GPT-5 di OpenAI è disponibile su Snowflake Cortex AI
Siamo lieti di annunciare che il modello più avanzato di OpenAI, GPT‐5, è ora disponibile in modo nativo su Snowflake Cortex AI.
GPT‐5, GPT‐5 mini, GPT‐5 nano e GPT‐5 chat sono disponibili in public preview all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’uso con Cortex AISQL e Cortex REST API, e saranno presto disponibili in Snowflake Intelligence (public preview) e Cortex Agents (presto in GA).
Modelli GPT-5 di OpenAI
GPT‐5, il modello più avanzato di OpenAI, offre importanti miglioramenti per ragionamento, qualità del codice e esperienza utente. Gestisce attività di codifica complesse con prompt minimi, fornisce spiegazioni chiare e introduce funzionalità agentiche avanzate, dimostrandosi un potente collaboratore per la codifica e assistente intelligente per tutti gli utenti.
Cosa puoi fare con GPT-5 di OpenAI su Snowflake
OpenAI GPT‐5 si aggiunge ad altri modelli di frontiera leader in Cortex AI, consentendo un’ampia gamma di casi d’uso aziendali, sempre all’interno dell’ambiente sicuro e governato Snowflake. I modelli GPT‐5 sono particolarmente adatti per:
- Trasformare i dati in intelligence fruibile con Snowflake Intelligence, progettato per avvicinare i dati all’azione. Trasforma i dati in intelligence fruibile, consentendo agli utenti aziendali di porre domande complesse in linguaggio naturale e ricevere insight affidabili e fruibili da dati sia strutturati che non strutturati. Combinando il ragionamento avanzato di GPT‐5 con le funzionalità di sicurezza e governance di Snowflake, i team possono indagare su domande aziendali approfondite ed esplorare le motivazioni dietro ogni cosa.
- Analizzare i dati multimodali. GPT‐5 si combina con Cortex AISQL per potenziare l’analisi avanzata di dati multimodali come testo, immagini e altri tipi di dati, il tutto utilizzando SQL standard. Utilizzando funzioni SQL native come AI_COMPLETE, gli analisti possono creare pipeline AI rapide ed economiche per classificare, filtrare e sintetizzare gli insight a partire da dati sia strutturati che non strutturati senza uscire dal proprio data warehouse.
- Creare sistemi intelligenti. Usa GPT‐5 con Cortex Agents per creare sistemi che pianificano, ragionano e agiscono sui dati aziendali sia strutturati che non strutturati. Basato sullo stack di retrieval sicuro di Snowflake, che include Cortex Analyst e Cortex Search, GPT‐5 consente ai Cortex Agents di risolvere query aziendali sempre più complesse.
- Potenziare app AI interattive. Con l’API REST Cortex, i clienti possono utilizzare GPT‐5 per creare applicazioni interattive a bassa latenza come chatbot, copiloti o assistenti per il flusso di lavoro che ragionano sui dati aziendali. Gli sviluppatori possono integrare GPT‐5 in app native basate su Snowflake o connesse nell’ambiente del cliente, fornendo esperienze di Gen AI sicure e governate che mantengono i dati in-place e forniscono interazioni personalizzate tra vari strumenti e app.
Snowflake offre Cortex AI una suite di funzionalità e servizi integrati che includono inferenza LLM completamente gestita e semplice retrieval dei dati, per consentire ai clienti di analizzare rapidamente i dati non strutturati insieme ai propri dati strutturati e accelerare la creazione di app di agentic AI. La piattaforma dati e AI unificata alla base di Cortex aiuta le organizzazioni a trasformare in pochi giorni i concetti di AI in realtà. Oggi organizzazioni di ogni dimensione e settore possono implementare una gamma di casi d’uso, dalla sintesi del testo e l’analisi del sentiment allo sviluppo di potenti chatbot AI.
Utilizzare GPT-5 di OpenAI su Snowflake
Con Cortex AI, accedere ai modelli è facile. Non è necessario gestire le integrazioni e la governance è coerente per tutti i dati e l’AI. È sufficiente accedere ai modelli GPT-5 in una delle regioni supportate. Nelle regioni non supportate, è possibile accedervi con l’inferenza cross-region abilitata.
Cortex AISQL
Cortex AISQL semplifica la creazione di pipeline AI scalabili su dati aziendali multimodali utilizzando il familiare SQL. Cortex AISQL offre un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline AI orchestrate manualmente, consentendo di ottenere insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le apprezzate funzionalità di sicurezza e governance di Snowflake. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli all’avanguardia come GPT‐5.
SELECT * from AI_COMPLETE('openai-gpt-5', PROMPT('what is the AI/ML adoption highlight from Snowflake Q1FY26?: {0}'))
According to provided information, more than 5,200 accounts use Snowflake AI/ML features in Q1 FY26, indicating a strong adoption in Snowflake AI/ML features.
API REST Cortex
Per le chiamate a bassa latenza a Cortex AI da servizi o applicazioni esterni a Snowflake, gli sviluppatori possono semplicemente utilizzare l’interfaccia API REST. Ecco un esempio di come funziona:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "openai-gpt-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q2. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Cortex AI supporta un SDK compatibile con OpenAI, ora in private preview, consentendo agli sviluppatori di integrare facilmente GPT‐5 e altri modelli di frontiera con modifiche minime al codice.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Allineandosi alla familiare struttura API OpenAI, gli utenti possono iniziare a eseguire rapidamente l’inferenza su Snowflake, passando senza problemi da un modello all’altro come GPT‐5 e altri modelli di frontiera utilizzando un’unica superficie API unificata. Questo riduce l’overhead di integrazione e accelera i tempi di produzione. Contatta il tuo account team Snowflake per maggiori informazioni.
Prospettive future
Snowflake dà la priorità alla sicurezza e alla privacy, e OpenAI si impegna a offrire un’intelligenza artificiale sicura e affidabile per creare un forte allineamento nella fornitura di innovazioni all’avanguardia. Il modello GPT-5 è ora disponibile all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’uso con le funzioni AISQL di Cortex e l’API REST, e sarà presto disponibile per Cortex Agents e Snowflake Intelligence.
