2025년 여행 및 숙박 업계 경영진이 AI에 대해 알아야 할 사항

2023년이 AI에 대한 패닉과 놀라움의 해로, 2024년이 AI에 대한 실험의 해로 정의되었다면, 2025년은 AI를 실제로 활용해보는 해가 될 것입니다.

AI 채택이 이미 가속화되고 있는 여행 및 숙박 산업에서는 올 한 해 개인화가 더욱 광범위하게 활용되고 운영이 더욱 최적화될 것입니다. 또한, 각 여행객이 직면하게 되는 불편 사항을 완화할 수 있는 예측 분석 기능이 개선되면서, 이제 기업은 비즈니스의 거의 모든 측면에 영향을 미치는 효율성 향상을 모색하고 있습니다.

웨비나 2025년 여행 및 숙박 산업을 위한 데이터 및 AI 예측(Data and AI Predictions for Travel and Hospitality in 2025)에서는 기업이 생성형 AI 기능을 활용하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 동시에 개인적인 연결을 유지하는 모범 사례와 산업을 주도하는 동향 등을 살펴볼 것입니다.

항공, 리조트, 여행 기술 기업에 이르기까지, AI를 통해 산업을 변화시킬 수 있는 몇 가지 방법을 살펴보면 다음과 같습니다.