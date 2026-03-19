Project SnowWork: il modo più semplice di portare a termine il lavoro per gli utenti business

L’enterprise AI non è mai stata così accessibile. Ma per molti team business, trasformare i dati in risultati concreti è ancora un processo troppo lento, troppo manuale e troppo dipendente da risorse tecniche.

Molti assistenti AI sono in grado di generare risposte plausibili. Ciò che spesso manca è il contesto di business, l’accesso governato e la connessione ai dati enterprise necessari per un lavoro pronto per le decisioni. Di conseguenza, molte organizzazioni continuano a riscontrare un divario tra la promessa dell’enterprise AI e i risultati che offre ai team business.

Oggi annunciamo Project SnowWork (Research Preview), una nuova piattaforma AI autonoma per leader aziendali e knowledge worker in ambito finance, sales, marketing, operations e oltre, progettata per andare oltre le semplici risposte. Trasforma richieste orientate ai risultati in lavoro completato e basato sui dati, fondato sui dati Snowflake della tua organizzazione e governato dai controlli di sicurezza Snowflake e dall’RBAC.

Dall’intento di business al lavoro portato a termine in modo affidabile

Project SnowWork è progettato per le esigenze quotidiane dei team business quando serve più di una risposta rapida. Possono aver bisogno di insight pronti per le decisioni e delle attività successive necessarie.

Con Project SnowWork, gli utenti esprimono semplicemente ciò che vogliono ottenere in termini di risultato, e l’agente AI gestisce i passaggi necessari per realizzarlo, come analisi, contenuti e azioni successive adattate al tuo ruolo e al tuo business

Questa è la differenza tra un’AI che risponde e un’AI che porta a termine il lavoro. Project SnowWork è in grado di gestire richieste multi-step end-to-end: identifica i dati corretti, applica l’analisi appropriata, sintetizza ciò che conta e completa il risultato basato sui dati. Garantisce che il lavoro aziendale non si blocchi a causa della mancanza di competenze di coding o del backlog dei team tecnici.

Tre capacità fondamentali sono integrate nella progettazione di Project SnowWork:

Competenze specifiche per ruolo: Project SnowWork include profili AI preconfigurati e specifici per persona per finance, sales, marketing e altro. Si tratta di competenze agentiche curate che comprendono i workflow, il linguaggio e i KPI di ciascuna funzione e si attivano automaticamente per offrire un’esperienza personalizzata fin dal primo giorno.

Consapevolezza del contesto di business: Grazie alla comprensione nativa dei dati enterprise della tua organizzazione, Project SnowWork conosce la semantica del tuo business, parla il linguaggio della tua azienda, comprende le tue metriche e fornisce deliverable specifici per le esigenze del tuo business.