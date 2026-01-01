2025年に旅行・ホスピタリティ業界のエグゼクティブがAIについて知っておくべきこと

2023年はAIに対するパニックと驚異の年と定義されました。2024年はAI実験の年でした。2025年は、AIが実稼働へと移行する年と考えてください。
すでにAIの導入が加速している旅行・ホスピタリティ業界では、来年はパーソナライゼーションの普及とオペレーションの最適化が進むでしょう。さらに、予測分析機能も強化されました。予測分析は、旅行者の誰もが直面したことのある問題点を緩和する大きな可能性を秘めており、企業はビジネスのほぼあらゆる側面に関わる効率性の向上に目を向けています。
Snowflakeの開催予定のウェビナー「Data and AI Predictions for Travel and Hospitality in 2025」では、この業界を牽引するトレンドを探ります。これには、企業が顧客とのパーソナルなつながりを維持しながらより良いサービスを提供するための、生成AI機能の活用のベストプラクティスも含まれます。
航空業界からリゾート業界、旅行テクノロジー企業まで、AIがどのように業界を変えるかについて解説します。
予測：AIは旅行業界において、これまでにないパーソナライゼーションの機会を創出する
人々はもちろん、仕事やレジャー、家族の訪問、イベントへの参加など、さまざまな理由で外出します。しかし、状況に応じて、1人の旅行者のニーズと優先順位は劇的に変化します。ある週にお財布に優しい家族オプションを探している人は、次の週には出張のために喜んでプレミアム価格を支払うかもしれません。
2025年には、当初の計画から旅行中のリアルタイム調整まで、さまざまなペルソナを認識して対応することで、AIドリブンなパーソナライゼーションが新たな高みに到達します。AIによる基本的なパーソナライゼーションは目新しいものではありませんが、今後数年は、あなたが何者で、どこに向かっているのかだけではなく、その理由までもを理解する、より洗練されたコンテキストアウェアなシステムが登場するでしょう。企業はプライバシーに関する懸念とこのパーソナライゼーションのバランスを慎重に取る必要がありますが、旅行者の動機をいつでもより深く理解できれば、顧客は全体的な体験を改善し、サービスを提供するブランドにより多くの収益の可能性を提供できます。
予測：AIは業務を合理化し、非常時の管理を強化する
天候事象、労働争議、メンテナンス問題などの混乱により、旅行業界は年間数十億ドルを失っています。2025年、企業はAIを活用して、特に非常事態でのオペレーションをさらに最適化するでしょう。AIシステムは、乗り継ぎ乗客のためにフライト待機を行うべきかの予測、需要パターンに基づく人員配置の最適化、混乱時の予約変更の自動化に役立ちます。AIツールは、人間の作業者を置き換えるのではなく、作業者を増強し、彼らがより情報に基づいた意思決定を行えるようにして変化への迅速な対応を可能にします。
予測：データコラボレーションによって、よりシームレスな旅行体験が実現する
2025年には、航空会社、ホテル、その他の旅行プロバイダーなど、旅行エコシステム全体でデータコラボレーションが増加するでしょう。たとえば旅行者のフライトに遅延が生じた場合、ホテルやレンタカー会社はそれに応じて自動的に予約を調整します。技術的およびプライバシー的な課題もありますが、このような安全なコラボレーションの潜在的なメリットが採用を促進するでしょう。このようなデータ共有エコシステムへの参加に成功した企業は、旅行者がますます期待するシームレスで応答性の高い体験を提供できる有利な立場を得ます。
予測：AIのインパクトは、労働力と収益管理の領域にも及ぶ
2025年、AIは労働力の管理や収益の最適化など、旅行・ホスピタリティ業界のコア機能を強化するようになります。航空会社、ホテル、その他の旅行プロバイダーは、AIを活用して需要の動的な予測、人員配置スケジュールの最適化、価格設定の調整をリアルタイムで自動化します。たとえば、AIを活用した労働力の管理システムは、ピーク時期を予測し、それに応じて人員配置のスケジューリングを行うことで、サービス品質を維持しながら人件費を削減します。同様に、AIは予約パターン、市場トレンド、顧客の好みなどの膨大なデータセットを分析して収益管理戦略を細かく調整し、収益性と顧客満足度を最大化します。これらのAIドリブンなソリューションを大規模に導入するには課題が残っていますが、この変化を受け入れる企業は、インテリジェントで応答性の高い意思決定によって業務を合理化し、ゲスト体験を高めることで競争力を獲得できます。
予測：AIは従業員のエンパワメントのための重要なツールになる
AIは顧客対応アプリケーションにとどまらず、旅行・ホスピタリティ業界の従業員（現場スタッフ、顧客サポートチーム、経営陣など）にとっても価値のあるリソースとなるでしょう。たとえば、AIは、アップセルの機会やゲストの嗜好のパーソナライゼーションについてリアルタイムのレコメンデーションをホテルスタッフに提供することで、彼らが優れた顧客体験を提供するのに役立ちます。同様に、航空会社のゲートエージェントは、AIを使用して座席構成を動的に評価したり、混乱した旅行者の直前の予約変更をより効果的に管理したりできます。また、AIは従業員のスキルアップにも役立ち、彼らの独自の学習スタイルやキャリアパスに基づいてパーソナライズされたトレーニングプログラムを提供します。AIは反復タスクを自動化し、従業員の能力を高めることで、業務効率を改善するだけでなく、仕事の満足度と定着率を高め、従業員がより価値の高いゲスト重視の活動に注力できるようにします。
さまざまな業界におけるAIの導入について詳しくは、Snowflake AI + Data Predictions 2025レポートをぜひダウンロードしてください。SnowflakeのCEOであるSridhar Ramaswamy、Snowflakeの著名なAIソフトウェアエンジニアであるYuxiong Xeなどのトップエキスパートの解説とともに、進化し続ける今日のAIランドスケープのナビゲート方法についてのインサイトを得られます。