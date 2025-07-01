Snowflake Cortex AIで利用可能なOpenAI GPT-5の発表

OpenAIの最先端モデルであるGPT-5が、Snowflake Cortex AI上のネイティブ環境でお客様が利用できるようになったことを発表いたします。

GPT-5、GPT-5 mini、GPT-5 nano、GPT-5チャットは、Cortex AISQLとCortex REST APIで使用するために、セキュアなSnowflake境界内でパブリックプレビュー中です。近日中に、Snowflake Intelligence（パブリックプレビュー中）とCortex Agents（近日中に一般提供）で利用可能になります。

OpenAI GPT-5モデル

GPT-5はOpenAIの最先端モデルで、推論、コード品質、ユーザー体験が大幅に改善されています。最小限のプロンプトで複雑なコーディングタスクを処理し、明確な説明を提供し、強化されたエージェント機能を導入することで、すべてのユーザーにとって強力なコーディングコラボレーターであり、インテリジェントなアシスタントとなります。

Snowflake環境のOpenAI GPT-5でできること

OpenAIのGPT-5は、Cortex AIの他の主要なフロンティアモデルと結合し、Snowflakeのセキュアでガバナンスの確保された環境内で、さまざまなエンタープライズユースケースを可能にします。GPT‑5モデルは、特に以下の用途に最適です。