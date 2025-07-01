OpenAI GPT-5 für Snowflake Cortex AI

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass das fortschrittlichste Modell von OpenAI, GPT-5, jetzt nativ auf Snowflake Cortex AI verfügbar ist.

GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano und GPT-5 chat sind in Public Preview innerhalb des sicheren Snowflake-Perimeters für die Verwendung mit Cortex AISQL und Cortex REST API verfügbar und werden demnächst in Snowflake Intelligence (Public Preview) und Cortex Agents (demnächst allgemein verfügbar) verfügbar sein.

OpenAI GPT-5-Modelle

GPT-5 ist das fortschrittlichste OpenAI-Modell und bietet erhebliche Verbesserungen bei der Schlussfolgerung, der Codequalität und der Benutzererfahrung. Er bearbeitet komplexe Programmieraufgaben mit minimalem Prompt, bietet klare Erklärungen und erweitert die Agentenfunktionen und ist damit ein leistungsstarker Programmierkollaborateur und intelligenter Assistent für alle Benutzer.

Was Sie mit OpenAI GPT-5 auf Snowflake erreichen können

OpenAIs GPT-5 verbindet sich mit anderen führenden Frontier-Modellen in Cortex AI und ermöglicht eine Vielzahl von Unternehmensanwendungsfällen – und das alles innerhalb der sicheren, kontrollierten Umgebung von Snowflake. Die GPT-5-Modelle eignen sich besonders für: