Project SnowWork: 비즈니스 사용자를 위한 가장 쉬운 업무 실행 플랫폼

엔터프라이즈 AI는 그 어느 때보다 접근성이 높아졌습니다. 그러나 많은 비즈니스 팀이 여전히 데이터를 실제 성과로 연결하는 데 어려움을 겪고 있으며, 그 과정은 느리고 수작업이 많으며 기술 리소스 의존도도 높은 편입니다.

많은 AI 어시스턴트는 그럴듯한 답변을 생성할 수 있습니다. 의사 결정에 바로 활용할 수 있는 업무를 수행하려면 비즈니스 컨텍스트, 규정 준수 기반 접근, 그리고 엔터프라이즈 데이터와의 연결이 필요하지만, 이러한 요소가 충분히 갖춰지지 않은 경우가 많습니다. 그 결과 여러 조직이 엔터프라이즈 AI의 기대 가치와 실제 비즈니스 성과 사이의 간극을 여전히 경험하고 있습니다.

이에 Snowflake는 재무, 영업, 마케팅, 운영 등 다양한 부문의 비즈니스 리더와 실무 담당자를 위해, 단순한 답변을 넘어서는 새로운 자율형 AI 플랫폼 ‘Project SnowWork’를 리서치 프리뷰로 발표합니다. 이는 단순한 답변을 넘어, 결과 중심 요청을 조직의 Snowflake 데이터를 바탕으로, Snowflake의 보안 정책과 RBAC이 적용된 신뢰할 수 있는 데이터 기반 업무 결과로 전환합니다.

비즈니스 의도를 신뢰할 수 있는 결과로

Project SnowWork는 단순한 답변을 넘어서는 결과가 필요한 일상적인 비즈니스 업무를 위해 설계되었습니다. 즉, 의사 결정에 바로 활용할 수 있는 인사이트와 그 이후에 이어지는 실행까지 지원합니다.

Project SnowWork를 사용하면, 사용자는 달성하고자 하는 목표를 결과 중심으로 표현하기만 하면 됩니다. 그러면 AI 에이전트가 분석, 산출물 생성, 후속 조치까지 필요한 모든 단계를 수행하며, 각 사용자의 역할과 비즈니스에 맞게 결과를 제공합니다.

이는 단순히 응답하는 AI와 실제로 업무를 완수하는 AI의 차이입니다. Project SnowWork는 다단계 요청을 처음부터 끝까지 처리합니다. 적절한 데이터를 식별하고, 필요한 분석을 적용하며, 핵심 내용을 종합해 데이터 기반 결과를 완성합니다. 코딩 역량 부족이나 기술 팀의 백로그로 인해 업무가 지연되는 문제도 해소할 수 있습니다.

Project SnowWork는 설계 단계부터 세 가지 핵심 기능을 중심으로 구현되었습니다.

역할별 전문성: Project SnowWork는 재무, 영업, 마케팅 등 각 직무에 특화된 사전 구축 AI 프로파일을 갖추고 있습니다. 각 기능의 워크플로우, 용어, KPI를 이해하도록 설계된 에이전트 역량이 기본 탑재되어, 도입 즉시 맞춤형 경험을 지원합니다.

비즈니스 컨텍스트에 대한 이해: 조직의 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 비즈니스 의미 체계를 이해하고, 업무에서 사용하는 언어로 소통하며, 핵심 지표를 정확히 파악해, 조직에 필요한 구체적인 산출물을 제공합니다.

설계부터 반영된 엔터프라이즈급 신뢰성: Project SnowWork는 Snowflake 플랫폼의 보안 정책, RBAC, 기본 거버넌스 기능을 자동으로 적용합니다. 비즈니스 사용자는 에이전트를 활용하면서도 권한 외 접근에 대한 우려 없이 업무를 수행할 수 있습니다.

실제 활용 예시는 다음과 같습니다.