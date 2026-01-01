El punto de inflexión de la IA: lo que los líderes financieros deben saber de cara a 2025

Para mí, la IA añade valor de dos formas en las organizaciones de servicios financieros: ampliando las capacidades de los trabajadores y operando de forma autónoma sin participación humana. Esto último permanecerá en la etapa de experimentación durante algún tiempo, ya que existe un riesgo demasiado alto de obtener resultados negativos para los clientes, lo que afectaría a los resultados finales.

“Como es de esperar, al consejo le preocupará el ROI, pero no por ello va a estar dispuesto a poner en peligro la organización”, asegura. Naturalmente, los organismos reguladores también están atentos a la protección de las empresas, los consumidores y el sistema financiero, lo que obstaculiza cualquier implementación ultrarrápida que las empresas puedan tener en proceso.

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