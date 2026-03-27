AI 데이터 거버넌스의 핵심 요건: 인텔리전스와 상호운용성을 갖춘 데이터 카탈로그

데이터 카탈로그를 단순한 기록 시스템으로 보던 시대는 끝났습니다. 이를 구축하고 유지하는 데 필요했던 막대한 수작업 역시 마찬가지입니다. 에이전트, 코파일럿, 자율형 분석이 등장한 지금, 기업에는 상호운용성과 복원력을 갖추고, 머신 속도의 추론에 맞게 설계된 내장형 ‘범용 AI 카탈로그’가 필요합니다.

‘범용 AI 카탈로그’는 단순한 유행어가 아닙니다. 여기서 ‘AI 카탈로그’란 사람과 AI 에이전트 모두가 더 빠르고 정확하게 작업할 수 있도록 컨텍스트 기반 지식을 제공하는 지능형 카탈로그를 의미합니다. 한편 ‘범용’은 상호운용성을 뜻하며, Snowflake, AWS, Microsoft와 같은 개별 플랫폼을 넘어 조직 전체 데이터 자산을 아우르는 관점을 의미합니다.

범용 AI 카탈로그의 필수 구성 요소

이는 다음 두 가지 핵심 요소로 정의됩니다.

시맨틱 계층: 데이터베이스나 데이터 레이크에 저장된 복잡한 가공 전 데이터와 이를 사용하는 사람 또는 AI 에이전트 사이에 위치하는, 비즈니스 친화적인 계층입니다.

범용 상호운용성: 기반을 이루는 클라우드, 저장 형식, 컴퓨팅 엔진과 관계없이, 분산된 데이터 환경 전반에 걸쳐 거버넌스, 보안, 메타데이터를 오케스트레이션할 수 있는 데이터 카탈로그의 능력을 말합니다.

이 두 요소가 왜 분리될 수 없는지 살펴보겠습니다.

시맨틱 계층이 필요한 이유: AI 에이전트를 위한 컨텍스트 체계

머신 인텔리전스에는 컨텍스트가 필요하며, 이는 흔히 시맨틱 계층으로 표현됩니다. 기존 데이터 카탈로그가 컬럼 이름과 같은 가공 전 데이터를 제공했다면, AI에 바로 활용할 수 있는 카탈로그는 시맨틱 계층을 통해 데이터의 실제 의미를 정의하여 제공합니다.

사람은 컬럼 이름만 보고도 의미를 유추할 수 있지만, AI 에이전트는 문자 그대로 해석하며 컨텍스트가 없으면 판단할 수 없습니다. 예를 들어 ‘TX_LMT’라는 값을 숫자로 인식할 수는 있어도, 통화 단위나 지역에 관한 맥락은 파악할 수 없습니다. 또는 에이전트가 이를 ‘세금 한도(tax limit)’로 해석했는데, 실제로는 ‘지방세 총액(tax local municipal total)’을 의미할 수 있습니다. 이런 오해는 치명적인 오류로 이어질 수 있습니다. 시맨틱 계층은 이러한 용어의 구체적인 정의를 제공함으로써, 에이전트와 사용자 모두가 공식적인 비즈니스 로직과 컨텍스트, 정의를 따르도록 강력한 가드레일 역할을 합니다.

이 계층의 신뢰성은 결국 거버넌스에 달려 있습니다. 민감 데이터 보호, 데이터 계보, 데이터 품질 모니터링, 그리고 역할 기반 접근 제어(RBAC)와 속성 기반 접근 제어(ABAC) 같은 정책을 통합함으로써, 거버넌스는 정적인 제약이 아니라 유연하게 작동하는 보호 체계로 전환됩니다. 이를 통해 사람과 머신에 공유되는 데이터의 정확성과 추적 가능성을 확보하고, 데이터 민감도에 따라 실시간으로 조정되는 보안 정책이 아키텍처 전반에 일관되게 적용되도록 할 수 있습니다.

인텔리전스에 상호운용성이 필요한 이유: 한 번 정의하면 어디서나 적용 가능

시맨틱 계층이 깊이(의미와 지식)를 제공한다면, 범용 상호운용성은 조직 전체 데이터 환경을 아우르는 범위를 제공합니다. 이 둘이 함께해야 비로소 AI 전략이 제대로 작동합니다.

범용 AI 카탈로그에서는 마스킹이나 세분화된 액세스 제어와 같은 보안 정책이 상호운용 가능한 접근 경로에 내장되어 있습니다. AI 에이전트가 서드 파티 컴퓨팅 엔진을 통해 데이터를 조회하더라도, 카탈로그의 시맨틱 인텔리전스는 함께 전달됩니다. 즉, 어떤 도구를 사용하더라도 에이전트는 카탈로그의 지식과 정책에 의해 통제되며, 민감 데이터는 항상 보호됩니다.

시맨틱 계층과 범용 카탈로그를 결합하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

확장성: 새로운 데이터 소스나 AI 모델을 추가해도 거버넌스를 처음부터 다시 구축할 필요가 없습니다.

민첩성: 시맨틱 계층이 카탈로그에 걸쳐 확장되기 때문에, 비즈니스 정의가 변경되면 카탈로그 전반에 즉시 반영됩니다.

신뢰성: 직원이나 에이전트, 즉 사용자가 정책을 준수하길 기대하는 수준을 넘어, 실제로 준수하고 있음을 확신할 수 있습니다. 거버넌스 규칙이 사용하는 데이터와 분리될 수 없도록 설계되어 있기 때문입니다.

엔터프라이즈 데이터 카탈로그의 현재 모습

지난 10여 년간 전통적인 데이터 카탈로그는 메타데이터를 중앙화하고, 용어집을 구축하며, 신뢰할 수 있는 데이터를 탐색하도록 지원해 왔습니다. 목표는 분석가가 테이블을 검색하고 소유자를 확인할 수 있는, 마치 Google과 같은 데이터용 검색 도구를 구축하는 것이었습니다.

그러나 AI는 사람 중심 탐색에서 머신 중심 추론으로 초점을 이동시켰습니다. 많은 기존 카탈로그는 여전히 수동 저장소 역할에 머물러 있어, 능동적인 지능형 제어 계층으로 기능하지 못합니다.

조직이 AI 에이전트를 성공적으로 도입하려면 이렇게 단절된 데이터 인벤토리를 넘어, Snowflake Horizon Catalog와 같은 범용 AI 카탈로그로 전환해야 합니다. 이를 통해 모든 쿼리에 보안 제어를 내장해 사전적으로 리스크를 줄이고, 운영 민첩성을 높여, 조직이 데이터 소스를 확장하거나 AI 모델을 업데이트할 때도 거버넌스 체계를 다시 구축할 필요 없이 유연하게 대응할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 지속적으로 안정성과 혁신 역량을 유지할 수 있습니다.