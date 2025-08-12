이제 OpenAI GPT-5도 Snowflake Cortex AI에서

OpenAI의 최첨단 모델 GPT-5가 이제 Snowflake Cortex AI에서 네이티브 방식으로 제공됩니다.

GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano, GPT-5 chat이 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex AISQL 및 Cortex REST API와 함께 사용할 수 있도록 공개 미리 보기로 제공됩니다. 또한 Snowflake Intelligence(PuPr)와 Cortex Agents(GA 예정)에서도 곧 제공될 예정입니다.

OpenAI GPT-5 모델

GPT-5는 OpenAI의 최첨단 모델로, 추론 능력, 코드 품질, 사용자 경험을 대폭 향상시켰습니다. 최소한의 프롬프트만으로 복잡한 코딩 작업을 처리하는 최고의 코딩 파트너가 되기도 하고, 강화된 에이전트형 기능으로 명확한 설명을 제공하는 지능형 어시스턴트가 되기도 합니다.

Snowflake에서 OpenAI GPT-5로 할 수 있는 일

OpenAI GPT-5는 Cortex AI의 다른 선도적 프런티어 모델과 함께 Snowflake의 보안 및 거버넌스 환경 내에서 다양한 엔터프라이즈 활용 사례를 지원합니다. GPT‐5 모델은 특히 다음에 적합합니다.