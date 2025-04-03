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MAR 13, 2025/Leitura: 4 minNotícias Snowflake

Snowflake Ventures investe em Anomalo para monitoramento avançado da qualidade dos dados no AI Data Cloud

Harsha Kapre
Harsha Kapre +1

No mundo atual baseado em dados, as organizações dependem de dados de alta qualidade para gerar análises precisas e modelos de aprendizado de máquina. No entanto, a baixa qualidade dos dados (tais como falhas, inconsistências e erros) pode comprometer até mesmo as iniciativas de dados e IA mais sofisticadas. De acordo com um novo relatório da MIT Technology Review Insights, realizado em parceria com a Snowflake, mais da metade dos entrevistados indicou ter a qualidade dos dados como prioridade. Por isso, é que a Snowflake Ventures está investindo em nossa empresa-parceira Anomalo: uma plataforma avançada de monitoramento da qualidade dos dados que usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (machine learning, ML) para detectar e explicar automaticamente problemas nos dados empresariais. A Anomalo garante que as empresas possam confiar nos dados que usam para fundamentar suas decisões e modelos. 

A tecnologia de IA automatizada da Anomalo detecta problemas de qualidade de dados em etapas anteriores nas tabelas, visualizações e pipelines de dados do cliente. Com análise de causa raiz integrada, ela identifica rapidamente a origem do problema, mitigando o impacto nas operações de dados em todo o escopo do negócio. A Anomalo continua a reinventar na área de qualidade dos dados empresariais com o lançamento de seu novo produto de monitoramento da qualidade dos dados não estruturados e está construindo a base dos dados para a IA generativa. Desde dezembro de 2024, mais de 60% dos clientes da Anomalo usam o Snowflake, incluindo grandes clientes corporativos, como Discover Financial Solutions e Block. 

"Na Discover, oferecemos aos clientes um grande conjunto de produtos de serviços bancários e de pagamento digitais. Esses produtos e serviços geram petabytes de dados com base em cada transação e decisão", diz Prakash Jaganathan, Senior Director of Data and Analytics Engineering da Discover. “Mantenhar a qualidade e a integridade desses dados, à medida que persistem e fluem pelos sistemas de nossa organização, é fundamental para nossas operações e conformidade. A estratégia da Anomalo, que prioriza a qualidade dos dados automatizados, foi a melhor solução da categoria capaz de lidar perfeitamente com a escala e a complexidade de nossa empresa à medida que continuamos a crescer no Snowflake AI Data Cloud."

O AI Data Cloud já ajuda os clientes a monitorar de forma contínua as métricas de qualidade dos dados em várias dimensões, incluindo integridade, precisão, exclusividade e validade por meio das funções de métrica de dados (data metric functions, DMFs). O software automatizado de qualidade de dados de IA da Anomalo permite que os clientes deem um passo adiante usando ML não supervisionado.

Essa parceria reforça o compromisso da Snowflake em promover a inovação e o fornecimento de recursos transformadores para nossos clientes associados. Com esse investimento, a Snowflake e a Anomalo vão aprofundar sua colaboração por meio de integrações entre as principais tecnologias Snowflake. Isso inclui a integração de DMFs do Snowflake na plataforma de monitoramento automatizada da Anomalo, o uso do Snowflake Cortex AI para aprimorar os recursos de IA da Anomalo e o investimento adicional na estrutura Snowflake Native Apps e nos Snowpark Container Services para permitir uma experiência de integração contínua aos clientes da Snowflake.

A Anomalo foi fundada em 2018 por dois ex-alunos da Instacart, Elliot Shmukler e Jeremy Stanley. Enquanto trabalhavam juntos, eles se dedicavam à sua paixão por dados. Depois de enfrentar vários desafios com a qualidade dos dados, eles criaram a Anomalo, uma plataforma no-code para validar e documentar informações de data warehouse. 

Ao longo dos anos, a Anomalo tornou mais fácil para os clientes Snowflake monitorar qualquer tabela ou visualização do Snowflake. Em 2023, a Anomalo disponibilizou sua plataforma no Snowflake Marketplace e no Snowflake Native App, que é totalmente contido no Snowpark Container Services. Esse modo de implementação é adequado para grandes configurações corporativas, pois garante que 100% dos dados permaneçam no ambiente Snowflake do cliente ao monitorar problemas de qualidade dos dados. A Anomalo é uma parceira Premier da Snowflake Partner Network. Ela possui a distinção de Snowflake Ready Validation e, ao mesmo tempo, integra-se perfeitamente ao Snowflake Horizon.

Estamos ansiosos para ver as melhorias de recursos que essa parceria mais estreita vai oferecer aos nossos clientes. Para começar a monitorar a qualidade dos dados agora, o Snowflake Native App da Anomalo está disponível no Snowflake Marketplace.

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