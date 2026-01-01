Predicciones 2025: la IA como herramienta y objetivo de ciberseguridad

Además, la IA proporcionará nuevas herramientas para proteger la empresa, y los equipos de seguridad ya están experimentando con posibilidades iniciales. Un LLM con una interfaz de IA generativa permite formular preguntas en lenguaje natural y humano sobre la posición general de seguridad o sobre alertas y patrones específicos. Esta experiencia de asistente de seguridad madurará y se convertirá en un asistente más eficaz para los equipos de seguridad que siempre carecen de personal suficiente. En particular, las herramientas basadas en IA ayudarán a más profesionales de la seguridad júnior a convertir ideas rápidamente en consultas y análisis. Esto reducirá el tiempo que se tarda en aprender lógicas de consulta complejas y en obtener respuestas a cuestiones de seguridad inmediatas.

En particular, la capacidad de los sistemas de IA para resumir los incidentes de seguridad va a suponer un gran avance. Imagina que la IA te dice: “Vi un patrón extraño en el movimiento de datos: esta cantidad de datos de este tipo normalmente no se transfiere en este momento del día desde esta ubicación”. Esa descripción detallada es mucho más útil que una notificación con el mensaje: “Revisa los registros de VPN, los registros de almacenamiento y los registros de correo electrónico, y conecta tú los puntos”. Hoy estamos más o menos en este punto.

La IA avanzada ayudará a los equipos de seguridad tanto a comprender las anomalías a medida que se detectan como a realizar análisis forenses después de un evento para comprender completamente qué sucedió y cómo prevenir eventos similares. En última instancia, se utilizará no solo para analizar incidentes, sino también para gestionar la posición general de seguridad de los datos, ya que la IA puede analizar sistemas mucho más complejos que las herramientas existentes o los operadores humanos.