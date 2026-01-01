La increíble promesa del vehículo autónomo (autonomous vehicle, AV) y de más sistemas más avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) ha sido el motor del sector de la automoción durante la mayor parte de la última década. Ha inspirado a los fabricantes de equipos originales (OEM) a innovar en sus sistemas, diseños y procesos de desarrollo utilizando los datos para alcanzar niveles de automatización sin precedentes. Sin embargo, el objetivo final sigue siendo difícil de alcanzar.
Tanto si se trata del alto coste de las pruebas reales como de cumplir con los requisitos normativos en constante evolución, los fabricantes de equipos originales se enfrentan a desafíos en todo momento. Sin embargo, gracias a avances como las tecnologías gemelas digitales, que cierran la brecha entre el mundo digital y el mundo físico, ahora los fabricantes cuentan con más herramientas que nunca para superar estos obstáculos y mejorar la eficiencia operativa, gestionar el complejo ciclo de vida del producto de los sistemas ADAS y AV y, en última instancia, impulsar la innovación.
Las tendencias que moldean el desarrollo de ADAS
Para comprender cómo los gemelos digitales pueden acelerar la innovación en ADAS y AV, es importante considerar primero los factores que influyen en la relación de los OEM con los datos que alimentan estos sistemas.
De las instalaciones on-premise a la nube: La transición de los centros de datos físicos a una infraestructura basada en la nube ofrece un gran potencial a las empresas del sector de la automoción. La computación en la nube, que permite a los OEM escalar las capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos, también facilita la colaboración entre equipos de todo el mundo. Además, admite modelos avanzados de simulación y aprendizaje automático (machine learning, ML), cruciales para el desarrollo de ADAS y AV, de una forma mejor y más eficiente que los sistemas on-premise.
Reducción de la brecha entre el mundo digital y el real: Para garantizar la seguridad y la fiabilidad, los sistemas ADAS y AV requieren una integración fluida de los datos reales y los entornos simulados. Las tecnologías gemelas digitales, que permiten a los OEM crear modelos virtuales que reflejan el rendimiento real de los vehículos, permiten a los ingenieros realizar pruebas que, de lo contrario, serían difíciles o peligrosas de recrear físicamente. Pueden, por ejemplo, simular la conducción durante un terremoto sin contemplar cómo cambiar las placas tectónicas o realizar pruebas de choque virtuales, lo que puede reducir el número de prototipos físicos necesarios. Al introducir datos reales en estas simulaciones, los OEM pueden perfeccionar los algoritmos más rápido, lo que reduce el tiempo y los costes asociados a los métodos de prueba tradicionales.
Nuevos reglamentos y requisitos: El cambiante panorama normativo de las tecnologías ADAS y AV, en particular en lo que respecta a los estándares de seguridad y la privacidad de los datos, requiere que los OEM sean ágiles al equilibrar el cumplimiento con la innovación. Al permitir seguir un proceso de validación y verificación más exhaustivo, los gemelos digitales ofrecen un medio para acelerar la certificación y el tiempo de comercialización, y ahorrar en costes de desarrollo.
Cómo la tecnología de gemelos digitales está transformando la automoción
Impulso de la innovación: Gracias a la capacidad de simular una amplia gama de condiciones de conducción —como climas extremos, riesgos viales o diversos escenarios de tráfico— la tecnología de gemelos digitales ayuda a innovar de forma más rápida y rentable en los sistemas ADAS y AV, ya que permite a los OEM explorar y validar nuevas ideas virtualmente, lo que reduce la carga de crear prototipo tras prototipo.
Mejora de la eficiencia operativa: Dada la naturaleza basada en datos de los gemelos digitales, los OEM pueden incorporar datos reales a las simulaciones, lo que reduce la necesidad de realizar extensas pruebas en carretera, y también utilizar datos derivados de simulaciones para mejorar aún más el aprendizaje y el perfeccionamiento de los productos. Estas integraciones ayudan a mejorar la colaboración entre equipos, desde desarrolladores de software hasta ingenieros de hardware, lo que, en última instancia, mejora la calidad del producto y reduce el coste general del desarrollo.
Mejora de la gestión del ciclo de vida del producto: Los sistemas ADAS y AV tienen ciclos de vida largos, que a menudo abarcan varias generaciones de vehículos. Los gemelos digitales ayudan a los OEM a gestionar esta complejidad proporcionando una visión completa del rendimiento de un vehículo a lo largo del tiempo. Desde el diseño inicial hasta la asistencia en I+D y posventa, estos modelos virtuales permiten actualizaciones y mejoras continuas, lo que ayuda a garantizar que las actualizaciones de software, las modificaciones de hardware y los requisitos de seguridad se puedan implementar sin interrupciones en el ciclo de vida del producto.
Más posibilidades de futuro con la IA generativa al mando
Estas innovaciones pueden ser solo el principio. Aunque los datos existentes de vehículos reales llevan mucho tiempo fundamentando los modelos de simulación, la aparición de la inteligencia artificial (IA) generativa está añadiendo una nueva dimensión a la tecnología de gemelos digitales. Además de los datos reales registrados, la IA generativa permite a los OEM generar escenarios completamente nuevos u optimizar soluciones según patrones en evolución de los datos.
En el desarrollo de ADAS y AV, esta combinación de enfoques ofrece lo mejor de ambos mundos: Los datos reales proporcionan practicidad para situaciones cotidianas, mientras que la IA generativa puede ayudar a prepararse para escenarios que aún no se han capturado.
Sin embargo, para aprovecharlo todo, los OEM necesitan una base sólida y escalable para los datos que pueda impulsar estas nuevas tecnologías de gemelos digitales e impulsar la innovación. Al combinar datos reales y simulados, los gemelos digitales ofrecen un camino hacia vehículos más eficientes, fiables y seguros. Los datos allanan ese camino hacia el progreso.
Para obtener más información sobre cómo las tecnologías de gemelos digitales pueden revolucionar el sector de la automoción, programa una reunión con expertos en automoción de Snowflake y Siemens en el CES 2025.