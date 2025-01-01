Das Ziel dieser Untersuchung bestand darin, Technologien zu ermitteln, die innerhalb von Snowflake einen erheblichen, aktiven Kundenstamm aufbauen konnten. Hierzu haben wir über den 12-Monats-Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024 mehr als 9.800 Snowflake-Kunden analysiert. Der Prozess verlief dabei wie folgt:

Ermittlung der Technologien im Marketing Data Stack:

Wir haben untersucht, wie aktive Snowflake-Kunden während des Analysezeitraums Marketingtechnologien verwendet haben. Aktive Kunden wurden definiert als Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen: Sie hatten entweder einen Kapazitäts- oder einen On-Demand-/Self-Service-Vertrag mit einem gültigen Enddatum. Sie haben im letzten Jahr Umsatz für Snowflake generiert.

Damit Technologien für unsere Analyse berücksichtigt wurden, mussten sie die folgenden Kriterien erfüllen: Die Technologien, die den drei Kategorien von Datentools und -plattformen angehören, mussten aktive Mitglieder im Snowflake Partner Network (SPN) sein oder eine vergleichbare Vereinbarung mit Snowflake haben. Im Hinblick auf die sieben Kategorien von Tools und Plattformen im Bereich Marketing und Werbung haben wir Technologien berücksichtigt, die entweder aktive Mitglieder im Snowflake Partner Network (SPN) waren oder als Snowflake Marketplace Partner den Marketplace-Geschäftsbedingungen zugestimmt hatten.



Kategorisierung der Technologien nach ihrer Snowflake-Nutzungsart:

Da Snowflake seine Plattformfunktionen konstant weiter verbessert und verschiedene Modelle für die Anwendungsbereitstellung anbietet, integrieren Anbieter die AI Data Cloud auf unterschiedliche Weise und für verschiedene Zwecke. Um die Marktführerschaft und den Grad der Akzeptanz aus Sicht des Kundenstamms zu bewerten, wurden bestimmte Metriken angewandt, die auf der Art der Nutzung in Snowflake basieren. Bei der Analyse wurden Technologieanbieter in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt:

Technologien, die die Snowflake-Workloads für Datenintegration, -analyse und -umwandlung nutzen

Technologien, die die Collaboration-Workloads von Snowflake nutzen

Interessanterweise gab es nur minimale Überschneidungen, da weniger als 2 % der Tools in beiden Kategorien eingesetzt wurden. Mit diesem Ansatz konnten wir genau bewerten, wie verschiedene Technologien die sich entwickelnden Funktionen von Snowflake nutzen, um die Anforderungen von Marketingteams zu erfüllen.

Ermittlung wichtiger Metriken zur Messung des Erfolgs von Marketingtools:



Um den Erfolg der Marketingtools in den einzelnen Stack-Kategorien genau zu messen, wurden spezifische Metriken analysiert, die darauf basieren, wie die Partnertechnologien Snowflake-Funktionen genutzt haben.

Metriken für Technologien, die die Snowflake-Workloads für Datenintegration, -analyse und -umwandlung nutzen: Gesamtzahl aktiver Kunden, die die Technologie verwenden Gesamter Credit-Verbrauch durch die Technologie auf Snowflake Prozentuales Wachstum beider Kategorien im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum

Metriken für Technologien, die die Collaboration-Funktionen von Snowflake nutzen: Die Gesamtzahl der Stable Edges, die die Technologie enthalten. Stable Edges sind die laufenden Beziehungen zwischen Datenanbietern und Datennutzern. Ein Stable Edge ist definiert als ein Data Share, der zu mindestens 20 Transaktionen geführt hat, bei denen Rechenressourcen genutzt wurden, wobei diese Nutzung in zwei aufeinanderfolgenden dreiwöchigen Zeiträumen zu ausgewiesenen Produktumsätzen geführt hat (mit mindestens 20 Transaktionen je Zeitraum). Der gesamte Credit-Verbrauch wird durch die Data Shares bestimmt, die die Technologie auf Snowflake nutzt. Das Wachstum beider Punkte im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum



Analyse der Wachstumszahlen:



Wir haben alle Kapazitäts- und Self-Service-Kunden berücksichtigt, die am 1. Mai 2023 aktiv waren und im darauffolgenden 1-Jahres-Zeitraum positive Umsätze für Snowflake generiert haben. Die prozentualen Wachstumszahlen spiegeln wider, inwiefern die Nutzung der Tools in den einzelnen Kategorien im 12-Monats-Zeitraum zwischen 1. Mai 2023 und 30. April 2024 gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum zugenommen hat. Mit dieser Methodik wollten wir ein klares Bild der Technologien vermitteln, die bei der Snowflake-Kundschaft gut ankommen.

Entwicklung eines Durchdringungsindex für Snowflake-Technologien:

Wir haben einen Index entwickelt, der die Marktdurchdringung und den Nutzungsgrad von Technologien anhand ihrer Interaktion mit Snowflake veranschaulicht. Die Berechnung erfolgt über gewichtete Kriterien, die auf die verschiedenen Snowflake-Nutzungsarten zugeschnitten sind:

Technologien, die die Snowflake-Workloads für Datenintegration, -analyse und -umwandlung nutzen: Breite (40 %): Gesamtzahl aktiver Kunden, die die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum auf Snowflake genutzt haben Tiefe (40 %): Gesamter Credit-Verbrauch der Technologie auf Snowflake während des untersuchten 12-Monats-Zeitraums Wachstum von Breite und Tiefe: (10%) Prozentuales Wachstum der Gesamtzahl aktiver Kunden, die die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum genutzt haben, gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum (10%) Prozentuales Wachstum des Credit-Verbrauchs durch die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum

Technologien, die die Collaboration-Workloads von Snowflake nutzen: Breite (40 %): Gesamtzahl von Stable Edges der Technologie auf Snowflake im untersuchten 12-Monats-Zeitraum Tiefe (40 %): Gesamter Credit-Verbrauch der Technologie auf Snowflake während des untersuchten 12-Monats-Zeitraums Wachstum von Breite und Tiefe: (10%) Prozentuales Wachstum der Gesamtzahl von Stable Edges der Technologie auf Snowflake im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum (10 %) Prozentuales Wachstum des Verbrauchs durch die Technologie im untersuchten 12-Monats-Zeitraum gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Zeitraum Beachten Sie, dass die Kategorie „Anreicherung und Hygiene“ – die im letztjährigen Bericht ausschließlich auf den vom Partner gelieferten Stable Edges basierte – für den diesjährigen Bericht aktualisiert wurde. Sie folgt nun demselben Index, der für die anderen Collaboration-Workload-Kategorien gilt.

Dieser Index bietet eine umfassende Übersicht der Marktreichweite und des Nutzungsgrads der Technologie im Snowflake-Ökosystem.

Ranking/Auswahl der Marketingtechnologien von 1 bis N, wobei die niedrigere Zahl (Ranking) positiver ist. Kombination der gesamten Technologieliste über beide Gruppen hinweg und Normalisierung dieser Rangliste zwischen 0 und 100. (Ein Ergebnis von 100 würde bedeuten, dass die Technologie bei jeder Metrik den ersten Platz einnimmt.)

Die führenden Lösungen repräsentieren die Top-Technologien mit dem höchsten Index in jeder Kategorie.

Die „Lösungen mit Potenzial“ landeten nicht unbedingt direkt auf dem nächsten Rang hinter den führenden Lösungen, sondern wurden auf der Grundlage mehrerer Faktoren ausgewählt. Berücksichtigt haben wir hier beispielsweise eine starke Marktdynamik in jüngster Zeit, innovative Technologien oder innovative Ansätze mit Snowflake oder eine in jüngster Zeit unter Beweis gestellte hohe Kundenkompetenz.

Zuordnung der Snowflake-Technologieklassifizierungen zu den einzelnen Partnern: