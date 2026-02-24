Startup destacada de Snowflake: Innova-Q

Te damos la bienvenida a la sección Startup destacada de Snowflake, donde aprendemos sobre empresas increíbles que desarrollan su negocio en Snowflake. En esta ocasión, ponemos el foco en Innova-Q, cuyos fundadores están revolucionando el sector de la alimentación y las bebidas. Gracias al poder de la inteligencia artificial (IA) generativa moderna, mejoran la seguridad de los productos, optimizan las operaciones y simplifican el cumplimiento normativo.

Empezamos con las presentaciones.

Soy la Dra. Vera Petrova Dickinson, CEO de Innova-Q, y cuento con formación como microbióloga de alimentos y dos décadas de experiencia práctica en el sector estadounidense de la alimentación y las bebidas, en seguridad y calidad alimentaria.

Y yo soy Rishi Dubey, CTO y cofundador de Innova-Q, y tengo una amplia experiencia en ingeniería de software y modelado de datos.

En Innova-Q nos centramos en modernizar la gestión de la calidad mediante herramientas de IA innovadoras y pragmáticas. Nuestro equipo directivo combina décadas de experiencia en seguridad de productos y gestión de la calidad con conocimientos de vanguardia en inteligencia artificial (IA), ciencia de datos y normativa regulatoria.

¿Qué os inspira como fundadores?

Nos inspira el potencial transformador de la tecnología para resolver los retos persistentes en cuanto a calidad de productos y cumplimiento normativo que hemos vivido de primera mano. Nuestra visión se basa en la convicción de que la IA y las soluciones basadas en datos pueden mejorar significativamente la seguridad alimentaria, optimizar las operaciones y garantizar el cumplimiento normativo a nivel global. Ver el impacto tangible de nuestro trabajo en la prevención de problemas y la protección de los consumidores nos motiva cada día.

¿Qué problema pretende resolver vuestra empresa?

Nuestra empresa aborda el reto persistente de gestionar el cumplimiento normativo y la garantía de la calidad en el sector de la alimentación y las bebidas. El problema radica en la complejidad y en la gran cantidad de recursos que exige cumplir con la normativa de la FDA y garantizar la calidad de los productos, lo que a menudo provoca ineficiencias, errores y retiradas de productos costosas.

Identificamos este problema a partir de nuestra experiencia directa tras décadas trabajando en seguridad alimentaria y gestión de la calidad, donde vimos de forma recurrente cómo las empresas tenían dificultades con el cumplimiento y la transparencia de los datos. Nuestro profundo conocimiento del sector y nuestra comprensión de estas carencias nos permitieron desarrollar soluciones que simplifican y automatizan los procesos de cumplimiento mediante IA.

¿Qué es lo más innovador que hacéis con los datos?

Lo más innovador que hacemos con los datos es aprovechar la IA generativa para transformar el cumplimiento normativo y la previsión del rendimiento de calidad. Nuestra plataforma no solo interpreta y aplica normativa compleja de la FDA con gran precisión, sino que también predice resultados de calidad analizando diversas fuentes de datos, como resultados de laboratorio, quejas de clientes y rendimiento de equipos. Ofrecemos información práctica en tiempo real que permite a las empresas abordar riesgos y optimizar sus operaciones de forma proactiva.

¿Por qué elegisteis Snowflake?

Elegimos Snowflake por su infraestructura de datos sólida, escalable y segura, perfectamente preparada para gestionar datos normativos y de calidad complejos de forma eficiente. Sus capacidades de analíticas y de data sharing en tiempo real nos permiten ofrecer información basada en IA de forma fluida, sin renunciar a la seguridad.

Con cifrado avanzado, controles de acceso estrictos y una sólida gobernanza de datos, Snowflake nos ayuda a garantizar la confidencialidad y protección de la información de nuestros clientes. Esto nos permite ofrecer soluciones innovadoras, fiables y seguras para la gestión del cumplimiento normativo y la calidad.

¿En qué ha sido útil Snowflake Native App Framework para crear herramientas basadas en IA?

Snowflake Native App Framework nos permite desarrollar e implementar aplicaciones con un uso intensivo de datos directamente en el ecosistema de Snowflake. Esta integración nos permite aprovechar las sólidas capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos de Snowflake, lo que hace que nuestras herramientas de cumplimiento y gestión de la calidad basadas en IA funcionen de forma eficiente y a escala.

Al crear aplicaciones que se ejecutan de forma nativa en Snowflake, podemos ofrecer a nuestros clientes acceso fluido a analíticas avanzadas e información en tiempo real sin necesidad de complejas migraciones de datos ni integraciones externas. Este enfoque optimizado no solo acelera nuestro proceso de desarrollo, sino que también ofrece a nuestros clientes soluciones más rápidas y fiables, ampliando los límites de lo posible en cumplimiento normativo y garantía de la calidad.

¿Cómo ha influido Snowflake Native App Framework en el crecimiento y desarrollo de vuestra startup?

Snowflake Native App Framework ha sido clave para definir nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo al proporcionarnos una infraestructura de datos fluida, escalable y segura que encaja perfectamente con nuestra misión de modernizar la gestión de la calidad en el sector de la alimentación y las bebidas.

Al crear nuestras aplicaciones de forma nativa en Snowflake, aprovechamos sus capacidades avanzadas de data sharing y su sólido rendimiento para ofrecer nuestras soluciones basadas en IA de forma eficiente y a escala. Además, podemos proporcionar de forma segura nuestros LLM y modelos de aprendizaje automático (ML) ajustados para que se ejecuten sobre los datos de cada cliente.

Con Snowflake, podemos centrarnos en desarrollar funciones innovadoras sin preocuparnos por la complejidad subyacente de la gestión de datos, lo que acelera nuestros ciclos de desarrollo de producto y nos permite dar un mejor servicio a clientes empresariales. La facilidad de implementación y la posibilidad de acceder a insights de datos en tiempo real directamente en el ecosistema de Snowflake han abierto nuevas oportunidades de colaboración y alianzas con clientes, impulsando nuestro crecimiento estratégico y permitiéndonos ampliar rápidamente nuestra presencia en el mercado.

¿Cómo ha ayudado Snowflake Native App Framework a vuestra empresa a aprovechar mejor sus recursos?

Aprovechar Snowflake Native App Framework ha supuesto un antes y un después para Innova-Q en términos de eficiencia del capital. Al prescindir de la complejidad de crear y escalar nuestras soluciones de cumplimiento basadas en IA, hemos podido asignar nuestros recursos de forma más estratégica, centrándonos en la innovación de producto y la relación con clientes en lugar de en la gestión de la infraestructura. Las abstracciones de la base de datos principal de Snowflake y la facturación simplificada del Marketplace optimizan nuestro proceso de desarrollo, lo que nos permite lanzar nuevas funciones al mercado con mayor rapidez y operar con un equipo más ágil y rentable.

Además, la exposición global de comercialización (go-to-market, GTM) que ofrece Snowflake nos ha abierto oportunidades sin precedentes. Podemos implementar nuestras aplicaciones sin fricciones allí donde residen los datos de nuestros clientes, lo que nos da acceso a miles de clientes potenciales, incluidas grandes marcas y organizaciones de sectores altamente regulados. Este alcance global no solo amplía nuestro mercado, sino que también refuerza nuestra capacidad de escalar con rapidez, haciendo que nuestras soluciones de IA sean accesibles para empresas que necesitan herramientas de gestión de la calidad sólidas, conformes y basadas en datos.

¿Cuál es el consejo más valioso que recibisteis sobre cómo gestionar una startup?

Uno de los consejos más valiosos que recibimos vino de un ponente invitado en la Universidad de Texas, que dijo: “Piensa a lo grande, pero ejecuta en pequeño”. Esta reflexión se nos quedó grabada y nos recuerda que debemos aspirar a un impacto transformador con nuestra tecnología mientras avanzamos con pasos alcanzables e incrementales.

¿Qué lección aprendisteis por las malas?

La importancia de gestionar las expectativas en torno a plazos y entregas, especialmente cuando trabajas con clientes y partners de alto nivel. En los primeros días fuimos demasiado optimistas respecto a la rapidez con la que podíamos desarrollar e implementar determinadas funciones, y acabamos al límite intentando cumplir plazos muy ajustados.

Si pudiéramos volver atrás, dedicaríamos más tiempo a establecer expectativas realistas e incorporar un margen para imprevistos. Esta experiencia nos enseñó el valor de la comunicación transparente y de la planificación rigurosa, que desde entonces se han convertido en pilares de nuestra estrategia.

Obtén más información sobre Innova-Q y sobre cómo sus fundadores están transformando la calidad de los productos para lograr un mundo más seguro en innovaqual.com o prueba su aplicación en Snowflake Marketplace.