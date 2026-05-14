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MAR 13, 2025/Lecture : 4 minActualités de Snowflake

Snowflake Ventures investit dans Anomalo pour la surveillance avancée de la qualité des données dans l’AI Data Cloud

Harsha Kapre
Harsha Kapre +1

Dans le monde actuel basé sur les données, les entreprises dépendent de données de haute qualité pour générer des analyses précises et des modèles de machine learning. Cependant, la mauvaise qualité des données (lacunes, incohérences et erreurs) peut saper les données et les initiatives d’IA les plus sophistiquées. Selon un nouveau rapport de MIT Technology Review Insights, réalisé en partenariat avec Snowflake, plus de la moitié des personnes interrogées ont indiqué que la qualité des données est une priorité absolue. C’est pourquoi Snowflake Ventures investit dans notre partenaire Anomalo, une plateforme avancée de surveillance de la qualité des données qui utilise l’intelligence artificielle et le machine learning pour détecter et expliquer automatiquement les problèmes dans les données d’entreprise. Anomalo veille à ce que les entreprises puissent faire confiance aux données qui alimentent leurs décisions et leurs modèles. 

La technologie d’IA automatisée d’Anomalo détecte les problèmes de qualité des données en amont dans les tables de données, les vues et les pipelines d’un client. Grâce à une analyse intégrée des causes profondes, elle identifie rapidement la source du problème, atténuant ainsi l’impact sur les opérations de données dans toute l’entreprise. Avec le lancement de son nouveau produit de surveillance de la qualité des données non structurées, Anomalo continue de réinventer la qualité des données d’entreprise et pose les bases de l’IA générative. En décembre 2024, plus de 60 % des clients d’Anomalo utilisent Snowflake, notamment des grandes entreprises telles que Discover Financial Solutions et Block. 

« Chez Discover, nous offrons à nos clients une large gamme de services bancaires et de paiement numériques. Ces produits et services génèrent des pétaoctets de données à chaque transaction et décision », explique Prakash Jaganathan, Senior Director of Data and Analytics Engineering chez Discover. « Le maintien de la qualité et de l’intégrité de ces données lorsqu’elles persistent et circulent dans les systèmes de notre entreprise est essentiel à nos opérations et à la conformité. L'approche ML-first d'Anomalo en matière de qualité automatisée des données s'est avérée être la meilleure solution capable de gérer en toute transparence l'échelle et la complexité de notre entreprise alors que nous poursuivons notre croissance sur l’AI Data Cloud de Snowflake. »

L’AI Data Cloud aide déjà nos clients à surveiller en continu les indicateurs de qualité des données dans plusieurs dimensions, y compris l'exhaustivité, la précision, l'unicité et la validité grâce aux fonctions de métrique de données (DMF). Le logiciel automatisé de qualité des données d’IA d’Anomalo permet à ses clients d’aller plus loin grâce au ML non supervisé.

Ce partenariat souligne l’engagement de Snowflake à favoriser l’innovation et à offrir des capacités de transformation à nos clients communs. Grâce à cet investissement, Snowflake et Anomalo approfondiront leur collaboration grâce à des intégrations pour les technologies clés de Snowflake. Cela inclut l’intégration des DMF Snowflake dans la plateforme de surveillance automatisée d’Anomalo, l’exploitation de Snowflake Cortex AI pour améliorer les capacités d’IA d’Anomalo et d’autres investissements dans Snowflake Native Apps Framework et Snowpark Container Services pour offrir une expérience d’intégration transparente pour les clients de Snowflake.

Anomalo a été fondée en 2018 par deux anciens élèves d’Instacart, Elliot Shmukler et Jeremy Stanley. Tout en travaillant ensemble, ils se sont liés grâce à leur passion commune pour la data. Après avoir fait face à de nombreux défis en matière de qualité des données, ils ont créé Anomalo, une plateforme no-code pour valider et documenter les informations de data warehouse. 

Depuis des années, Anomalo permet aux clients de Snowflake de surveiller facilement n’importe quelle table ou vue Snowflake. L’année dernière, Anomalo a annoncé sa disponibilité sur la Marketplace Snowflake et sa Snowflake Native App entièrement conteneurisée dans Snowpark Container Services. Ce mode de déploiement est bien adapté aux configurations des grandes entreprises, car il garantit que 100 % des données restent dans l’environnement Snowflake d’un client lors de la surveillance des problèmes de qualité des données. Anomalo est un partenaire de premier plan du Snowflake Partner Network, sécurisant la validation Snowflake Ready Validation tout en intégrant en toute transparence Snowflake Horizon.

Nous nous réjouissons des capacités améliorées que ce partenariat plus étroit offrira à nos clients. Pour vous lancer dans la surveillance de la qualité des données, la Snowflake Native App d’Anomalo est disponible sur la Marketplace Snowflake.

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