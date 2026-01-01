Denken Sie ein paar Jahre zurück, als die meisten Unternehmen gerade ihren Umstieg auf die Cloud planten oder noch ganz am Anfang der Migration standen. Und dann kam die Pandemie und praktisch über Nacht mussten wir unsere Arbeitsweisen radikal verändern, was dem Umstieg auf die Cloud einen zusätzlichen Schub verschafft hat. Kosteneffiziente Anpassungsfähigkeit war damals absolut entscheidend: Unternehmen, die in der Lage waren, schnell hoch- und herunterzuskalieren, konnten die Herausforderungen der Pandemie am Ende erfolgreich bewältigen. Und die Migration zur Cloud hat all das möglich gemacht.

Und heute? Heute sorgen die revolutionären Vorteile generativer KI erneut dafür, dass Unternehmen schnell und entschlossen handeln müssen. Dieses Mal müssen sie dafür sorgen, dass ihre Daten und die Plattform, auf der diese Daten verarbeitet werden, für die neuen KI-Modelle bereit sind.

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg – insbesondere, weil das Volumen, das Tempo und die Komplexität der Daten und Datentypen ständig zunehmen. Bei 2025 werden voraussichtlich jeden Tag sieben Petabyte an Daten generiert werden. Zum Vergleich: 2021 waren es „nur“ 2,3 Petabyte pro Tag. Und wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Daten. Die meisten von ihnen (80 %) werden voraussichtlich unstrukturiert sein, zum Beispiel Bilder, Videos und Dokumente – diese unstrukturierten Daten sind eine Ressource, die Unternehmen bisher noch viel zu wenig nutzen.