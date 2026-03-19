Project SnowWork: il modo più semplice di portare a termine il lavoro per gli utenti business

L’enterprise AI non è mai stata così accessibile. Ma per molti team business, trasformare i dati in risultati concreti è ancora un processo troppo lento, troppo manuale e troppo dipendente da risorse tecniche.
Molti assistenti AI sono in grado di generare risposte plausibili. Ciò che spesso manca è il contesto di business, l’accesso governato e la connessione ai dati enterprise necessari per un lavoro pronto per le decisioni. Di conseguenza, molte organizzazioni continuano a riscontrare un divario tra la promessa dell’enterprise AI e i risultati che offre ai team business.
Oggi annunciamo Project SnowWork (Research Preview), una nuova piattaforma AI autonoma per leader aziendali e knowledge worker in ambito finance, sales, marketing, operations e oltre, progettata per andare oltre le semplici risposte. Trasforma richieste orientate ai risultati in lavoro completato e basato sui dati, fondato sui dati Snowflake della tua organizzazione e governato dai controlli di sicurezza Snowflake e dall’RBAC.
Dall’intento di business al lavoro portato a termine in modo affidabile
Project SnowWork è progettato per le esigenze quotidiane dei team business quando serve più di una risposta rapida. Possono aver bisogno di insight pronti per le decisioni e delle attività successive necessarie.
Con Project SnowWork, gli utenti esprimono semplicemente ciò che vogliono ottenere in termini di risultato, e l’agente AI gestisce i passaggi necessari per realizzarlo, come analisi, contenuti e azioni successive adattate al tuo ruolo e al tuo business
Questa è la differenza tra un’AI che risponde e un’AI che porta a termine il lavoro. Project SnowWork è in grado di gestire richieste multi-step end-to-end: identifica i dati corretti, applica l’analisi appropriata, sintetizza ciò che conta e completa il risultato basato sui dati. Garantisce che il lavoro aziendale non si blocchi a causa della mancanza di competenze di coding o del backlog dei team tecnici.
Tre capacità fondamentali sono integrate nella progettazione di Project SnowWork:
Competenze specifiche per ruolo: Project SnowWork include profili AI preconfigurati e specifici per persona per finance, sales, marketing e altro. Si tratta di competenze agentiche curate che comprendono i workflow, il linguaggio e i KPI di ciascuna funzione e si attivano automaticamente per offrire un’esperienza personalizzata fin dal primo giorno.
Consapevolezza del contesto di business: Grazie alla comprensione nativa dei dati enterprise della tua organizzazione, Project SnowWork conosce la semantica del tuo business, parla il linguaggio della tua azienda, comprende le tue metriche e fornisce deliverable specifici per le esigenze del tuo business.
Fiducia enterprise by design: Project SnowWork applica automaticamente le policy di sicurezza, l’RBAC e le funzionalità di governance predefinite della piattaforma Snowflake. Contribuisce a garantire che, quando gli utenti business interagiscono con l’agente, non debbano preoccuparsi di accessi non autorizzati.
Dimostrazione di un CFO che utilizza Project SnowWork per preparare la revisione settimanale dei ricavi, inclusa la generazione di slide, l’analisi delle cause alla radice di uno scostamento dalle previsioni e la redazione delle comunicazioni chiave.
Altri esempi
Sales: Triage dei rischi della pipeline + brief settimanale pronto per gli executive
Richieste Sales Ops: “Riepiloga le variazioni settimanali della pipeline, i principali driver e le opportunità a rischio per area geografica.” Project SnowWork genera un brief pronto per le decisioni con diagnostica delle cause principali, rischi prioritizzati e bozze di domande di follow-up per la leadership commerciale, sostituendo ore di navigazione tra dashboard e consolidamenti manuali con pochi minuti.
Finance: Riepilogo di chiusura e analisi degli scostamenti
Richieste FP&A: “Spiega lo scostamento rispetto alle previsioni e redigi il riepilogo di chiusura per i manager.” Project SnowWork produce un’analisi dei driver di varianza, segnalazioni di anomalie e una narrativa executive rifinita basata su KPI governati, comprimendo la fase di analisi e storytelling della chiusura da giorni a un unico workflow.
Marketing: Raccomandazioni di riallocazione della spesa + memo per gli stakeholder
Richieste dei responsabili marketing: “Raccomanda modifiche di budget sulla base di CAC, conversione e impatto sulla pipeline per canale nelle ultime 4 settimane.” Project SnowWork fornisce un piano di riallocazione con metriche di supporto e un memo pronto per gli stakeholder, aiutando i team ad agire durante la campagna invece che a posteriori.
La superficie di business execution per l’AI Data Cloud Snowflake
Project SnowWork rappresenta un nuovo modo per le organizzazioni di operativizzare l’enterprise AI. Invece di essere un’altra interfaccia per porre domande, funge da livello di esecuzione. Porta l’agentic intelligence sul desktop e aiuta i team business a trasformare l’intento in lavoro completato, orchestrando in modo sicuro analisi e workflow multi-step sui dati enterprise affidabili.
Research preview: contribuisci al progetto
Project SnowWork è disponibile in Research Preview con accesso limitato a un gruppo di clienti che desiderano collaborare strettamente con Snowflake su workflow e risultati di business ad alto valore.
Project SnowWork: i tuoi dati enterprise al lavoro per te.