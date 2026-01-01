Prognosen für 2025: KI als Cybersecurity-Tool und -Ziel

Letztes Jahr haben wir ein KI-Sicherheitsframework veröffentlicht, das 20 Angriffsvektoren gegen Large Language Models und generative KI-Systeme identifiziert. Darin besprechen wir drei Ebenen der KI, die zur Angriffsfläche werden können. Den ersten Punkt, die zentrale Plattform, haben wir im letztjährigen Bericht „Prognosen“ diskutiert. Wir haben festgestellt, dass Automatisierung Fehlkonfigurationen auf Produktionsebene verhindert und Entwicklungsumgebungen ein vergleichsweise weicheres Ziel werden. Aber zu diesem Zeitpunkt verfestigt sich auch diese Infrastruktur ganz gut.

Im kommenden Jahr wird die nächste Ebene, der Modellbetrieb, voraussichtlich ein immer wichtigeres Ziel werden. Sicherheitsexpert:innen müssen sich genau überlegen, wie das Modell zunächst trainiert wird und wie es neue Daten in die Produktion integriert. Wir müssen uns den Lebenszyklus des gesamten Modells ansehen, aber auch den Lebenszyklus der Daten, mit denen es gefüttert wird. Sicherheitsteams müssen ihre Ansätze für neue KI-Technologien standardisieren, um die Sicherheit ihrer allgemeinen Unternehmensinfrastruktur zu gewährleisten.

Eine dritte Angriffsebene, die wir im weiteren Verlauf noch verstärken wollen, interagiert direkt mit KI, um sie dazu zu bringen, sensible Daten preiszugeben, die vielleicht nicht in das Modell hätten integriert werden sollen. Aus diesem Grund sehen wir die neue Methode des Data Security Posture Management, die eine bessere Transparenz des Standorts, der Verwendungen und der Sicherheit der Daten im gesamten Unternehmen bietet.