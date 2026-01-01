AI 티핑 포인트: 2025년 금융 리더가 알아야 할 것

AI는 한동안 우리 곁에 있을 것이라는 사실을 입증하고 있습니다. 2023년은 패닉과 놀라움을 불러왔고, 2024년에는 광범위한 실험이 있었지만, 2025년은 금융 서비스 기업이 AI 애플리케이션에 대해 진지하게 생각해보는 한 해가 될 것입니다. 하지만 이는 전혀 단순한 문제가 아닙니다. AI의 개념 증명이 샌드박스에서 프로덕션 단계로 진화하고 있는 가운데, AI에 열광했던 지지자들의 열정이 식어가고 있습니다.

이러한 상황을 헤쳐나갈 수 있는 방법에 대해 저를 비롯하여 Snowflake의 CEO인 Sridhar Ramaswamy, Snowflake의 AI 석학 엔지니어인 Yuxiong Xe 및 여타 산업별 전문가들은 중요하게 생각하고 있으며 그러한 고민을 담은 것이 바로 Snowflake AI + 데이터 예측 2025 보고서입니다. 동 보고서에서는 AI 운영부터 리더십 스킬 세트 재작성에 이르기까지 AI로 가속화된 미래가 어떻게 펼쳐질지 (조직이 기본적인 데이터 전략을 마련하지 못하면 어떻게 될지) 예측하고 있습니다.

또한, AI 채택, 그리고 규제 측면에서 제기되는 도전이 향후 몇 년 동안 금융 서비스에 어떤 영향을 미칠지 자세히 살펴봅니다. 산업별 접근 방식은 더욱 신중할 것이며, 혁신과 명확하고 입증 가능한 비즈니스 가치 사이에서 균형을 잡을 것입니다. 가장 큰 문제 중 하나는 기술을 선도하는 금융 산업이 완전히 검증되지 않은 새로운 AI 솔루션에 대해 얼마나 적극적으로 나설 의향이 있느냐입니다.

그외 내용을 살펴보려면 Snowflake AI + 데이터 예측 2025 보고서를 다운로드하세요.