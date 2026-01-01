Was Führungskräfte im Reise- und Gastgewerbe über KI in 2025 wissen müssen

Wenn 2023 von Panik und Verwunderung über KI definiert war und 2024 mit KI experimentiert wurde, sehen Sie 2025 als das Jahr, in dem KI wirklich zum Einsatz kommen wird.
In der Reise- und Gastgewerbebranche, wo die KI-Einführung bereits zunimmt, wird im kommenden Jahr eine breitere Personalisierung und eine stärkere Optimierung des Betriebs stattfinden. Hinzu kommen verbesserte Fähigkeiten in der prädiktiven Analytik, die ein riesiges Potenzial birgt, die Pain Points zu lindern, mit denen Reisende konfrontiert sind, und Unternehmen streben Effizienzsteigerungen an, die nahezu alle Facetten ihres Unternehmens betreffen.
In unserem bevorstehenden Webinar „TRAVEL AND HOSPITALITY: AI + DATA PREDICTIONS 2025“ untersuchen wir die Trends, die die Branche antreiben. Thematisiert werden Best Practices dazu, wie Unternehmen generative KI nutzen können, um Kund:innen einen besseren Service zu bieten und gleichzeitig persönliche Verbindungen zu pflegen.
Von der Luftfahrt über Resorts bis hin zu Reisetechnologieunternehmen – hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie sich die Branche dank KI verändern wird.
Prognose: KI wird beispiellose Personalisierungsmöglichkeiten in der Reisebranche schaffen
Die Menschen reisen natürlich aus vielen verschiedenen Gründen: für die Arbeit oder in der Freizeit, um Familie zu besuchen oder eine Veranstaltung zu besuchen. Je nach den Umständen können sich die Bedürfnisse und Prioritäten eines einzelnen Reisenden jedoch dramatisch ändern. Wer eine Woche günstige Familienoptionen sucht, ist vielleicht nächste Woche bereit, für die nächste Geschäftsreise Premiumpreise zu zahlen.
2025 wird die KI-gestützte Personalisierung neue Höhen erreichen, indem sie diese verschiedenen Personas erkennt und darauf reagiert – von der ersten Planung bis hin zu Echtzeitanpassungen während einer Reise. Grundlegende Personalisierung durch KI ist zwar nichts Neues, doch in den nächsten Jahren werden immer ausgefeiltere, kontextorientierte Systeme entstehen, die nicht nur verstehen, wer Sie sind und wohin Sie sich begeben, sondern auch warum. Unternehmen müssen diese Personalisierung sorgfältig mit Datenschutzbedenken abgleichen, aber die Fähigkeit, die Motivationen von Reisenden zu einem bestimmten Zeitpunkt tiefer zu verstehen, ermöglicht es ihnen, den Kund:innen ein besseres Gesamterlebnis zu bieten und den Marken, die sie bedienen, mehr Umsatzmöglichkeiten zu bieten.
Prognose: KI wird Abläufe optimieren und das Störungsmanagement verbessern
Die Reisebranche verliert jährlich Milliarden durch Störungen wie Wetterereignisse, Arbeitskämpfe, Wartungsprobleme, um nur einige zu nennen. 2025 werden Unternehmen KI einsetzen, um ihren Betrieb weiter zu optimieren – insbesondere in Krisenzeiten. KI-Systeme werden dabei helfen, vorherzusagen, wann Flüge für Anschlussflüge durchgeführt werden müssen, die Personalstärke auf Grundlage von Nachfragemustern zu optimieren und Umbuchungen während Unterbrechungen zu automatisieren. Anstatt menschliche Mitarbeitende zu ersetzen, werden KI-Tools ihre Fähigkeiten erweitern und ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und schnell auf Veränderungen zu reagieren.
Prognose: Data Collaboration wird nahtlosere Reiseerlebnisse ermöglichen
2025 wird die Data Collaboration im gesamten Reise-Ökosystem – von Fluggesellschaften über Hotels bis hin zu anderen Reiseanbietern – zunehmen. Verspätet sich beispielsweise der Flug eines Reisenden, passen Hotel und Autovermietung ihre Buchungen automatisch entsprechend an. Auch wenn es technische und datenschutzrechtliche Herausforderungen gibt, werden die potenziellen Vorteile einer solchen sicheren Zusammenarbeit die Akzeptanz fördern. Unternehmen, die erfolgreich an diesen Data-Sharing-Ökosystemen teilnehmen, können die nahtlosen, reaktionsschnellen Erfahrungen bieten, die Reisende zunehmend erwarten.
Prognose: KI wird ihre Wirkung auf die Belegschaft und das Umsatzmanagement ausweiten
2025 wird KI Kernfunktionen im Reise- und Gastgewerbe wie Personalmanagement und Umsatzoptimierung ergänzen. Fluggesellschaften, Hotels und andere Reiseanbieter werden KI nutzen, um die Nachfrage dynamisch zu prognostizieren, Personalpläne zu optimieren und Preisanpassungen in Echtzeit zu automatisieren. So prognostizieren beispielsweise KI-gestützte Workforce-Management-Systeme Spitzenzeiten und planen Personal entsprechend ein, reduzieren die Arbeitskosten und halten gleichzeitig die Servicequalität aufrecht. In ähnlicher Weise wird KI riesige Datasets analysieren, darunter Buchungsmuster, Markttrends und Kundenpräferenzen, um Strategien zur Umsatzsteuerung zu optimieren und so Rentabilität und Kundenzufriedenheit zu maximieren. Auch wenn die skalierbare Implementierung dieser KI-gestützten Lösungen weiterhin Herausforderungen darstellt, können sich Unternehmen, die diese Umstellung nutzen, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie den Betrieb rationalisieren und die Gästeerfahrung durch intelligente, responsive Entscheidungsfindung verbessern.
Prognose: KI wird ein wichtiges Instrument zur Befähigung von Mitarbeitenden werden
KI wird zunehmend über kundenorientierte Anwendungen hinausgehen und zu einer wertvollen Ressource für Mitarbeitende in der Reise- und Gastgewerbebranche werden – egal ob Frontline-Team, Kundensupport oder Management. KI könnte beispielsweise dabei helfen, Hotelpersonal in Echtzeit Empfehlungen zu Upselling-Möglichkeiten oder zur Personalisierung von Gästepräferenzen zu geben und so eine ausgezeichnete Kundenerfahrung zu bieten. In ähnlicher Weise können Airline-Gate-Agent:innen KI nutzen, um Sitzkonfigurationen dynamisch zu bewerten oder Last-Minute-Umbuchungen für beeinträchtigte Reisende effektiver zu verwalten. KI wird auch eine Rolle bei der Weiterbildung von Mitarbeitenden spielen und personalisierte Trainingsprogramme anbieten, die auf ihren individuellen Lernstilen und Karrierepfaden basieren. Indem sie Routineaufgaben automatisieren und die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden verbessern, optimiert KI nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern auch die Arbeitszufriedenheit und Bindung und ermöglicht es Mitarbeitenden, sich auf wichtigere, auf Gäste ausgerichtete Tätigkeiten zu konzentrieren.
Um mehr über die Einführung von KI in verschiedenen Branchen zu erfahren, laden Sie den Bericht KI und Daten: Prognosen für 2025 herunter und erfahren Sie, wie Unternehmen sich in der sich ständig weiterentwickelnden KI-Landschaft zurechtfinden können. Dazu kommentieren führende Führungskräfte wie Snowflake CEO, Sridhar Ramaswamy, Snowflake Distinguished AI Software Engineer Yuxiong Xe und andere Expert:innen.