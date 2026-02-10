전통적인 머신러닝(ML)은 오늘날 AI 환경에서도 여전히 핵심적인 역할을 수행합니다. 공급망 최적화부터 실시간 이상 탐지에 이르기까지, 비즈니스 핵심 가치를 창출하는 예측 인사이트의 기반이 되기 때문입니다. 그러나 실험에서 프로덕션 단계로 나아가는 과정은 여전히 쉽지 않습니다. 서로 다른 생태계에 흩어진 도구들, 복잡한 환경 설정, 최적화를 위한 반복 작업, 그리고 지속적인 유지 관리가 필요합니다. Snowflake는 통합된 보안 환경에서 데이터를 기반으로 긴밀하게 작동하며, 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능한 워크플로우를 가속화하는 현대적인 ML 플랫폼을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

그리고 이제 그 노력의 결실로 Snowflake ML에서 다음과 같은 모델 워크플로우를 지원할 수 있게 되었습니다.

Snowlflake Notebooks의 Jupyter 기반 환경(GA로 제공)과 Snowsight의 Cortex Code(곧 GA로 제공)를 통해 간단한 자연어 프롬프트만으로 완전한 ML 파이프라인 자동 생성

기본 통합된 Experiment Tracking(GA로 제공)을 활용해 학습 실행 간 최적의 결과를 손쉽게 식별, 공유, 재현하고 최고 성능 모델을 효율적으로 배포

온라인 Snowflake Feature Store(GA로 제공)와 온라인 ML 추론(GA로 제공)을 통해 밀리초 단위의 저지연 예측을 제공 하여 개인화된 추천, 사기 감지 등 실시간 사용 사례 지원

이미지, 오디오 등 비정형 데이터를 활용한 대규모 추론을 위해 다중 모달 모델 추론 워크로드 실행(PuPr)

에이전틱 모델 개발

Snowflake는 개발자 생산성을 높이기 위해 현대적인 개발 경험에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이번에는 Snowflake Notebooks에 새롭게 통합된 개발 환경(IDE)과 함께, 에이전틱 ML 기능을 출시하여 프로덕션 ML을 재정의합니다.

ML 파이프라인을 위한 Cortex Code

데이터 사이언티스트들은 ML 워크플로우를 개발하고 문제를 해결하는 데 상당한 시간을 소요하는 경우가 많으며, 이는 운영 병목으로 이어지고 실제 프로덕션에 배포되는 ML 모델 수를 제한하는 요인이 됩니다. 이제 Snowflake는 Snowsight의 Cortex Code(곧 GA로 제공)를 통해, Snowflake Notebooks의 ML 워크플로우에 에이전틱 AI를 도입합니다. 이를 통해 간단한 자연어 프롬프트만으로 ML 파이프라인을 자율적으로 반복 개선 및 조정하고, 실행 가능한 형태로 자동 생성할 수 있습니다.