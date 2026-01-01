今後の道筋：デジタルツインテクノロジーを活用し、ADASと自律走行車の開発を加速

これらのイノベーションは、ほんの始まりにすぎません。現実世界の車両からの既存のデータは、長い間シミュレーションモデルに情報を与えてきましたが、生成AIの登場により、デジタルツインテクノロジーに新たな次元が加わりました。記録された実世界データに加えて、生成AIにより、OEMはまったく新しいシナリオを生成したり、データ内のパターンの変化に基づいてソリューションを最適化したりできるようになります。

ADASとAVの開発においては、このアプローチの組み合わせによってメリットが最大化します。つまり、現実世界のデータは日常的な状況での実用性を示し、生成AIは、まだ発生していないシナリオに備えられるようにします。

しかし、すべてを活用するには、OEMはこうした新しいデジタルツインテクノロジーを推進してイノベーションを推進できる、堅牢でスケーラブルなデータファウンデーションを必要としています。現実世界のデータとシミュレーションデータを融合させることで、デジタルツインはより効率的で信頼性が高く、より安全な車両への道を提供します。データは、その道を前進するための道筋を切り拓きます。

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