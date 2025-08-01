ライフサイエンスの未来：拡大するAIの役割

エグゼクティブサマリー

ライフサイエンス業界は、激しい圧力と膨大な科学技術の機会の両方に直面しており、景気変動や収益性の課題からイノベーションの必要性が浮き彫りになっています。

生成AIやエージェント型AIなどのAIの進歩は、成長と効率性を促進し、破壊的なビジネスモデルを改革する強力な手段を提供します。

また、このブログ記事では、AIが新しいプロダクトパイプラインとコアビジネスプロセスをどのように変革しているのかを検証し、AccentureとSnowflakeの強力なパートナーシップが新たなAIユースケースにおいて業界をリードしているのかについても説明しています。

ライフサイエンス業界は、かつてない課題と大きな機会に直面しながら、転換期を迎えています。SnowflakeとAccentureは、業界での緊密なパートナーシップを通じて、ライフサイエンスのランドスケープを再構築する4つの大きなトレンドを目にしています。経済と地政学的要因は、高いボラティリティを生み出し、グローバルなサプライチェーンを混乱させています。また、成長の停滞と収益性への強い圧力の結果、価格変化によって収益がリスクにさらされています。しかし、こうした逆風のなかで、科学の進歩は将来の成長を促しており、実に、新たな成長の78%もが新しい科学的ブレイクスルーに由来すると見込まれているのです。同時に、テクノロジーの融合はビジネスモデルの再構築にもつながっています。大規模言語モデルの適用だけで、既存プロセスの40%もの時間を変革する可能性があります。

AI：ライフサイエンスを研究から現実へと変革する

現時点でのAI、特に生成AIの業界に対するインパクトは甚大です。私たちは、新しい製品パイプラインの加速とコアビジネスプロセスの再構築という、2つの重要な領域で違いを感じています。ライフサイエンス企業は、AIを活用して効率を高め、生産性を高め、大規模にモダナイズすることで、テクノロジー主導の変革を優先させるようになっています。

生成AI導入のハードルの克服

生成AIの将来性は計り知れないものですが、その導入には多くの課題が伴います。Snowflakeのお客様は、以下の4つの重要なハードルに取り組むことがよくあります。

「意思決定」と「購入」のバランス ：社内でソリューションを構築するか、買収するかを決定します。

導入のスケールアップ ：試験的な導入から、より広範な実装へと移行します。

エコシステムの最終化 ：適切なテクノロジーと統合パートナーを特定します。

人材の獲得：AIに必要な専門スキルを見つけて育成します。

最も重要で見過ごされがちな側面は、変更管理です。生成AIは、新たな働き方を要求し、データインサイトの最終的な消費に対する障壁を取り除く可能性を秘めています。しかし、その導入を成功させるには、ユーザーがこれらの変化に適応し、受け入れるのを支援することが不可欠です。

AI導入を始めたばかりの組織への私たちのアドバイスは明確です。大胆にAIテクノロジーを試すこと。迅速な成果と、後悔のない施策に焦点を当て、即座に価値を生み出すこと。多様なパートナーと協力して視野と能力を広げ、常にオープンなフィードバックの仕組みを維持し、学びと継続的な改善を続けることです。

エージェント型AIの黎明期：生産性の新たなフロンティア

また、AIもエキサイティングな進化を遂げています。従来型のAIから生成AI、そして現在はエージェント型AIへと移行しています。エージェント型AIの画期的な点は、プロアクティブな性質にあります。AIエージェントは、センシング、分析、決定、行動の全サイクルを自律的に実行できるように設計されています。Snowflakeのお客様はすでに、コアビジネス機能と水平領域の両方でアクティビティを実行するための開発方法を模索しています。​たとえば、自律型IT運用のためのエージェント型AIユースケースや、ITランドスケープで検証されたステートプルーフを通じて、中核的な「IT4IT」のアクティビティチェーンのパフォーマンスをレベルアップしています。

私たちは、エージェント型AIのケイパビリティは、生成AIによって私たちの働き方を根本から変革すると考えています。これは、ライフサイエンス業界などの規制の厳しい業界にとって、独自のメリットとなります。コンプライアンスとドキュメントに対する本質的に構造化されたアプローチは、AIエージェントが操作する堅牢なナレッジグラフの構築において大きな優位性をもたらします。事実、エージェント型AIは、高度にドキュメント化されたチェックリストベースの性質を備えているため、コンプライアンスや規制のステップにおいてこれまでにない生産性をもたらす大きな可能性を感じています。

Snowflakeは、ライフサイエンス組織がデータとエージェント型AIなどの高度なAIの力を活用し、今日の複雑な課題を乗り越えるだけでなく、将来も繁栄できるよう支援することに注力しています。

SnowflakeとAccentureのパートナーシップ：詳細な考察や検証

SnowflakeとAccentureは、ライフサイエンス業界全体にわたってさまざまな側面にわたる、真に特別なパートナーシップを共有しています。私たちは、企業全体にわたってスケールパートナーとして事業を展開しています。また、AIとデータソリューションをお客様に提供することに共同で取り組み、幅広い業界のユースケースにわたる深い専門知識を構築しています。

私たちの共同の取り組みは、ライフサイエンス業界のお客様がエンタープライズ規模のデータ戦略をモダナイズできるよう支援することに重点を置いています。これはつまり、お客様がデータのフルマネージドでマルチクラウドのプラットフォームへの移植性を確保できるように支援することを意味します。また、Snowflakeは、ソリューション、製品、エキスパートを組み合わせて共同で活用することで、お客様に対して強力なインサイトを提供し、エンタープライズ規模の実稼働規模のAIエンジニアリングとAIネイティブのデータコラボレーションに必要な基盤を構築しています。

Snowflakeは、さまざまな国や地域、導入ステージにわたって、数多くのライフサイエンス企業と積極的に連携しています。バイオ医薬品の発見と開発、臨床研究と業務、製造とサプライチェーンの最適化、商業的優位性など、それぞれのお客様のユースケースは、そのお客様ごとに異なります。私たちは、お客様との実績から具体的な実証ポイントを有しています。さらに、SnowflakeとAccentureはパートナーとして、業界をリードするインテリジェントテクノロジーを共同で創出し、導入を主導することにコミットし、業界で最大限の利益を得るために、リソースの最適な投資先の検証を共同で定期的に実施しています。

