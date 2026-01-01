Lo que los ejecutivos de viajes y hostelería deben saber sobre la IA en 2025

Si 2023 se definió por el pánico y el asombro que generó la inteligencia artificial (IA), y en 2024 se experimentó con ella, 2025 es el año en que la IA realmente se pondrá a trabajar.

En el sector de los viajes y la hostelería, donde la adopción de la IA ya se está acelerando, este año se generalizará el uso de la personalización y se optimizarán más las operaciones. Si a eso le sumamos las mejores capacidades de los análisis predictivos, que prometen aliviar los problemas a los que se han enfrentado los viajeros, las empresas están buscando mejoras de eficiencia que afecten a casi todas las facetas de su negocio.

En nuestro próximo webinar “Data and AI Predictions for Travel and Hospitality in 2025”, exploraremos las tendencias que impulsan el sector, incluidas las prácticas recomendadas sobre cómo las empresas pueden aprovechar las capacidades de la IA generativa para prestar un mejor servicio a los clientes y mantener conexiones personales.

Desde la aviación hasta los complejos turísticos y las empresas de tecnología de viajes, aquí se muestran algunas formas más en las que esperamos que el sector cambie gracias a la IA.