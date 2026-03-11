Claude Opus 4.6 llega a Snowflake Cortex AI

Empezar a usar Claude Opus 4.6 de Anthropic en Snowflake hoy mismo

Nos complace anunciar la disponibilidad de Claude Opus 4.6, el modelo más potente de Anthropic, en Snowflake Cortex AI. Como partner de lanzamiento de Anthropic, ofrecemos disponibilidad inmediata de Claude Opus 4.6 en vista previa privada en EE. UU., y pronto será compatible en la UE. Está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex Code, Cortex AI Functions y Cortex REST API, y pronto llegará a Snowflake Intelligence.

Más información

Lee nuestro anuncio de lanzamiento de Cortex Code, y obtén más información al respecto aquí.

Mira la demostración de Snowflake Intelligence para ver estas capacidades en acción.

Obtén información a partir de datos estructurados y no estructurados con Snowflake Intelligence en esta guía quickstart.

Declaraciones prospectivas

Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro formulario 10-Q más reciente para obtener más información.