2025년 예측: 사이버 보안 도구 및 타깃으로서 AI

AI는 (여전히) 가장 뜨거운 기술 화두이지만, 2025년 엔터프라이즈 보안 측면에서 가장 중요한 문제는 아닙니다. 고급 AI는 새로운 공격 벡터를 여는 계기가 될 것이며 동시에 조직 데이터를 보호하기 위한 새로운 도구를 제공할 것입니다. 하지만 여기서 근본적인 과제는, 과도한 업무에 시달리는 사이버 보안 팀이 ‘현재 우리가 공격을 받고 있는가’와 같은 기본적인 질문에 답하려고 할 때 직면하게 되는 방대한 양의 데이터에 있습니다.

수십 명의 전문가 및 리더들이 앞으로 몇 년 동안 AI가 주도할 변화에 대해 예측한 내용을 담고 있는 ‘Snowflake AI + 데이터 예측 2025(AI + Data Predictions 2025)’보고서에 따르면 보안 관점에서는 좋은 소식과 나쁜 소식이 있습니다. AI는 더 많은 데이터를 보호해야 하고 더 많은 공격 표면에 노출된다는 점에서 문제의 원인이기도 하지만, 인간의 힘으로는 포착할 수 없는 방대한 양의 데이터를 관리할 수 있는 도구를 제공한다는 측면에서는 잠재적 혜택입니다. 아울러, 동 보고서에서는 AI 시대가 발전함에 따라 사이버 보안이 반드시 갖춰야 하는 네 가지 필수 요소를 강조합니다.