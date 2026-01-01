La route à suivre : tirer parti des jumeaux numériques pour accélérer le développement des aides à la conduite des véhicules et de véhicules autonomes

Les incroyables promesses du véhicule entièrement autonome (AV) et des systèmes d’aide à la conduite (ADAS) plus avancés animent l’industrie automobile depuis une bonne partie de la dernière décennie. Elles ont inspiré les OEM à innover leurs systèmes, leurs conceptions et leurs processus de développement, en utilisant les données pour atteindre des niveaux d’automatisation sans précédent. Et pourtant, l’objectif ultime nous a échappé.
Qu’il s’agisse du coût élevé des essais réels ou de l’évolution constante des exigences réglementaires, les OEM sont confrontés à des défis à chaque étape. Mais grâce à des développements tels que les jumeaux numériques , qui comblent le fossé entre le monde numérique et le monde physique, les industriels disposent désormais de plus d’outils que jamais pour surmonter ces obstacles : améliorer l’efficacité opérationnelle, gérer le cycle de vie complexe des systèmes ADAS et AV et, en fin de compte, stimuler l’innovation.
Les tendances qui façonnent le développement des ADAS
Pour comprendre comment les jumeaux numériques peuvent accélérer l’innovation ADAS et AV, il est important de d’abord considérer les facteurs qui influencent la relation des OEM avec les données qui alimentent ces systèmes.
Du on-premise au cloud : le passage de data centers physiques à une infrastructure basée sur le cloud libère un énorme potentiel pour les entreprises automobiles. Permettant aux OEM d’adapter les capacités de stockage et de traitement des données, le cloud computing facilite également la collaboration entre les équipes à l’échelle mondiale. Il prend également en charge les modèles avancés de machine learning et de simulation, cruciaux pour le développement ADAS/AV, meilleurs et plus efficaces que les systèmes on-premise.
Réduction de la fracture entre le monde numérique et le monde réel : pour garantir la sécurité et la fiabilité, les systèmes ADAS et AV nécessitent une intégration transparente des données réelles et des environnements simulés. Les jumeaux numériques, qui permettent aux OEM de créer des modèles virtuels reflétant les performances réelles des véhicules, permettent aux ingénieurs d’effectuer des tests qu’il serait difficile ou dangereux de recréer physiquement. Ils peuvent, par exemple, simuler la conduite lors d’un tremblement de terre sans envisager la façon de déplacer les plaques tectoniques, ou effectuer des crash tests virtuels, ce qui permet de réduire le nombre de prototypes physiques nécessaires. En alimentant ces simulations avec des données réelles, les OEM peuvent affiner les algorithmes plus rapidement, ce qui réduit le temps et les coûts associés aux méthodes de test traditionnelles.
Nouvelles réglementations et exigences : le paysage réglementaire changeant pour les technologies ADAS et AV, en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité et la confidentialité des données, oblige les OEM à faire preuve d’agilité pour trouver un équilibre entre conformité et innovation. Les jumeaux numériques, en permettant un processus de validation et de vérification plus approfondi, offrent un moyen d’accélérer la certification, de réaliser des économies sur les coûts de développement et d’accélérer les délais de commercialisation.
Stimuler l’innovation : grâce à la possibilité de simuler un large éventail de conditions de conduite, telles que des conditions météorologiques extrêmes, des risques routiers ou divers scénarios de circulation, les jumeaux numériques permettent d’innover plus rapidement et de manière plus rentable dans les systèmes ADAS et AV en permettant aux OEM d’explorer et de valider virtuellement de nouvelles idées, ce qui réduit la charge de construction de plusieurs prototypes.
Gagner en efficacité opérationnelle : étant donné la nature data-driven des jumeaux numériques, les OEM peuvent intégrer des données réelles dans des simulations, ce qui réduit la nécessité d’effectuer des tests approfondis sur route, et également utiliser les données dérivées des simulations pour améliorer encore l’apprentissage et le perfectionnement des produits. Ces intégrations permettent d’améliorer la collaboration entre les équipes, des développeurs logiciels aux ingénieurs matériel, et, en fin de compte, d’améliorer la qualité des produits tout en réduisant le coût global du développement.
Améliorer la gestion du cycle de vie des produits : les systèmes ADAS et AV ont des cycles de vie longs, couvrant souvent plusieurs générations de véhicules. Les jumeaux numériques aident les OEM à gérer cette complexité en fournissant une vue complète des performances d'un véhicule dans le temps. De la conception initiale à la R&D et au support après-vente, ces modèles virtuels permettent des mises à jour et des améliorations continues, garantissant ainsi que les mises à jour logicielles, les modifications matérielles et les exigences de sécurité peuvent être mises en œuvre sans interruption du cycle de vie du produit.
Avec l’IA générative aux commandes, les possibilités d’avenir se multiplient
Ces innovations ne sont peut-être que le début. Alors que les données existantes provenant de véhicules réels ont longtemps alimenté les modèles de simulation, l’émergence de l’IA générative ajoute une nouvelle dimension aux jumeaux numériques. Outre les données réelles enregistrées, l’IA générative permet aux OEM de générer des scénarios entièrement nouveaux ou d’optimiser des solutions en fonction de tendances évolutives dans les données.
En matière de développement ADAS et AV, cette combinaison d’approches offre le meilleur des deux mondes : les données réelles offrent des avantages pratiques pour les situations quotidiennes, tandis que l’IA générative peut aider à préparer des scénarios qui n’ont pas encore été capturés.
Toutefois, pour exploiter tout cela, les OEM ont besoin d’un socle data robuste et évolutif, capable d’alimenter ces jumeaux numériques émergents et de stimuler l’innovation. En combinant des données réelles et simulées, les jumeaux numériques offrent une voie vers des véhicules plus efficaces, plus fiables et plus sûrs. Sur ce chemin du progrès, ce sont les données qui ouvrent la voie.
Pour découvrir comment les jumeaux numériques peuvent révolutionner le secteur automobile, prévoyez une réunion avec des experts automobiles de Snowflake et Siemens au CES 2025.
Comment les jumeaux numériques transforment l’automobile