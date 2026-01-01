Der KI-Wendepunkt: Was führende Finanzunternehmen 2025 wissen müssen

KI beweist, dass sie hier bleiben wird. 2023 sorgte für Panik und Verwunderung und 2024 gab es umfassende Experimente. 2025 wird das Jahr, in dem Finanzdienstleistungsunternehmen mit KI-Anwendungen ernst werden. Aber es ist kompliziert: KI-Proof-of-Concept-Projekte werden aus der Sandbox in die Produktion übertragen – und einige der größten Befürworter von KI werden etwas mürrisch.

Wie man sich in einer solchen Landschaft zurechtfindet, ist für mich und Top-Führungskräfte wie Snowflake CEO, Sridhar Ramaswamy, Snowflake Distinguished AI Engineer, Yuxiong Xe und andere branchenspezifische Expert:innen, die am Snowflake AI + Data Predictions 2025-Bericht mitgearbeitet haben, absolut wichtig. Von der Operationalisierung von KI bis hin zum Umschreiben von Führungskompetenzen: Wir prognostizieren, wie eine KI-beschleunigte Zukunft aussehen könnte (und was passieren könnte, wenn Unternehmen ihre grundlegenden Datenstrategien nicht umsetzen).

Wir untersuchen, wie sich KI-Einführung und zu erwartende regulatorische Herausforderungen in den nächsten Jahren auf Finanzdienstleistungen auswirken werden. Der Ansatz der Branche wird messbarer sein und Innovation mit klarem, nachweisbarem unternehmerischen Mehrwert in Einklang bringen. Eines der großen Probleme ist die Bereitschaft der technologieorientierten Finanzbranche, auf ganz neue, völlig unerprobte KI-Lösungen zu setzen.

Den Rest der Prognosen für Finanzdienstleistungen und mehr finden Sie im Bericht Snowflake AI + Data Predictions 2025.