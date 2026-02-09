Ampliación del data sharing de Snowflake a los formatos de tabla abiertos

Esta publicación se actualizó en febrero de 2026 para aclarar algunos detalles de un producto.

Nos complace anunciar una importante expansión del data sharing de Snowflake sin extracción, transformación y carga (ETL): ahora puedes compartir formatos de tabla abiertos de forma fácil y segura, como Apache Iceberg y Delta Lake, entre distintas regiones y nubes. Esta versión permite a los proveedores compartir de forma segura los datos almacenados en formatos de tabla abiertos en cualquier nube y región sin flujos complejos y sin incurrir en cargos de salida por consulta exponenciales.

Snowflake Data Sharing ya lidera en el mercado en lo que respecta a capacidades de colaboración y adopción. Con un ecosistema de data sharing 2,5 veces superior al de los principales competidores, la colaboración de Snowflake proporciona un valor cada vez mayor a una base de usuarios global en crecimiento. Dado que miles de clientes ya comparten datos, las empresas pueden utilizar el uso compartido de los formatos de tabla abiertos para disfrutar de lo mejor de ambos mundos: el data sharing de formato abierto y todas las ventajas principales del data sharing de Snowflake. Entre sus ventajas se incluyen:

¿Por qué es importante?

Durante muchos años, los clientes de Snowflake han podido compartir datos de forma segura y colaborar con un amplio ecosistema de clientes y partners. El data sharing es la piedra angular de la plataforma de Snowflake, y muchos clientes lo utilizan para desarrollar conexiones y crear ecosistemas de datos sólidos en Snowflake AI Data Cloud.

Con la introducción del data sharing de formatos de tabla abiertos, las capacidades de colaboración de Snowflake se han ampliado a:

Datos almacenados fuera de Snowflake en el propio almacenamiento en la nube de los clientes (AWS S3, Azure Storage, Google GCS)

Datos en formatos de tabla abiertos , como: Apache Iceberg gestionado por Horizon Catalog o por catálogos externos (AWS Glue, Apache Polaris) Delta Lake gestionado por catálogos externos (Databricks Unity, Hive Metastore)



Esto significa que las empresas que eligen formatos de tabla abiertos también están ahora conectadas al AI Data Cloud y pueden disfrutar de las ventajas de un próspero ecosistema de datos.

¿Qué desafíos se resuelven?

La mayoría de las organizaciones suelen tener que compartir diversos formatos de datos, tanto de forma interna como externa, pero suelen encontrarse con obstáculos como:

Seguridad y cumplimiento: La aplicación de políticas detalladas de acceso a los datos compartidos es fundamental para mantener la seguridad y el cumplimiento.

Dispersión geográfica y en la nube: Colaboración entre unidades de negocio (líneas de negocio, proveedores, clientes) que suelen estar repartidas por diferentes regiones y nubes, incluidos los entornos de nube comerciales y gubernamentales.

Distintos formatos de datos: Los datos existen en diversos formatos, como Apache Iceberg y Delta Lake.

Snowflake Data Sharing y, específicamente, el data sharing de formatos de tabla abiertos, aborda directamente los principales obstáculos a los que se enfrentan los ingenieros y arquitectos al colaborar con los datos. Reduce las barreras geográficas y entre nubes gracias a la capacidad de compartir tablas en formatos abiertos, amplía las capacidades básicas de gobernanza y ofrece a los clientes la flexibilidad de estandarizar sus datos en formatos como Iceberg, al tiempo que permite a las organizaciones globales compartir datos con cualquier unidad de negocio, proveedor o cliente.

¿Cómo funciona?

El uso compartido de formatos de tabla abiertos está habilitado por Cross-Cloud Auto-Fulfillment (compatible con nubes comerciales, privadas virtuales de Snowflake y gubernamentales de EE. UU.), que simplifica el data sharing para Apache Iceberg y Delta Lake directamente desde el almacenamiento en la nube. Puedes compartir estos datos con un consumidor de Snowflake en cualquier región o nube sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente ni de mantener trabajos de ETL. Además, el uso compartido de formatos de tablas abiertos optimiza los costes de transferencia de datos a través de Egress Cost Optimizer, lo que ayuda a evitar cargos por consulta impredecibles y astronómicos.

Snowflake Horizon Catalog proporciona controles de gobernanza integrales basados en políticas que se pueden aplicar a los datos en formato de tabla abierto compartidos con los consumidores en diferentes regiones o nubes. Esta capacidad garantiza la residencia de datos y facilita el cumplimiento normativo necesario para la colaboración, en particular dentro de sectores regulados o al trabajar con ellos, como el sector público, los servicios financieros, la sanidad y ciencias de la vida.

Cuando se combina con Delta Direct y Catalog Federation* (aprovechando Unity Catalog y IRC API de Uniform), Snowflake Cross-Cloud Auto-Fulfillment amplía esta capacidad a tablas Delta Lake que residen en el almacenamiento en la nube y que son escritas por motores Delta como Microsoft Fabric o Databricks, o bien gestionadas por catálogos como Databricks Unity o Hive Metastore. De esta forma, se amplía el uso compartido de tablas abiertas a tablas Delta Lake con consumidores de Snowflake en cualquier región o nube, nuevamente sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente.