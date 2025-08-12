이제 OpenAI GPT-5도 Snowflake Cortex AI에서
OpenAI의 최첨단 모델 GPT-5가 이제 Snowflake Cortex AI에서 네이티브 방식으로 제공됩니다.
GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano, GPT-5 chat이 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex AISQL 및 Cortex REST API와 함께 사용할 수 있도록 공개 미리 보기로 제공됩니다. 또한 Snowflake Intelligence(PuPr)와 Cortex Agents(GA 예정)에서도 곧 제공될 예정입니다.
OpenAI GPT-5 모델
GPT-5는 OpenAI의 최첨단 모델로, 추론 능력, 코드 품질, 사용자 경험을 대폭 향상시켰습니다. 최소한의 프롬프트만으로 복잡한 코딩 작업을 처리하는 최고의 코딩 파트너가 되기도 하고, 강화된 에이전트형 기능으로 명확한 설명을 제공하는 지능형 어시스턴트가 되기도 합니다.
Snowflake에서 OpenAI GPT-5로 할 수 있는 일
OpenAI GPT-5는 Cortex AI의 다른 선도적 프런티어 모델과 함께 Snowflake의 보안 및 거버넌스 환경 내에서 다양한 엔터프라이즈 활용 사례를 지원합니다. GPT‐5 모델은 특히 다음에 적합합니다.
- Snowflake Intelligence와 함께 사용하여 데이터를 실행 가능한 인텔리전스로 전환: 정형 및 비정형 데이터가 혼재되어 있고, 비즈니스 사용자가 자연어로 복잡한 질문을 하더라도 신뢰할 수 있고 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. GPT-5의 고급 추론 능력과 Snowflake의 보안 및 거버넌스 기능의 결합은 비즈니스 질문을 심층적으로 근본 원인까지 조사할 수 있도록 지원합니다.
- Cortex AISQL과 연계한 멀티모달 데이터 분석: 텍스트, 이미지 등 다양한 멀티모달 데이터를 표준 SQL만으로 고급 분석할 수 있습니다. 분석가는 AI_COMPLETE와 같은 네이티브 SQL 함수를 활용해 데이터 웨어하우스를 벗어나지 않고도 정형 및 비정형 데이터에서 인사이트를 분류, 필터링, 종합할 수 있는 빠르고 비용 효율적인 AI 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
- Cortex Agents와 연계한 지능형 시스템 구축: 정형 및 비정형 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 계획하고 추론하며 실행하는 지능형 시스템을 구축할 수 있습니다. Snowflake의 Cortex Analyst와 Cortex Search를 포함한 보안 검색 스택을 기반으로, GPT-5는 Cortex Agents가 점점 더 복잡해지는 비즈니스 질문을 해결할 수 있도록 지원합니다.
- Cortex REST API와 연계한 인터랙티브 AI 앱 구동: GPT-5를 활용하면 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 추론하는 챗봇, 코파일럿, 워크플로우 어시스턴트와 같은 저지연 인터랙티브 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 개발자는 GPT-5를 Snowflake상에 구축된 네이티브 앱이나 고객 환경의 연결형 앱에 임베드해, 데이터를 이동하지 않고도 안전하고 거버넌스가 적용된 생성형 AI 경험을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 도구와 애플리케이션 전반에서 개인화된 상호작용을 구현할 수 있습니다.
Snowflake Cortex AI는 완전 관리형 LLM 추론과 손쉬운 데이터 검색을 포함한 통합 기능 및 서비스 제품군입니다. 이를 통해 고객은 정형 데이터와 비정형 데이터를 함께 신속히 분석하고, 에이전트형 AI 애플리케이션 구축을 앞당길 수 있습니다. Cortex의 통합 AI 및 데이터 플랫폼은 AI 개념을 단 며칠 만에 현실로 구현할 수 있도록 지원합니다. 규모와 산업 분야에 관계없이 모든 기업은 이제 텍스트 요약, 감성 분석부터 강력한 AI 에이전트 개발에 이르기까지 다양한 활용 사례를 구현할 수 있습니다.
Snowflake상에서 OpenAI GPT-5 활용하기
Cortex AI를 통해 모델을 손쉽게 이용할 수 있습니다. 통합을 따로 관리할 필요가 없으며, 데이터와 AI 전반에 걸쳐 거버넌스가 일관되게 적용됩니다. 지원되는 리전이라면 어디서나 GPT-5 모델을 이용할 수 있습니다. 지원되지 않는 리전에서는 크로스 리전 추론을 활성화해 이용할 수 있습니다.
Cortex AISQL
Cortex AISQL을 사용하면 익숙한 SQL로 멀티모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. Cortex AISQL은 수동으로 오케스트레이션한 AI 파이프라인보다 낮은 비용으로 고성능 처리를 제공하여, Snowflake가 자랑하는 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서 엔터프라이즈 전반에 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 예를 들어, AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 GPT-5와 같은 최첨단 모델을 활용해 SQL 내에서 자연어 지시를 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT * from AI_COMPLETE('openai-gpt-5', PROMPT('what is the AI/ML adoption highlight from Snowflake Q1FY26?: {0}'))
According to provided information, more than 5,200 accounts use Snowflake AI/ML features in Q1 FY26, indicating a strong adoption in Snowflake AI/ML features.
Cortex REST API:
개발자가 Snowflake 외부의 서비스나 애플리케이션에서 Cortex AI로 저지연 추론 호출을 하려면 REST API 인터페이스를 사용하면 됩니다. 다음은 그 예시입니다.
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "openai-gpt-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q2. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Cortex AI는 OpenAI 호환 SDK를 지원(PrPr)하며, 이를 통해 개발자는 최소한의 코드 변경만으로 GPT-5 및 기타 프런티어 모델을 손쉽게 통합할 수 있습니다.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
사용자는 익숙한 OpenAI API 구조에 맞춰 Snowflake에서 빠르게 추론을 실행할 수 있으며, 단일 통합 API 인터페이스로 GPT-5와 다른 프런티어 모델 사이를 원활하게 오갈 수 있습니다. 이는 통합 오버헤드를 줄이고 프로덕션 적용까지의 시간을 단축합니다. 더 많은 정보를 원하시면 Snowflake 계정 팀에 문의하시기 바랍니다.
향후 전망
Snowflake는 보안과 프라이버시를 최우선으로 보장하고, OpenAI는 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 구축에 전념하는 긴밀한 공조와 노력을 통해 고객 여러분께 최첨단 혁신을 제공할 것입니다. GPT-5 모델은 이제 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex AISQL 함수와 REST API와 함께 사용할 수 있으며, 곧 Cortex Agents와 Snowflake Intelligence에서도 제공될 예정입니다.
