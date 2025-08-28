GPT-5 di OpenAI è disponibile su Snowflake Cortex AI

Siamo lieti di annunciare che il modello più avanzato di OpenAI, GPT‐5, è ora disponibile in modo nativo su Snowflake Cortex AI.

GPT‐5, GPT‐5 mini, GPT‐5 nano e GPT‐5 chat sono disponibili in public preview all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’uso con Cortex AISQL e Cortex REST API, e saranno presto disponibili in Snowflake Intelligence (public preview) e Cortex Agents (presto in GA).

Modelli GPT-5 di OpenAI

GPT‐5, il modello più avanzato di OpenAI, offre importanti miglioramenti per ragionamento, qualità del codice e esperienza utente. Gestisce attività di codifica complesse con prompt minimi, fornisce spiegazioni chiare e introduce funzionalità agentiche avanzate, dimostrandosi un potente collaboratore per la codifica e assistente intelligente per tutti gli utenti.

Cosa puoi fare con GPT-5 di OpenAI su Snowflake

OpenAI GPT‐5 si aggiunge ad altri modelli di frontiera leader in Cortex AI, consentendo un’ampia gamma di casi d’uso aziendali, sempre all’interno dell’ambiente sicuro e governato Snowflake. I modelli GPT‐5 sono particolarmente adatti per: