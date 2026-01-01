La increíble promesa del vehículo autónomo (autonomous vehicle, AV) y de más sistemas más avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) ha sido el motor del sector de la automoción durante la mayor parte de la última década. Ha inspirado a los fabricantes de equipos originales (OEM) a innovar en sus sistemas, diseños y procesos de desarrollo utilizando los datos para alcanzar niveles de automatización sin precedentes. Sin embargo, el objetivo final sigue siendo difícil de alcanzar.

Tanto si se trata del alto coste de las pruebas reales como de cumplir con los requisitos normativos en constante evolución, los fabricantes de equipos originales se enfrentan a desafíos en todo momento. Sin embargo, gracias a avances como las tecnologías gemelas digitales, que cierran la brecha entre el mundo digital y el mundo físico, ahora los fabricantes cuentan con más herramientas que nunca para superar estos obstáculos y mejorar la eficiencia operativa, gestionar el complejo ciclo de vida del producto de los sistemas ADAS y AV y, en última instancia, impulsar la innovación.