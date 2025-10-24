Estendere il Data Sharing Snowflake ai formati open table

Siamo lieti di annunciare un’importante espansione del data sharing zero-ETL di Snowflake: Ora è possibile condividere in modo semplice e sicuro formati di tabella aperti, tra cui Apache Iceberg e Delta Lake, tra regioni e cloud. Questa release consente ai provider di condividere in modo sicuro i dati archiviati in formati tabellari aperti su qualsiasi cloud e regione senza pipeline complesse e senza incorrere in costi di uscita esponenziali per query.

Il data sharing Snowflake è già leader sul mercato per capacità di collaborazione e adozione. Con un ecosistema di condivisione dei dati 2,5 volte più ampio rispetto ai principali concorrenti, la collaborazione Snowflake aumenta il valore di una base di utenti globale in crescita. Con migliaia di clienti che condividono già i dati, le aziende possono utilizzare la condivisione in formato tabellare open per ottenere il meglio di due mondi: la condivisione dei dati in formato aperto e tutti i principali vantaggi della condivisione Snowflake. I vantaggi includono:

Perché è importante?

Da molti anni i clienti Snowflake possono condividere i dati in modo sicuro e collaborare con un vasto ecosistema di clienti e partner. La condivisione dei dati è una pietra angolare della piattaforma Snowflake, utilizzata da molti clienti per sviluppare connessioni e creare ecosistemi di dati solidi nell’AI Data Cloud Snowflake.

Con l’introduzione della condivisione in formato open table, abbiamo esteso le funzionalità di collaborazione di Snowflake:

Dati archiviati esternamente a Snowflake nel cloud storage interno del cliente (AWS S3, Azure Storage, Google GCS)

Dati in formati open table, tra cui: Apache Iceberg gestito da Horizon Catalog o da cataloghi esterni (AWS Glue, Apache Polaris) Delta Lake gestito da cataloghi esterni (Databricks Unity, Hive Metastore)



Questo significa che anche le aziende che scelgono formati open table sono ora connesse all’AI Data Cloud e possono godere dei vantaggi di un ecosistema di dati in espansione.

Quale sfida risolve questo problema?

La maggior parte delle organizzazioni ha spesso bisogno di condividere formati di dati diversificati, sia internamente che esternamente, ma spesso incontra ostacoli come:

Sicurezza e conformità. L’applicazione di criteri di accesso granulari ai dati condivisi è essenziale per mantenere la sicurezza e la conformità.

Dispersione geografica e tra cloud: Collaborazione tra business unit (LOB, fornitori, clienti) spesso distribuite in regioni e cloud diversi, inclusi ambienti cloud commerciali e governativi.

Vari formati di dati: I dati esistono in diversi formati, come Apache Iceberg e Delta Lake.

Snowflake Data Sharing, e in particolare Open Table Format Sharing, risolve direttamente gli ostacoli principali che data engineer e data architect affrontano quando collaborano sui dati. Riduce le barriere geografiche e cloud con la possibilità di condividere tabelle in formato open, estende le funzionalità di governance di base e offre ai clienti la flessibilità necessaria per standardizzare i dati in un formato come Iceberg, il tutto consentendo alle organizzazioni globali di condividerli con qualsiasi business unit, fornitore e/o cliente.

Come funziona?

La condivisione in formato open table è abilitata da Cross-Cloud Auto-Fulfillment (supportato su cloud commerciali, Virtual Private Snowflake e governativi statunitensi), che semplifica la condivisione dei dati per Apache Iceberg e Delta Lake direttamente dal cloud storage. Puoi condividere questi dati con un consumer Snowflake in qualsiasi regione o cloud senza bisogno di gestire l’infrastruttura sottostante o mantenere processi ETL. Inoltre, la condivisione in formato open table ottimizza i costi di trasferimento dei dati tramite Egress Cost Optimizer, contribuendo a evitare addebiti imprevedibili e astronomici per query.

Snowflake Horizon Catalog fornisce controlli di governance completi che possono essere applicati ai dati in formato open table condivisi con gli utenti in regioni o cloud diversi. Questa funzionalità garantisce la residenza dei dati e facilita la conformità necessaria per la collaborazione, in particolare in o insieme a settori regolamentati, come i settori pubblico, dei servizi finanziari, Healthcare e Life Sciences.

Se combinato con Delta Direct e Catalog Federation (sfruttando Unity Catalog e Uniform IRC API), Snowflake Cross-Cloud Auto-Fulfillment estende questa funzionalità a una tabella Delta Lake residente nel cloud storage e scritta da motori Delta come Microsoft Fabric o Databricks o gestita da cataloghi come Databricks Unity o Hive Metastore. Questo estende la condivisione delle tabelle aperte alle tabelle Delta Lake con i consumer Snowflake, in qualsiasi regione o cloud, anche in questo caso, senza la necessità di gestire l’infrastruttura sottostante.