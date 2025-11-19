Die Zukunft der Life Sciences: Wie KI die Branche neu definiert

Kurzzusammenfassung

Die Life-Sciences-Branche steht unter starkem Druck, gleichzeitig eröffnen sich enorme wissenschaftliche und technologische Chancen. Wirtschaftliche Unsicherheiten und Rentabilitätsprobleme machen deutlich, wie wichtig Innovation geworden ist.

Fortschritte in der KI – insbesondere Generative KI und Agentic AI – bieten neue Möglichkeiten, Wachstum und Effizienz zu steigern und disruptive Geschäftsmodelle neu zu denken.

Dieser Blog beleuchtet zudem, wie KI Produkt-Pipelines und zentrale Geschäftsprozesse verändert und wie die enge Partnerschaft zwischen Accenture und Snowflake die Branche mit innovativen KI-Anwendungsfällen vorantreibt.

Die Life-Sciences-Branche befindet sich an einem Wendepunkt – konfrontiert mit beispiellosen Herausforderungen und zugleich außergewöhnlichen Chancen. Durch unsere enge Partnerschaft in der Branche beobachten Snowflake und Accenture vier zentrale Trends, die das Life-Sciences-Ökosystem grundlegend verändern. Wirtschaftliche und geopolitische Einflüsse sorgen für erhebliche Volatilität und stören globale Lieferketten, während Wachstumsstagnation und hoher Rentabilitätsdruck durch Preisverschiebungen die Umsätze gefährden. Dennoch treiben wissenschaftliche Durchbrüche das Wachstum voran – 78 % des zukünftigen Wachstums werden aus neuen wissenschaftlichen Innovationen stammen. Gleichzeitig führt die Konvergenz von Technologien zu neuen Geschäftsmodellen – allein der Einsatz von Large Language Models könnte 40 % der Arbeitszeit über bestehende Prozesse hinweg transformieren.

KI: Life Sciences von der Forschung bis zur Realität neu denken

Der Einfluss von KI – insbesondere Generative KI – ist für die Branche heute von enormer Tragweite. Zwei Bereiche stehen dabei besonders im Fokus: die Beschleunigung von Produkt-Pipelines und die Neugestaltung zentraler Geschäftsprozesse. Life-Sciences-Unternehmen setzen zunehmend auf technologiegestützte Transformationen und nutzen KI, um Effizienz, Produktivität und Skalierbarkeit zu steigern.

Hürden auf dem Weg zur Einführung von Generative KI überwinden

So vielversprechend Generative KI auch ist – ihre Einführung bringt eigene Herausforderungen mit sich. Unsere Kund:innen stehen dabei meist vor vier zentralen Hürden:

Make-or-Buy-Entscheidungen : Die Entscheidung, ob Lösungen intern entwickelt oder extern eingekauft werden sollen.

Skalierung der Einführung : Vom Pilotprojekt zur flächendeckenden Implementierung gelangen.

Ökosystem finalisieren : Die richtigen Technologien und Partner identifizieren und integrieren.

Talentakquise: Die für KI erforderlichen Spezialkenntnisse finden und fördern.

Eine der größten, oft unterschätzten Herausforderungen ist das Change Management. Generative KI erfordert neue Arbeitsweisen, die das volle Potenzial von Daten erschließen können. Doch ihr Erfolg hängt davon ab, ob Menschen bereit sind, sich auf diese Veränderungen einzulassen.

Unser Rat für Unternehmen, die ihre KI-Reise gerade beginnen, ist klar: Haben Sie Mut – und testen Sie die Technologie. Konzentrieren Sie sich auf Quick Wins und Entscheidungen ohne Reue, die sofort messbaren Mehrwert liefern. Arbeiten Sie mit mehreren Partnern zusammen, um Perspektiven zu erweitern und Kompetenzen zu stärken – und halten Sie Feedback-Schleifen offen, um kontinuierlich zu lernen und sich zu verbessern.

Der Aufstieg von Agentic AI: Eine neue Ära der Produktivität

Wir erleben derzeit eine spannende Weiterentwicklung der KI – von klassischer KI über Generative KI hin zu Agentic AI. Das Revolutionäre an Agentic AI ist ihr proaktiver Charakter. AI Agents sind in der Lage, komplette Zyklen aus Wahrnehmen, Analysieren, Entscheiden und eigenständigem Handeln auszuführen. Unsere Kund:innen erforschen bereits, wie sie AI Agents einsetzen können, um Aufgabenketten sowohl in Kernprozessen als auch in Querschnittsbereichen zu automatisieren. ​So entstehen Agentic AI-Anwendungsfälle, etwa für autonome IT-Betriebsprozesse oder die Zustandsvalidierung komplexer IT-Landschaften – und heben IT4IT-Prozessketten auf das nächste Leistungsniveau.

Wir sind überzeugt, dass Agentic AI unsere Arbeitsweise noch tiefgreifender verändern wird, als es Generative KI bisher getan hat. Gerade für regulierte Branchen wie Life Sciences eröffnet das enorme Chancen. Ihr strukturierter Ansatz für Compliance und Dokumentation verschafft ihnen einen klaren Vorsprung beim Aufbau der Wissensgraphen, auf denen AI Agents künftig operieren. Wir sehen ein riesiges Potenzial für Agentic AI, die Produktivität in Compliance- und Regulierungsprozessen zu revolutionieren – durch Automatisierung standardisierter, dokumentationsintensiver Aufgaben.

Unser Ziel ist es, Life-Sciences-Unternehmen dabei zu unterstützen, die Kraft von Daten und fortschrittlicher KI – einschließlich Agentic AI – zu nutzen, um Komplexität zu meistern und langfristig erfolgreich zu sein.

Die Partnerschaft zwischen Snowflake und Accenture: Ein tiefer Einblick

Snowflake und Accenture verbindet eine außergewöhnliche Partnerschaft, die viele Dimensionen der Life-Sciences-Branche umfasst. Wir agieren gemeinsam als Skalierungspartner über gesamte Unternehmensstrukturen hinweg und liefern KI- und Datenlösungen, die durch praxisnahe Expertise über zahlreiche Branchenanwendungsfälle hinweg überzeugen.

Unser gemeinsamer Fokus liegt darauf, Life-Sciences-Unternehmen bei der Modernisierung ihrer ganzheitlichen Datenstrategien zu unterstützen. Das bedeutet, sicherzustellen, dass Daten vollständig verwaltet und mühelos über Multi-Cloud-Plattformen hinweg nutzbar sind. Darüber hinaus kombinieren wir unsere Lösungen, Produkte und Expert:innen, um aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern und die Grundlage für KI-Engineering und KI-native Data Collaboration im gesamten Unternehmen zu schaffen.

Wir arbeiten mit zahlreichen Life-Sciences-Unternehmen auf mehreren Kontinenten – und in unterschiedlichen Phasen ihrer KI-Einführung. Jeder Anwendungsfall ist einzigartig: von der Wirkstoffforschung und -entwicklung über klinische Studien und Produktion bis zur Lieferkettenoptimierung und kommerziellen Exzellenz – mit klaren Erfolgsnachweisen aus unserer Zusammenarbeit. Als Partner evaluieren Snowflake und Accenture regelmäßig, wo Investitionen in der Branche den größten Mehrwert bringen, und treiben gemeinsam die Einführung intelligenter Spitzentechnologien voran.

Gestalten Sie die Zukunft der Life Sciences mit fortschrittlichen KI- und Datenstrategien. Laden Sie das E-Book „Snowflake Life Sciences Playbook to AI, Apps and Data Collaboration“ herunter oder kontaktieren Sie uns, um über Ihre spezifischen Anforderungen zu sprechen.