Snowflake Cortex AIで利用可能なOpenAI GPT-5の発表
OpenAIの最先端モデルであるGPT-5が、Snowflake Cortex AI上のネイティブ環境でお客様が利用できるようになったことを発表いたします。
GPT-5、GPT-5 mini、GPT-5 nano、GPT-5チャットは、Cortex AISQLとCortex REST APIで使用するために、セキュアなSnowflake境界内でパブリックプレビュー中です。近日中に、Snowflake Intelligence（パブリックプレビュー中）とCortex Agents（近日中に一般提供）で利用可能になります。
OpenAI GPT-5モデル
GPT-5はOpenAIの最先端モデルで、推論、コード品質、ユーザー体験が大幅に改善されています。最小限のプロンプトで複雑なコーディングタスクを処理し、明確な説明を提供し、強化されたエージェント機能を導入することで、すべてのユーザーにとって強力なコーディングコラボレーターであり、インテリジェントなアシスタントとなります。
Snowflake環境のOpenAI GPT-5でできること
OpenAIのGPT-5は、Cortex AIの他の主要なフロンティアモデルと結合し、Snowflakeのセキュアでガバナンスの確保された環境内で、さまざまなエンタープライズユースケースを可能にします。GPT‑5モデルは、特に以下の用途に最適です。
- データからアクションへのギャップを解消するように設計されたSnowflake Intelligenceにより、データを実用的なインテリジェンスに変換します。ビジネスユーザーが自然言語で複雑な質問をして、構造化データと非構造化データの両方から信頼できる、実用的なインサイトを得られるようにすることで、データを実行可能なインテリジェンスに変換します。GPT-5の高度な推論とSnowflakeのセキュリティとガバナンスの機能を組み合わせることで、チームは詳細なビジネス質問を調査し、事実の背後にある原因を探ることができます。
- マルチモーダルデータの分析。GPT-5とCortex AISQLを組み合わせると、テキスト、画像、その他のデータ型などのマルチモーダルデータにわたって、すべて標準SQLで高度なアナリティクスを強化できます。 AI_COMPLETEのようなネイティブのSQL関数を使用することで、アナリストはデータウェアハウスから離れることなく、構造化データと非構造化データの両方からインサイトを分類、フィルタリング、合成するための高速でコスト効率の高いAIパイプラインを構築できます。
- インテリジェントなシステムの構築。Cortex AgentsでGPT‑5を使用して、構造化エンタープライズデータと非構造化エンタープライズデータの両方を計画、推論、処理するシステムを構築できます。Cortex AnalystやCortex Searchなど、Powered by Snowflakeのセキュアな検索スタックを基盤とするGPT-5によって、Cortex Agentsは複雑化するビジネス上の疑問を解決できます。
- インタラクティブなAIアプリの強化。Cortex REST APIでは、お客様はGPT-5でチャットボット、コパイロット、ワークフローアシスタントなどの低レイテンシーのインタラクティブアプリケーションを作成し、エンタープライズデータを活用できます。開発者は、Snowflakeを基盤とするネイティブアプリケーションやお客様の環境内のコネクテッドアプリケーションにGPT‑5を埋め込むことで、さまざまなツールやアプリにわたってパーソナライズされたインタラクションを提供しながら、データを保持できるセキュアでガバナンスの確保された生成AI体験を提供できます。
Snowflake Cortex AIは、構造化データと非構造化データに対応した、統合された機能とサービス（フルマネージドなLLM推論やデータの容易な検索など）のスイートです。お客様は構造化データと非構造化データを同時に迅速に分析できるようになり、エージェント型AIアプリケーションの構築が加速します。Cortexの統合されたAIとデータプラットフォームにより、組織はAIのコンセプトを数日で実現できます。あらゆる規模と業界の組織では、テキスト要約、センチメント分析、強力なAIエージェントの開発など、さまざまなユースケースを実装できるようになりました。
Snowflake環境でのOpenAI GPT-5の使用
Cortex AIでは、モデルへのアクセスは簡単です。統合を管理する必要がなく、データとAIで一貫したガバナンスが確保されています。ユーザーは、いずれかのサポートリージョンでGPT-5モデルにアクセスするだけです。サポートされていないリージョンでは、クロスリージョン推論を有効にしてアクセスできます。
Cortex AISQL
Cortex AISQLは、使い慣れたSQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータにわたるスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できるようにします。Cortex AISQLは、手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeらしいセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはGPT‑5のような最先端のモデルを活用して、SQLで自然言語の命令を直接適用できます。
SELECT * from AI_COMPLETE('openai-gpt-5', PROMPT('what is the AI/ML adoption highlight from Snowflake Q1FY26?: {0}'))
According to provided information, more than 5,200 accounts use Snowflake AI/ML features in Q1 FY26, indicating a strong adoption in Snowflake AI/ML features.
Cortex REST API：
開発者はREST APIインターフェースを使用するだけで、サービスやアプリケーションからCortex AIへの低レイテンシーの推論呼び出しをSnowflake外で実行できます。以下に例を示します。
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "openai-gpt-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q2. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Cortex AIは現在プライベートプレビュー中のOpenAI互換SDKをサポートしているため、開発者は最小限のコード変更でGPT-5やその他のフロンティアモデルを簡単に統合できます。
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
使い慣れたOpen AI APIの構造に整合することで、ユーザーは単一の統合されたAPIサーフェスを使用してGPT-5などの主要モデルとその他のフロンティアモデルをシームレスに切り替えながら、Snowflake上で推論を迅速に実行できるようになります。これにより、統合のオーバーヘッドが軽減され、実稼働までの時間が短縮します。詳細については、Snowflakeアカウントチームまでお問い合わせください。
今後の展望
Snowflakeはセキュリティとプライバシーを優先し、OpenAIはセキュアで信頼性の高いAIの構築に全力で取り組み、最先端のイノベーションの提供において強固な連携を構築しています。GPT-5モデルは、セキュアなSnowflake境界内でCortex AISQL関数とREST APIで使用できます。また、Cortex AgentsとSnowflake Intelligence向けにも近日中に提供される予定です。
詳しくはこちら
- AIエージェント実践ガイドをダウンロードする
- 今すぐSnowflake Intelligenceをお試しください。
- デモをご覧になり、Cortex AISQLの動作をご確認ください。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。