La route à suivre : tirer parti des jumeaux numériques pour accélérer le développement des aides à la conduite des véhicules et de véhicules autonomes

Ces innovations ne sont peut-être que le début. Alors que les données existantes provenant de véhicules réels ont longtemps alimenté les modèles de simulation, l’émergence de l’IA générative ajoute une nouvelle dimension aux jumeaux numériques. Outre les données réelles enregistrées, l’IA générative permet aux OEM de générer des scénarios entièrement nouveaux ou d’optimiser des solutions en fonction de tendances évolutives dans les données.

En matière de développement ADAS et AV, cette combinaison d’approches offre le meilleur des deux mondes : les données réelles offrent des avantages pratiques pour les situations quotidiennes, tandis que l’IA générative peut aider à préparer des scénarios qui n’ont pas encore été capturés.

Toutefois, pour exploiter tout cela, les OEM ont besoin d’un socle data robuste et évolutif, capable d’alimenter ces jumeaux numériques émergents et de stimuler l’innovation. En combinant des données réelles et simulées, les jumeaux numériques offrent une voie vers des véhicules plus efficaces, plus fiables et plus sûrs. Sur ce chemin du progrès, ce sont les données qui ouvrent la voie.

Pour découvrir comment les jumeaux numériques peuvent révolutionner le secteur automobile, prévoyez une réunion avec des experts automobiles de Snowflake et Siemens au CES 2025.