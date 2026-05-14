La serie Startup destacada de Snowflake presenta historias de fundadores de startups sobre los retos que abordan, los productos que crean y lo que han aprendido a lo largo de su trayectoria. Hoy presentamos a Sarah Levy, cofundadora y CEO de Euno, una startup centrada en ayudar a los equipos de datos a crear analíticas basadas en agentes escalables y mantener la gobernanza a medida que sus empresas crecen.

¿Qué te inspira como fundadora?

Lo que nos inspira es cerrar la brecha entre la promesa de las analíticas de IA y la realidad a la que se enfrentan los equipos de datos. Todas las empresas quieren que la IA responda a las preguntas sobre los datos, pero la mayoría no logra escalar más allá de la fase piloto porque los agentes de IA carecen del contexto necesario para entender los datos. No saben qué activo de datos es preciso, está certificado o si siquiera se utiliza.



En Euno, resolvemos esto aprovechando los metadatos existentes para ofrecer un contexto de confianza a la IA en tiempo real, de modo que la información sea fiable y totalmente explicable. Una vez superada esa brecha, la oportunidad es enorme: la IA por fin puede desarrollar todo su potencial, ayudar a las organizaciones a avanzar más rápido, tomar mejores decisiones y centrarse en resolver los problemas que realmente importan.

Explícanos qué es Euno en dos frases.

Euno es una plataforma de inteligencia de metadatos que automatiza la gobernanza y crea un contexto automatizado para la IA. Los agentes de IA confían en el contexto de Euno para ofrecer respuestas basadas en datos fiables y explicables a escala.

Cuéntanos más sobre el problema que Euno pretende resolver. ¿Cómo identificasteis ese problema?

En 2025, los equipos esperan que las analíticas de autoservicio basadas en IA simplemente funcionen, pero esa no es la realidad. Los entornos de datos desordenados y las definiciones contradictorias hacen que sea imposible para la IA apuntar al lugar correcto en los datos y ofrecer respuestas fiables. En la práctica, los agentes de IA ya están conectados al correo electrónico de la organización, a los canales de chat, al CRM y a las aplicaciones empresariales, pero los equipos de datos no les permiten consultar el almacén de datos central. Es demasiado arriesgado. Euno se creó para cerrar esa brecha.

Identificamos este problema después de hablar con más de 250 equipos de datos que compartían la misma frustración: la dificultad para escalar las analíticas basadas en agentes de manera eficaz. La sorprendente causa principal era la gobernanza de datos tradicional, que no puede seguir el ritmo de la IA. Las soluciones tradicionales dependen de procesos manuales que requieren un enorme esfuerzo inicial y un mantenimiento interminable.

La solución no es una gobernanza vertical más rígida ni procesos de limpieza, sino un marco ligero que pueda coexistir con la forma en que los equipos trabajan realmente. En lugar de requerir actualizaciones manuales constantes o grandes inversiones iniciales, Euno aprovecha los metadatos existentes y los convierte en una capa de contexto automatizada para la IA, lo que muestra la información que los agentes necesitan en el momento de la consulta para ofrecer resultados fiables desde el primer día.

¿Cómo abordaste la creación de tu equipo y la puesta en marcha de la empresa?

Creo que los grandes equipos resuelven problemas difíciles, así que reunimos a un equipo de primera formado por los mejores ingenieros, apasionados por resolver problemas, con una amplia experiencia de primera mano en IA, sistemas de datos escalables y retos complejos de gestión de datos. Nuestra experiencia nos permite proporcionar soluciones de gobernanza eficaces y tranquilidad, independientemente de lo rápido que crezca una organización.

También seguí un valioso consejo que recibí sobre cómo dirigir una startup: habla con tus clientes desde el primer día. Antes de escribir una sola línea de código, centramos nuestros primeros seis meses en entender los problemas reales, qué aportaría valor de verdad y por qué pagarían realmente las empresas. Esa disciplina inicial dio forma a todo, desde lo que creamos hasta cómo lo explicamos.

¿Qué es lo más interesante que estáis haciendo con los datos?

Euno hace que los agentes de IA (como Snowflake Intelligence) sean más inteligentes al proporcionarles el contexto que necesitan. Mapea los metadatos existentes, uniendo el linaje a nivel de columna en el almacén de datos, en los paneles y en las métricas, y lo combina con datos de uso a nivel de campo para destacar lo que realmente importa. Los equipos de datos pueden ejecutar clasificaciones automatizadas basadas en reglas para marcar lo que cumple con los estándares de la organización y determinar lo que está certificado para la IA; esto crea una base en la que tanto los agentes como las personas pueden confiar.

Supongamos que un agente de IA necesita mostrar la retención de clientes utilizando una definición específica. Con Euno, puedes rastrear esa métrica hasta la columna de Snowflake. Sabrás qué informes dependen de ella, con qué frecuencia se utiliza, quiénes son los usuarios y si es una definición certificada. Es un nivel de claridad completamente nuevo para gobernar las analíticas con precisión.

¿Cómo ha influido Snowflake Native App Framework en la estrategia de crecimiento y desarrollo de tu startup?

Una de las mayores ventajas de Euno es su rápido tiempo de incorporación. Una parte importante de nuestro flujo está formada por usuarios de Snowflake, y el modelo de Snowflake Native App nos ofrece una forma más rápida de prestarles servicio, con una incorporación más sencilla y menos obstáculos. En combinación con Snowflake Native App Framework, podemos dar forma a nuestro plan de comercialización en torno a un tiempo de valorización rápido y mantenernos centrados en la experiencia del cliente en lugar de gestionar ciclos de adquisición lentos.

También nos entusiasma la oportunidad de aprovechar Snowflake Marketplace y la gran base de clientes de Snowflake. Formar parte del ecosistema de Snowflake Native App nos da la oportunidad de beneficiarnos del apoyo del equipo de ventas de Snowflake, lo que ayuda a los clientes a obtener más valor de su plataforma de datos a través de Euno.

Como fundadora e innovadora, ¿qué opinas sobre el panorama de la IA, en rápida evolución?

El ritmo de cambio en la IA es a la vez emocionante y exigente. Los LLM están abriendo nuevas posibilidades en la creación de flujos de datos, la gobernanza y las analíticas al automatizar tareas como la creación de documentación, de flujos de datos o la estandarización de metadatos. En Euno, ya hemos observado mejoras reales en la productividad, especialmente en los flujos de trabajo de DevOps y de ingeniería.

Además, los usuarios empresariales quieren hacer preguntas sencillas como “¿cuántos usuarios activos nuevos conseguimos el mes pasado?” y obtener respuestas precisas. Pero sin contexto, incluso los mejores modelos pueden devolver resultados que parecen fiables, pero que son incorrectos. Ese riesgo refuerza nuestro compromiso de ofrecer un marco flexible que se integre de manera natural con la forma en que ya trabajan los equipos. Al aprovechar los metadatos existentes, damos a la IA el contexto que necesita para ofrecer respuestas fiables, de modo que las organizaciones puedan confiar realmente en la información que obtienen de la IA.

¿Qué hay en el horizonte para ti y para Euno?

Los catálogos de datos tradicionales cumplían una función, pero ese modelo es cada vez menos relevante a medida que la IA asume un papel central en la forma en que las organizaciones interactúan con los datos. En este nuevo panorama, los profesionales de los datos ya no se limitan a gestionar flujos, sino que están diseñando de forma efectiva el ecosistema de la IA. Y la gobernanza se vuelve fundamental cuando las decisiones pasan de estar en manos de las personas a ser tomadas por los modelos.

Vemos a Euno como la próxima generación de plataformas de metadatos: no solo un espacio para documentar activos, sino una capa de control desde la cual configurar, optimizar y mantener el rendimiento, el coste y la confianza de los sistemas de IA. Hacia ahí nos dirigimos, y creemos que es hacia donde se dirige también el sector.

Obtén más información sobre las soluciones de Euno para analíticas de autoservicio fiables y gobernanza de la IA en https://euno.ai/. Si eres una startup que desarrolla en Snowflake, no dejes de echar un vistazo al Powered by Snowflake Startup Program para obtener información sobre cómo Snowflake puede apoyar tus objetivos, ¡y asegúrate de participar en el 2026 Snowflake Startup Challenge!