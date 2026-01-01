2025年に旅行・ホスピタリティ業界のエグゼクティブがAIについて知っておくべきこと

2023年はAIに対するパニックと驚異の年と定義されました。2024年はAI実験の年でした。2025年は、AIが実稼働へと移行する年と考えてください。

すでにAIの導入が加速している旅行・ホスピタリティ業界では、来年はパーソナライゼーションの普及とオペレーションの最適化が進むでしょう。さらに、予測分析機能も強化されました。予測分析は、旅行者の誰もが直面したことのある問題点を緩和する大きな可能性を秘めており、企業はビジネスのほぼあらゆる側面に関わる効率性の向上に目を向けています。

Snowflakeの開催予定のウェビナー「Data and AI Predictions for Travel and Hospitality in 2025」では、この業界を牽引するトレンドを探ります。これには、企業が顧客とのパーソナルなつながりを維持しながらより良いサービスを提供するための、生成AI機能の活用のベストプラクティスも含まれます。

航空業界からリゾート業界、旅行テクノロジー企業まで、AIがどのように業界を変えるかについて解説します。