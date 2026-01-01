Momento decisivo para a IA: o que as empresas financeiras líderes de mercado precisam saber para 2025

A inteligência artificial (IA) está mostrando que veio para ficar. Embora 2023 tenha trazido pânico e admiração, e em 2024 tenha havido uma ampla experimentação, 2025 será o ano em que as empresas de serviços financeiros se tornarão mais sérias quanto às aplicações de IA. Porém, isso é complicado: as provas de conceito de IA estão passando de sandbox à produção, justamente quando alguns dos maiores defensores da IA estão se tornando mais incrédulos.

Como navegar por esse cenário é o que importa para mim e para altos executivos, como o CEO da Snowflake, Sridhar Ramaswamy, o Distinguished AI Engineer da Snowflake, Yuxiong Xe, e outros especialistas do setor que contribuíram para o relatório Snowflake AI and Data Predictions 2025. Desde a operacionalização da IA até a reinvenção do conjunto de habilidades de liderança, estamos prevendo como será um futuro otimizado pela IA (e o que ocorrerá se as organizações não implementarem estratégias básicas de dados para fazerem parte disso).

Analisamos como a adoção da IA e os desafios regulatórios previstos vão afetar os serviços financeiros nos próximos anos. A estratégia do setor será mais mensurada, conciliando inovação a um valor comercial claro e demonstrável. Um dos grandes desafios está em como o setor financeiro, já bastante modernizado no uso de tecnologias, estará disposto a investir em soluções de IA muito novas e não ainda totalmente testadas.

Para saber mais sobre as previsões de serviços financeiros, entre outras, faça download do relatório Snowflake AI + Data Predictions 2025.