Anthropic.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-6",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Empezar a usar Claude Opus 4.6 de Anthropic en Snowflake hoy mismo
Nos complace anunciar la disponibilidad de Claude Opus 4.6, el modelo más potente de Anthropic, en Snowflake Cortex AI. Como partner de lanzamiento de Anthropic, ofrecemos disponibilidad inmediata de Claude Opus 4.6 en vista previa privada en EE. UU., y pronto será compatible en la UE. Está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex Code, Cortex AI Functions y Cortex REST API, y pronto llegará a Snowflake Intelligence.
Más información
Lee nuestro anuncio de lanzamiento de Cortex Code, y obtén más información al respecto aquí.
Mira la demostración de Snowflake Intelligence para ver estas capacidades en acción.
Obtén información a partir de datos estructurados y no estructurados con Snowflake Intelligence en esta guía quickstart.
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro formulario 10-Q más reciente para obtener más información.