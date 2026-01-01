Was Führungskräfte im Reise- und Gastgewerbe über KI in 2025 wissen müssen

Wenn 2023 von Panik und Verwunderung über KI definiert war und 2024 mit KI experimentiert wurde, sehen Sie 2025 als das Jahr, in dem KI wirklich zum Einsatz kommen wird.

In der Reise- und Gastgewerbebranche, wo die KI-Einführung bereits zunimmt, wird im kommenden Jahr eine breitere Personalisierung und eine stärkere Optimierung des Betriebs stattfinden. Hinzu kommen verbesserte Fähigkeiten in der prädiktiven Analytik, die ein riesiges Potenzial birgt, die Pain Points zu lindern, mit denen Reisende konfrontiert sind, und Unternehmen streben Effizienzsteigerungen an, die nahezu alle Facetten ihres Unternehmens betreffen.

In unserem bevorstehenden Webinar „TRAVEL AND HOSPITALITY: AI + DATA PREDICTIONS 2025“ untersuchen wir die Trends, die die Branche antreiben. Thematisiert werden Best Practices dazu, wie Unternehmen generative KI nutzen können, um Kund:innen einen besseren Service zu bieten und gleichzeitig persönliche Verbindungen zu pflegen.

Von der Luftfahrt über Resorts bis hin zu Reisetechnologieunternehmen – hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie sich die Branche dank KI verändern wird.