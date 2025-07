Obwohl GenAI (generative KI) eine neue und komplexe Technologie ist, gewinnt sie in IT, Cybersicherheit und verschiedenen anderen Geschäftsbereichen zunehmend an Bedeutung.

Befragte nutzen GenAI in folgenden Bereichen: IT-Betrieb (70 %), Marketing (44 %), Kundensupport (56 %), Cybersicherheit (65 %)

55 % konzentrieren sich auf Lösungen für Mitarbeitende, um Produktivität und Effizienz zu steigern.

88 % geben an, dass sie nach Umsetzung ihrer GenAI-Initiativen eine deutliche Effizienzsteigerung feststellen konnten.