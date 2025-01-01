BERICHT
MODERN MARKETING DATA STACK 2025
Erfahren Sie, wie führende Marketingteams ihren Erfolg in einer Marketingwelt sichern, die durch künstliche Intelligenz, Datenschutz und Datengravitation neu definiert wird
Dieser brandneue Bericht thematisiert Folgendes:
- Die drei Kräfte, die das Marketing-Ökosystem neu definieren
- Die zunehmende Wichtigkeit interner Daten
- Die führenden Lösungen in allen Bereichen der Marketingtechnologie
Es hat sich etwas verändert
In den letzten Jahren haben Marketingteams prägende Trends miterlebt – das Aufkommen fortschrittlicher KI, der verstärkte Fokus auf Datenschutzprobleme und die Notwendigkeit einer Data-First-Strategie —, die eine Änderung dessen bewirkt haben, wie sie ihre Zielgruppen erreichen und Umsatz steigern.
Jetzt, wo 2025 immer näher rückt, sind dies nicht länger nur „Trends“. Sie stellen fundamentale Bestandteile der Grundlage eines neuen Status quo dar, der eine nachhaltige Umgestaltung der Technologien und Vorgehensweisen von erfolgreichen Marketingteams bewirken wird.
Die neue Ausgabe des Modern Marketing Data Stack definiert dieses neue Zeitalter, untersucht weitere Trends, die daraus entstehen und beschreibt im Detail den gesamten umgestalteten Stack an Technologien, auf die sich Marketingteams verlassen.
Datengravitation sorgt für eine Neuzentrierung des Martech Data Stack
Datengravitation – die Anziehungskraft und das enorme Potenzial großer, einheitlicher Datasets – hat zu einer Umgestaltung der Idee des Martech-Stack geführt: von einem Turm aus Bausteinen zu einer Ansammlung an ineinandergreifenden Technologien, die um einen zentralen Datenkern herum angeordnet sind.
Lesen Sie den Bericht, um diese neue Ausrichtung zu verstehen und im Detail zu erfahren, welche Technologiepartner in dieser neuen Welt einen Mehrwert bieten.
Wir haben uns genau angesehen, wie mehr als 9.800 Kundenunternehmen in der Snowflake AI Data Cloud ihren Marketing-Stack zusammenstellen, um ihr Geschäftswachstum zu fördern. Unsere Ergebnisse spiegeln die Art und Weise wider, wie in einem KI-gestützten Zeitalter, in der Datenschutz an erster Stelle steht, neue Strategien entstehen.
ES SIND KEINE TRENDS
KI-Innovationen, Datenschutzbedenken und Datenoffenbarungen sind mehr als nur die jüngste Welle des Branchenhypes.
Der Bericht untersucht drei Faktoren, bei denen es sich nicht mehr nur um Abweichungen von der Baseline oder um aktuelle Trends handelt, die inkrementelle Vorteile lediglich erahnen lassen. Es handelt sich hier um echte Gamechanger, vergleichbar mit dem Smartphone:
- Generative KI. Die Art und Weise, wie Marketingteams mit ihren Daten interagieren, ihre Zielgruppen verstehen und Kampagnen erstellen, wird sich in Zukunft grundlegend ändern.
- Datenschutz. Verbrauchende und Regulierungsbehörden sind sich der Tragweite des Data Sharing und der Macht der Einwilligung bewusst geworden, was digitale Strategien auf den Kopf gestellt hat.
- Datengravitation. Es geht nicht nur darum, „Datensilos zu beseitigen“ oder „möglichst alle Marketingdaten zu nutzen“. Unternehmen vereinheitlichen alle ihre Daten und bündeln Applikationen in einer Single Source of Truth. Dabei verbessern sie Geschwindigkeit, Kosteneffizienz, Qualität der Einblicke und Gesamtergebnisse.
ERFOLGREICH SEIN IN DER NEUEN REALITÄT
Tauchen Sie ein in die Ideen, die den heutigen modernen Marketingstrategien zugrunde liegen.
Der neu definierte Status quo ist kein statisches Umfeld. In unserem Bericht untersuchen wir Trends, die sich aus dieser neuen Realität ergeben, darunter:
- Umfassende Datenunterstützung für Marketingteams.KI-Technologie wird nicht nur verändern, wie Marketingteams arbeiten, sondern auch, was von ihnen erwartet wird und welche Fähigkeiten sie bei ihrer Arbeit einsetzen werden.
- Gesteigerter Wert interner Daten. In einer Zeit, in der Drittanbietersignale immer unschärfer werden, gleichen interne Daten nicht nur diesen Verlust aus, sondern fördern auch die Entwicklung neuer Marketingstrategien.
- Aufstieg von Commerce Media. Wenn Sie über interne Daten verfügen und direkten Zugang zu Ihrer Zielgruppe haben, dann herzlichen Glückwunsch: Sie sind jetzt eine Werbeplattform. Geben Sie diese zusätzlichen Einnahmen mit Bedacht aus.
Über diese signifikanten Trends hinaus befasst sich der Bericht mit alten und neuen Messstrategien, der Ausgereiftheit datenvernetzter Applikationen, echten Marketing-Erfolgsgeschichten und vielem mehr.
Methodik
Das Ziel dieser Untersuchung bestand darin, Technologien zu ermitteln, die innerhalb von Snowflake einen erheblichen, aktiven Kundenstamm aufbauen konnten. Hierzu haben wir über den 12-Monats-Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024 mehr als 9.800 Snowflake-Kunden analysiert. Der Prozess verlief dabei wie folgt:
Ermittlung der Technologien im Marketing Data Stack:
Wir haben untersucht, wie aktive Snowflake-Kunden während des Analysezeitraums Marketingtechnologien verwendet haben. Aktive Kunden wurden definiert als Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen:
Sie hatten entweder einen Kapazitäts- oder einen On-Demand-/Self-Service-Vertrag mit einem gültigen Enddatum.
Sie haben im letzten Jahr Umsatz für Snowflake generiert.
-
Damit Technologien für unsere Analyse berücksichtigt wurden, mussten sie die folgenden Kriterien erfüllen:
Die Technologien, die den drei Kategorien von Datentools und -plattformen angehören, mussten aktive Mitglieder im Snowflake Partner Network (SPN) sein oder eine vergleichbare Vereinbarung mit Snowflake haben.
Im Hinblick auf die sieben Kategorien von Tools und Plattformen im Bereich Marketing und Werbung haben wir Technologien berücksichtigt, die entweder aktive Mitglieder im Snowflake Partner Network (SPN) waren oder als Snowflake Marketplace Partner den Marketplace-Geschäftsbedingungen zugestimmt hatten.
-
Kategorisierung der Technologien nach ihrer Snowflake-Nutzungsart:
Da Snowflake seine Plattformfunktionen konstant weiter verbessert und verschiedene Modelle für die Anwendungsbereitstellung anbietet, integrieren Anbieter die AI Data Cloud auf unterschiedliche Weise und für verschiedene Zwecke. Um die Marktführerschaft und den Grad der Akzeptanz aus Sicht des Kundenstamms zu bewerten, wurden bestimmte Metriken angewandt, die auf der Art der Nutzung in Snowflake basieren. Bei der Analyse wurden Technologieanbieter in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt:
Technologien, die die Snowflake-Workloads für Datenintegration, -analyse und -umwandlung nutzen
Technologien, die die Collaboration-Workloads von Snowflake nutzen
Interessanterweise gab es nur minimale Überschneidungen, da weniger als 2 % der Tools in beiden Kategorien eingesetzt wurden. Mit diesem Ansatz konnten wir genau bewerten, wie verschiedene Technologien die sich entwickelnden Funktionen von Snowflake nutzen, um die Anforderungen von Marketingteams zu erfüllen.
Ermittlung wichtiger Metriken zur Messung des Erfolgs von Marketingtools:
Um den Erfolg der Marketingtools in den einzelnen Stack-Kategorien genau zu messen, wurden spezifische Metriken analysiert, die darauf basieren, wie die Partnertechnologien Snowflake-Funktionen genutzt haben.
Metriken für Technologien, die die Snowflake-Workloads für Datenintegration, -analyse und -umwandlung nutzen:
Gesamtzahl aktiver Kunden, die die Technologie verwenden
Gesamter Credit-Verbrauch durch die Technologie auf Snowflake
Prozentuales Wachstum beider Kategorien im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum
-
Metriken für Technologien, die die Collaboration-Funktionen von Snowflake nutzen:
Die Gesamtzahl der Stable Edges, die die Technologie enthalten. Stable Edges sind die laufenden Beziehungen zwischen Datenanbietern und Datennutzern. Ein Stable Edge ist definiert als ein Data Share, der zu mindestens 20 Transaktionen geführt hat, bei denen Rechenressourcen genutzt wurden, wobei diese Nutzung in zwei aufeinanderfolgenden dreiwöchigen Zeiträumen zu ausgewiesenen Produktumsätzen geführt hat (mit mindestens 20 Transaktionen je Zeitraum).
Der gesamte Credit-Verbrauch wird durch die Data Shares bestimmt, die die Technologie auf Snowflake nutzt.
Das Wachstum beider Punkte im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum
-
Analyse der Wachstumszahlen:
Wir haben alle Kapazitäts- und Self-Service-Kunden berücksichtigt, die am 1. Mai 2023 aktiv waren und im darauffolgenden 1-Jahres-Zeitraum positive Umsätze für Snowflake generiert haben. Die prozentualen Wachstumszahlen spiegeln wider, inwiefern die Nutzung der Tools in den einzelnen Kategorien im 12-Monats-Zeitraum zwischen 1. Mai 2023 und 30. April 2024 gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum zugenommen hat. Mit dieser Methodik wollten wir ein klares Bild der Technologien vermitteln, die bei der Snowflake-Kundschaft gut ankommen.
Entwicklung eines Durchdringungsindex für Snowflake-Technologien:
Wir haben einen Index entwickelt, der die Marktdurchdringung und den Nutzungsgrad von Technologien anhand ihrer Interaktion mit Snowflake veranschaulicht. Die Berechnung erfolgt über gewichtete Kriterien, die auf die verschiedenen Snowflake-Nutzungsarten zugeschnitten sind:
Technologien, die die Snowflake-Workloads für Datenintegration, -analyse und -umwandlung nutzen:
Breite (40 %): Gesamtzahl aktiver Kunden, die die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum auf Snowflake genutzt haben
Tiefe (40 %): Gesamter Credit-Verbrauch der Technologie auf Snowflake während des untersuchten 12-Monats-Zeitraums
Wachstum von Breite und Tiefe:
(10%) Prozentuales Wachstum der Gesamtzahl aktiver Kunden, die die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum genutzt haben, gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum
(10%) Prozentuales Wachstum des Credit-Verbrauchs durch die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum
-
-
Technologien, die die Collaboration-Workloads von Snowflake nutzen:
Breite (40 %): Gesamtzahl von Stable Edges der Technologie auf Snowflake im untersuchten 12-Monats-Zeitraum
Tiefe (40 %): Gesamter Credit-Verbrauch der Technologie auf Snowflake während des untersuchten 12-Monats-Zeitraums
Wachstum von Breite und Tiefe:
(10%) Prozentuales Wachstum der Gesamtzahl von Stable Edges der Technologie auf Snowflake im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum
(10 %) Prozentuales Wachstum des Verbrauchs durch die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum
Beachten Sie, dass die Kategorie „Anreicherung und Hygiene“ – die im letztjährigen Bericht ausschließlich auf den vom Partner gelieferten Stable Edges basierte – für den diesjährigen Bericht aktualisiert wurde. Sie folgt nun demselben Index, der für die anderen Collaboration-Workload-Kategorien gilt.
-
-
Dieser Index bietet eine umfassende Übersicht der Marktreichweite und des Nutzungsgrads der Technologie im Snowflake-Ökosystem.
Ranking/Auswahl der Marketingtechnologien von 1 bis N, wobei die niedrigere Zahl (Ranking) positiver ist. Kombination der gesamten Technologieliste über beide Gruppen hinweg und Normalisierung dieser Rangliste zwischen 0 und 100. (Ein Ergebnis von 100 würde bedeuten, dass die Technologie bei jeder Metrik den ersten Platz einnimmt.)
Die führenden Lösungen repräsentieren die Top-Technologien mit dem höchsten Index in jeder Kategorie.
Die „Lösungen mit Potenzial“ landeten nicht unbedingt direkt auf dem nächsten Rang hinter den führenden Lösungen, sondern wurden auf der Grundlage mehrerer Faktoren ausgewählt. Berücksichtigt haben wir hier beispielsweise eine starke Marktdynamik in jüngster Zeit, innovative Technologien oder innovative Ansätze mit Snowflake oder eine in jüngster Zeit unter Beweis gestellte hohe Kundenkompetenz.
Zuordnung der Snowflake-Technologieklassifizierungen zu den einzelnen Partnern:
Echtzeitfähig: Hier beziehen wir uns auf Organisationen innerhalb des Modern Marketing Data Stack, die entweder als „Führende Lösungen“ oder „Lösungen mit Potenzial“ aufgeführt sind und zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 30. April 2024 mindestens 40 Credits (etwa drei pro Monat) für Snowpipe Streaming und/oder Dynamic Tables genutzt haben. Diese Bezeichnung umfasst nicht alle Partner, die Echtzeitservices anbieten, da einige möglicherweise nicht die Kriterien erfüllen, die für diesen Bericht definiert wurden. Einige von ihnen stellen ihre Echtzeitservices jedoch möglicherweise direkt an Kunden bereit.
KI-fähig: Partner innerhalb des Modern Marketing Data Stack (entweder „Führende Lösungen“ oder „Lösungen mit Potenzial“), die zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 30. April 2024 mindestens 40 Credits (etwa drei pro Monat) für Cortex LLM, Cortex AI, Machine Learning Credits oder Unmanaged ML Packages genutzt haben.
Snowflake Native App: Partner, die zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 30. April 2024 über eine private oder öffentlich gelistete Snowflake Native App verfügt haben, die in diesem Zeitraum auch genutzt wurde.