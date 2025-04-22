Snowflake Startup Challenge 2025: le 10 semifinaliste

Tradizionalmente il regalo del quinto anniversario è un oggetto di legno. Poiché gli snowboard hanno spesso un’anima in legno e poiché lo snowboard è il “trofeo” tradizionale della Snowflake Startup Challenge, diciamo subito che il trofeo Snowflake è perfetto come regalo per il quinto anniversario della nostra Startup Challenge. L’unica differenza è che invece di ricevere il regalo, lo consegneremo a una delle 10 semifinaliste elencate di seguito!

Con più di 1.000 candidature da oltre 100 Paesi, il pool di candidati alla Startup Challenge di quest’anno è stato un mix entusiasmante di innovazioni tecniche. Come prevedibile, l’AI è ovunque, in una varietà di formati e funzioni; abbiamo visto molte startup utilizzare Snowflake Cortex AI e Cortex Agents, oltre a interessanti applicazioni di LLM, Retrieval-Augmented Generation (RAG), AI generativa e altro ancora. Altrettanto interessante è l’ampiezza dei casi d’uso: abbiamo visto app per tutto, dall’agricoltura, l’analisi self-service e la cybersecurity, al monitoraggio della sanità pubblica, ai laboratori virtuali in 3D e alla pianificazione della supply chain.

I nostri giudici hanno attentamente valutato la selezione dei primi 10 e ringraziamo di cuore tutte le aziende che hanno partecipato quest’anno. Sappiamo quanta fatica richiedano queste candidature e lo apprezziamo.

Sarah Guo entra nella giuria della Startup Challenge

Siamo lieti di dare il benvenuto a Sarah Guo, fondatrice e Managing Partner di Conviction, nella giuria della Snowflake Startup Challenge 2025. Conviction è una venture company fondata nel 2022 per investire in software intelligente, o aziende "Software 3.0".

Sarah è riconosciuta per la sua esperienza nel venture capital early-stage e si unirà al resto dei nostri stimati giudici, tra cui Benoit Dageville, cofondatore e President of Product di Snowflake, Denise Persson, CMO di Snowflake, e Lynn Martin, presidente del gruppo NYSE.

I giudici hanno l’entusiasmante responsabilità di selezionare un vincitore della Startup Challenge e due finalisti, che avranno ciascuno l’opportunità di ricevere una quota fino a 1 milione di dollari di investimento, oltre a visibilità globale su Snowflake e opportunità esclusive di mentoring e visibilità da parte di NYSE.

Ora che sai di cosa si tratta, ti presentiamo le aziende che si contenderanno il gran premio della Snowflake Startup Challenge 2025!

Semifinaliste della Snowflake Startup Challenge 2025

Katalyze AI prevede le deviazioni, ottimizza il controllo delle materie prime e migliora l’efficienza della produzione, riducendo gli sprechi e accelerando il time-to-market per le aziende biofarmaceutiche. La sua Snowflake Native App, Digityze AI, è una piattaforma di intelligence documentale basata su AI che trasforma la documentazione bioproduttiva non strutturata in dati strutturati e fruibili e gestisce il ciclo di vita dei documenti. Con analisi avanzate e gestione centralizzata dei documenti, Digityze AI aiuta le aziende farmaceutiche a eliminare i silos di dati e accelerare la condivisione dei dati.

La trasformazione digitale è un obiettivo ammirevole, ma i sistemi legacy e i processi inefficienti frenano l’impegno di molte aziende. KAWA combina agenti di analisi, automazione e AI per aiutare le aziende a creare rapidamente data app e flussi di lavoro AI e raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. Collega database strutturati e non strutturati provenienti da più fonti e utilizza un’interfaccia utente no-code o Python per analisi avanzate e predittive. Gli agenti AI possono fornire assistenza per la ricerca, l’analisi, la riconciliazione e altro ancora, solo una parte della piattaforma nativa per l’AI di KAWA progettata per abilitare l’automazione con trasparenza e sicurezza di livello enterprise.

Qualsiasi azienda con un parco veicoli sa che togliere un veicolo dalla circolazione significa potenziali perdite, ma è ancora più doloroso quando non è pianificato e a causa di una manutenzione inefficiente. FleetSense AI di Lumilinks ha l’obiettivo di fornire agli operatori della flotta una sfera di cristallo, applicando la potenza di Snowflake e dell’AI per analizzare le fatture di riparazione, classificare le parti ed elaborare altri dati pertinenti per fornire previsioni sui guasti dei veicoli, ottimizzare le strategie di riparazione e migliorare le prestazioni della flotta.

Destinata a organizzazioni con ambienti di dati complessi e frammentati che vogliono ottenere un migliore valore dai propri dati, Prometheux ha sviluppato un livello di data foundation progettato per aiutare gli esseri umani e l’AI a creare rapidamente applicazioni basate su un knowledge graph virtuale di dati frammentati. Unisce dati provenienti da varie fonti, indipendentemente dal formato o dalla posizione originale e senza richiedere lo spostamento dei dati, e applica la logica per generare nuovi insight. Gli utenti possono lavorare con i dati definendo concetti aziendali invece di scrivere query sul database, e le strutture di dati possono essere riottimizzate senza modifiche significative all’infrastruttura con l’evoluzione delle esigenze aziendali.

Il sistema di previsione delle malattie dei vigneti basato su AI di PTA Robotics sfrutta le immagini dei droni, i dati IoT e informazioni e analisi meteo per rilevare i rischi di malattie dei vigneti prima che compaiano i sintomi. A differenza dei metodi tradizionali che si basano su ispezioni manuali o indici di vegetazione che mostrano solo lo stress generale delle piante, PTA Robotics utilizza l’AI per individuare le cause sottostanti dello stress dei vigneti. Gli agricoltori possono intervenire tempestivamente e in modo mirato per arrestare le malattie prima che incidano in modo significativo sulla resa delle colture. L’infrastruttura AI di Snowflake consente all’azienda di scalare facilmente e il Secure Data Sharing consente ai vigneti di collaborare sui trend delle malattie proteggendo al contempo i propri dati proprietari.

Satlyt sta creando una piattaforma software che collega i satelliti in un cloud virtuale per un edge computing veloce e sicuro basato sull’AI nello spazio, consentendo agli operatori satellitari di monetizzare l’eccesso di capacità di calcolo. Utilizza Snowpark Container Services per creare modelli AI/ML scalabili per l’elaborazione dei dati satellitari e funzioni AI/ML di Snowflake per consentire agli operatori satellitari di ottenere analisi avanzate e insight predittivi. Essendo una soluzione esclusivamente software, Satlyt evita la necessità di hardware proprietario e sfrutta Federated Satellite Systems per facilitare l’integrazione tra tutti gli operatori.

La gestione dei dati è fondamentale per creare applicazioni Gen AI interne, ma rimane una sfida per molte aziende: creare una fonte di verità verificata e mantenerla aggiornata con la documentazione più aggiornata è un’attività altamente manuale e impegnativa. Sherloq punta a cambiare questa situazione offrendo una piattaforma collaborativa per la gestione e la documentazione dei flussi di lavoro di analisi dei dati. Con un repository SQL collaborativo, crea un unico posto per tutte le query, integrandole nei flussi di lavoro esistenti in modo che gli utenti possano salvare, gestire e documentare automaticamente lavori SQL ad hoc su Snowflake. Sherloq può integrarsi con Cortex AI e Cortex Analyst per diventare i dati che alimentano le app Gen AI interne, contribuendo a fornire risultati affidabili.

Tempo è un’app nativa Snowflake che utilizza i Log Language Model (LogLM) di DeepTempo per risolvere i problemi di sicurezza dei clienti e ridurre i costi riducendo il volume dei log grezzi inviati a valle ai SIEM. Tempo aiuta i clienti a identificare glirrrrrrrrrrrr incidenti di sicurezza e ad analizzarne l’ambito e la gravità; i LogLM aiutano a migliorare l’accuratezza e la capacità di adattarsi ai nuovi ambienti esposti a nuove distribuzioni di dati. L’app è stata pre-addestrata utilizzando enormi quantità di log di sicurezza ed è particolarmente focalizzata sullo schema degli eventi, compreso il tempo relativo e assoluto.

La piattaforma SolarSync di SoFlo Solar utilizza l’analisi dei dati AI in tempo reale e il machine learning per trasformare i sistemi fotovoltaici residenziali sottoperformanti in asset energetici puliti con tempi di attività elevati, offrendo risparmi ai proprietari di abitazioni e creando una rete di centrali elettriche virtuali che fornisce valore misurabile alle utilities e agli operatori di rete. Snowflake è alla base dell’infrastruttura dati della piattaforma, dall’utilizzo di Snowpark per le pipeline di ingestion di dati basate su Python per elaborare la telemetria solare residenziale all’utilizzo di Snowflake Document AI per analizzare le bollette e identificare le discrepanze del credito di produzione solare.

Che si tratti di “fail fast” o “try, fail, try again”, sperimentare con nuove funzionalità, pipeline e design dei prodotti è fondamentale per mantenere l’agilità e tenere il passo con le mutevoli preferenze dei clienti e tendenze del mercato. Winning Variant offre una piattaforma di sperimentazione nativa Snowflake come Snowflake Native App, consentendo ai clienti di eseguire esperimenti innovativi direttamente all’interno dell’AI Data Cloud. I team possono distribuire e gestire esperimenti utilizzando i dati disponibili in Snowflake in tempo reale, senza dover accedere a una piattaforma di terze parti, esfiltrare dati sensibili di conversione o creare pipeline di dati complesse per ottenere i dati di cui hanno bisogno.

La presentazione

Nel secondo round della Snowflake Startup Challenge, ogni semifinalista presenterà un video di presentazione degli investitori e intervisterà i giudici per discutere l’ingresso dell’azienda, il suo prodotto e la sua strategia aziendale e come l’azienda userebbe un investimento se fosse selezionata come vincitrice della Startup Challenge.

Sulla base di queste informazioni, i giudici selezioneranno tre finalisti, che saranno annunciati a maggio. I finalisti si presenteranno alla giuria durante la finale della Startup Challenge al Dev Day di San Francisco il 5 giugno. I giudici decideranno in diretta prima di nominare il vincitore del Gran Premio 2025.

Partecipa per tifare il tuo finalista preferito: Registrati subito al Dev Day per vedere la finale e scoprire tutte le demo, le sessioni, le domande e risposte degli esperti e i laboratori pratici progettati per aiutare gli sviluppatori a creare cose straordinarie su Snowflake.

Congratulazioni e buona fortuna ai 10 semifinalisti per il secondo turno!