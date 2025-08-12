Futuro do setor de saúde: expansão do papel da IA

Resumo executivo

O setor de saúde enfrenta pressões intensas e possui imensas oportunidades científicas e tecnológicas, com desafios de volatilidade econômica e rentabilidade que ressaltam a necessidade de inovação.

Os avanços na área de IA, incluindo a IA generativa e a IA com agentes, oferecem uma maneira poderosa de promover o crescimento e a eficiência, bem como reinventar modelos de negócios revolucionários.

Este artigo também examina como a IA está transformando novos pipelines de produtos e processos centrais de negócios, destacando como a forte parceria entre a Accenture e a Snowflake está liderando o setor em novos casos de uso de IA.

O setor de saúde encontra-se em um momento decisivo, enfrentando desafios sem precedentes e oportunidades monumentais. Na Snowflake e na Accenture, por meio da nossa estreita parceria com o setor, estamos vendo quatro tendências importantes que estão transformando o cenário do setor de saúde. Fatores econômicos e geopolíticos estão criando uma alta volatilidade, afetando o bom funcionamento das cadeias de fornecedores globais, enquanto o estágio do crescimento e as pressões intensas relativas a lucratividade colocam receitas em risco devido às mudanças nos preços. No entanto, em meio a esses desafios, o avanço da ciência tem levado a uma projeção de crescimento, com uma estimativa surpreendente de crescimento de 78% vinda dos novos avanços científicos. Ao mesmo tempo, a convergência de tecnologias está levando à reinvenção de modelos de negócios, onde a aplicação de grandes modelos de linguagem por si só pode transformar 40% das horas dos atuais processos.

IA: reinventando o setor de saúde da pesquisa à realidade

Neste momento, o impacto da IA, e em especial da IA generativa, no setor é bem profundo. Notamos duas principais áreas em que a IA está fazendo uma grande diferença: a aceleração de novos pipelines de produtos e a reformulação dos principais processos de negócios. As empresas do setor de saúde estão priorizando cada vez mais as transformações orientadas por tecnologia, utilizando a IA para aumentar a eficiência e a produtividade, além de modernizar em escala.

Superando os obstáculos para a adoção da IA generativa

Embora a promessa da IA generativa seja imensurável, sabemos que a adoção dela traz desafios. Nossos clientes muitas vezes lidam com quatro obstáculos principais:

Equilíbrio entre as decisões de "produzir vs. comprar" : como decidir por criar soluções internamente ou adquiri-las.

Escalabilidade da adoção : como ir de projetos-piloto para uma implementação generalizada.

Finalização do ecossistema : como identificar e integrar as tecnologias e os parceiros certos.

Aquisição de talentos: como encontrar e treinar as habilidades especializadas necessárias para o uso da IA.

Talvez o aspecto mais importante e muitas vezes ignorado seja o gerenciamento de mudanças. A IA generativa exige novas maneiras de trabalhar, com o potencial de liberar a obtenção de ainda mais insights de dados para todos. No entanto, uma adoção bem-sucedida também requer ajudar as pessoas no processo de aceitação e adaptação a essas mudanças.

Para as organizações que estão começando sua jornada de IA, nosso conselho é um só: tenha a coragem de testar a tecnologia. Concentre-se nas pequenas vitórias e nos movimentos "de baixo risco" capazes de oferecer valor imediato. Trabalhe com vários parceiros como forma de ampliar sua perspectiva e capacidade, sempre mantendo um canal aberto para receber feedback para aprendizado e melhoria contínua.

O surgimento da IA com agentes: uma nova fronteira para a produtividade

Temos também testemunhado uma evolução bem interessante na área da IA, passando da IA tradicional para a IA generativa e agora para a IA com agentes. O que faz a IA com agentes tão inovadora é a sua natureza proativa. Por natureza de desenvolvimento, os agentes de IA são capazes de realizar ciclos completos de detecção, análise e decisão, agindo de forma autônoma. Nossos clientes já estão descobrindo como desenvolver esses agentes para executar certas tarefas nas principais funções de negócios e nas áreas horizontais. ​Por exemplo, eles estão alcançando níveis mais altos de desempenho nas principais cadeias de atividades "IT4IT" por meio de casos de uso de IA com agentes para operações de TI autônomas ou verificação de estado validada pelo cenário de TI.

Acreditamos que os recursos de IA com agentes transformarão por completo a forma como trabalhamos, indo ainda mais além do que a IA generativa já fez. Para setores regulamentados, como o de saúde, isso apresenta uma vantagem única. Sua abordagem inerentemente estruturada de conformidade e documentação lhes dá um início significativo na criação de gráficos de conhecimento sólidos com os quais os agentes de IA vão trabalhar. Na verdade, notamos um enorme potencial para que a IA com agentes aumente a produtividade de um modo sem precedentes nas etapas de conformidade e regulamentação, dada a sua natureza altamente documentada e baseada em checklists.

Estamos empenhados em ajudar as organizações de saúde a aproveitar o poder dos dados e da IA avançada, incluindo a IA com agentes, para não apenas lidar com os desafios atuais, mas também prosperar no futuro.

Parceria entre a Snowflake e a Accenture: uma análise mais detalhada

A Snowflake e a Accenture compartilham uma parceria verdadeiramente especial que abrange muitas dimensões em todo o setor de saúde. Operamos como um parceiro em escala em toda a empresa e, juntos, estamos dedicados a fornecer soluções de IA e dados para nossos clientes, acumulando conhecimento profundo em uma ampla variedade de casos de uso do setor.

Nossas iniciativas conjuntas têm como objetivo ajudar nossos clientes da área de saúde a modernizar a estratégia de dados corporativos que eles possuem. Isso significa ajudar os clientes a garantir que os dados que eles possuem estejam totalmente gerenciados e transferíveis em várias plataformas de nuvem. Também utilizamos de forma colaborativa as nossas soluções, produtos e especialistas combinados para gerar insights avançados para os nossos clientes e estabelecer a estrutura necessária para a colaboração de dados nativos de IA e engenharia de IA em escala de produção em toda a empresa.

De forma ativa, estamos trabalhando com inúmeros clientes do setor de saúde em vários continentes e em diferentes estágios de adoção. Cada caso de uso de cliente é muito específico para eles, seja na descoberta e no desenvolvimento de medicamentos biofarma, nas pesquisas e operações clínicas, na otimização da produção e da cadeia de fornecedores ou na excelência de negócios, e temos provas concretas do nosso trabalho com eles. Além disso, como parceiros, a Snowflake e a Accenture estão validando, de modo conjunto e periódico, onde investir melhor os recursos para obter o máximo de benefício no setor, com o compromisso de criar e codirigir a adoção de tecnologias inteligentes líderes do setor.

