Snowflake, startup em destaque: Innova-Q

Damos as boas-vindas à sessão Startup em Destaque da Snowflake. Nela, podemos conhecer melhor os líderes e as empresas que estão desenvolvendo negócios com base no Snowflake. Desta vez, nosso destaque vai para a Innova-Q, onde os fundadores estão revolucionando o setor de alimentos e bebidas. Com o poder da inteligência artificial (IA) generativa moderna, eles estão melhorando a segurança dos produtos, agilizando as operações e simplificando a conformidade regulatória.

Fiquem à vontade para se apresentar...

Sou a Dra. Vera Petrova Dickinson, CEO da Innova-Q. Sou microbióloga de alimentos e tenho duas décadas de experiência prática no setor de alimentos e bebidas dos EUA em segurança e qualidade de alimentos.

Meu nome é Rishi Dubey, CTO e cofundador da Innova-Q, e tenho extensa experiência em engenharia de software e modelagem de dados.

Na Innova-Q, estamos focados em modernizar o gerenciamento da qualidade por meio de ferramentas de IA inovadoras e pragmáticas. Nossa liderança combina décadas de experiência em segurança e gerenciamento de qualidade do produto com conhecimento avançado em IA, ciência de dados e insights regulatórios.

Como fundadores, qual a sua fonte de inspiração?

O que nos inspira é o potencial transformador da tecnologia para resolver os desafios persistentes de qualidade e conformidade do produto que vivenciamos em primeira mão. Nossa visão tem como base a crença de que a IA e as soluções baseadas em dados podem melhorar a segurança alimentar de modo significativo, agilizando as operações e garantir o cumprimento dos requisitos regulatórios globais. Ver o impacto concreto do nosso trabalho para prevenir problemas e proteger os consumidores nos motiva todos os dias.

Que problema a sua empresa deseja resolver?

Nossa empresa lida com o desafio contínuo de gerenciar a conformidade regulatória e a garantia de qualidade no setor de alimentos e bebidas. O problema reside na complexidade e na natureza do uso intenso de recursos necessários para cumprir as regulamentações da FDA e garantir a qualidade do produto, o que muitas vezes leva a ineficiências, erros e recalls caros.

Identificamos esse problema graças à nossa experiência direta, depois de ter trabalhado durante décadas na área de segurança e gerenciamento da qualidade dos alimentos, onde observamos consistentemente as empresas enfrentando problemas de conformidade e transparência de dados. Nosso profundo conhecimento do setor e nossa compreensão dessas falhas de processo nos deram os insights necessários para criar soluções que simplificam e automatizam os processos de conformidade usando IA.

Em relação aos dados, o que a sua empresa tem feito de mais interessante?

O melhor que estamos fazendo é em relação ao uso da IA generativa para transformar a conformidade regulatória e as previsões de desempenho de qualidade. Nossa plataforma não só interpreta e aplica regulamentações complexas da FDA com alta precisão, como também prevê resultados de qualidade analisando diversas fontes de dados, como resultados de laboratório, reclamações de clientes e desempenho de equipamentos. Oferecemos insights práticos em tempo real, possibilitando que as empresas lidem, de modo proativo, com os riscos e otimizem suas operações.

Por que escolhemos o Snowflake?

Escolhemos o Snowflake por sua infraestrutura de dados segura, dimensionável em escala e sólida, perfeitamente adequada para lidar com dados regulatórios e de qualidade complexos com eficiência. Os recursos de compartilhamento e análise de dados em tempo real do Snowflake nos permitem fornecer insights contínuos baseados em IA e, ao mesmo tempo, priorizar a segurança.

Com criptografia avançada, controles de acesso rigorosos e governança de dados sólida, o Snowflake nos ajuda a garantir a confidencialidade e a proteção das informações de nossos clientes. Isso nos permite fornecer soluções inovadoras, confiáveis e seguras para conformidade e gerenciamento de qualidade.

Como o Snowflake Native App Framework tem ajudado a criar ferramentas com tecnologia de IA?

O Snowflake Native App Framework nos permite desenvolver e implementar aplicações com uso intenso de dados diretamente no ecossistema Snowflake. Essa integração nos permite aproveitar os eficazes recursos de processamento e armazenamento de dados do Snowflake, permitindo que nossas ferramentas de conformidade e gerenciamento de qualidade orientadas por IA trabalhem com eficiência e em escala.

Ao criar aplicações executadas nativamente no Snowflake, podemos oferecer aos clientes acesso contínuo a análises de dados avançadas e insights em tempo real, sem a necessidade de complexas migrações de dados ou integrações externas. Essa estratégia simplificada não apenas agiliza o nosso processo de desenvolvimento, como também oferece aos clientes soluções mais rápidas e confiáveis, que ultrapassam os limites do que é possível realizar em termos de conformidade regulatória e garantia de qualidade.

Como a estrutura do Snowflake Native App tem influenciado o crescimento e o desenvolvimento da sua startup?

O Snowflake Native App Framework tem sido fundamental para moldar nossa estratégia de crescimento e desenvolvimento, fornecendo uma infraestrutura de dados contínua, dimensionável e segura que se alinha perfeitamente à nossa missão de modernizar o gerenciamento de qualidade no setor de alimentos e bebidas.

Ao criar nossas aplicações de forma nativa no Snowflake, podemos fazer uso de seus recursos avançados de compartilhamento de dados e desempenho sólido para oferecer nossas soluções baseadas em IA de forma eficiente e em escala. Além disso, podemos disponibilizar nossos LLMs e modelos de ML bem ajustados para serem executados com segurança nos dados de um cliente.

Com o Snowflake, podemos nos concentrar na criação de recursos inovadores sem nos preocupar com as complexidades subjacentes do gerenciamento de dados. Isso nos permite agilizar nossos ciclos de desenvolvimento de produtos e atender nossos clientes corporativos com mais eficiência. A facilidade de implementação e a capacidade de ter acesso a insights de dados em tempo real diretamente no ecossistema Snowflake abriram novas oportunidades de parcerias e colaboração com clientes, incentivando nosso crescimento estratégico e permitindo expandir rapidamente nossa presença no mercado.

Como o Snowflake Native App Framework ajudou sua empresa a usar seus recursos com mais eficiência?

Em termos de eficiência de capital, o uso do Snowflake Native App Framework tem sido um divisor de águas para a Innova-Q. Ao eliminar a complexidade de desenvolvimento e dimensionar em escala nossas soluções de conformidade baseadas em IA, conseguimos alocar nossos recursos de forma mais estratégica, com foco na inovação de produtos e na interação com o cliente, em vez de no gerenciamento de infraestruturas. As abstrações do banco de dados principal do Snowflake e o faturamento simplificado do marketplace simplificam nosso processo de desenvolvimento, permitindo à nossa organização levar novos recursos ao mercado com mais rapidez, bem como operar com uma equipe menor e com melhor custo-benefício.

Além disso, a exposição global de lançamento no mercado (go-to-market, GTM) oferecida pela Snowflake nos traz oportunidades sem precedentes. De modo contínuo, podemos implementar nossas aplicações onde estão os dados de nossos clientes, o que nos dá acesso a milhares de clientes em potencial, incluindo marcas e organizações líderes em setores altamente regulamentados. Esse alcance global não apenas amplia nosso mercado, como também melhora nossa capacidade de dimensionar rapidamente em escala, tornando nossas soluções de IA acessíveis para empresas que precisam de ferramentas sólidas, de conformidade e de gerenciamento de qualidade com base em dados.

Qual foi o conselho mais valioso que você recebeu sobre como administrar uma startup?

Um dos conselhos mais valiosos que já recebemos veio de uma palestra que comparecemos na Universidade do Texas, que dizia: "Pense grande, mas execute pequeno". Esses insights nos acompanham e nos lembram de buscar um impacto transformador com nossa tecnologia, ao mesmo tempo em que nos concentramos em etapas práticas e incrementais.

Qual foi a lição valiosa você aprendeu da maneira mais difícil?

A importância de gerenciar expectativas em relação aos cronogramas e aos resultados, especialmente ao lidar com clientes e parceiros de alta complexidade/riscos. No início, ficávamos superotimistas com a rapidez com que poderíamos desenvolver e implementar determinados recursos. Mas, isso, muitas vezes, exigia um esforço gigantesco da equipe para tentar cumprir os prazos rigorosos.

Se pudéssemos voltar atrás, alocaríamos mais tempo para definir expectativas realistas e criar um cronograma com folgas de tempo suficientes para lidar com os desafios imprevistos. Essa experiência nos ensinou sobre o valor da comunicação transparente e do planejamento cuidadoso, que desde então se tornaram pilares de nossa estratégia.

Conheça melhor a Innova-Q e veja como os seus fundadores estão transformando a qualidade dos produtos para um mundo mais seguro em innovaqual.com ou teste o app da Innova-Q no Snowflake Marketplace.