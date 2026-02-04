Snowflake特徴量ストア

Snowflake特徴量ストアからのオンライン特徴量提供の一般提供を開始しました。Snowflake特徴量ストアは、データサイエンティストとMLエンジニアがモデルのトレーニングと推論のためのML特徴量を作成、保存、管理、提供するための統合ソリューションです。Snowpark MLライブラリからアクセスできるPython API、特徴量の定義、管理、取得のためのSQLインターフェイス、特徴量のメタデータ管理と継続的な特徴量処理のためのマネージドインフラストラクチャで構成されています。Snowflake特徴量ストアは、オンライン特徴量提供機能を備え、バッチと低レイテンシーのオンラインユースケースのための統合ソリューションとして機能し、30ミリ秒で特徴量を提供します。

Snowflake特徴量ストアは、Snowflakeのデータ、特徴量、モデルにシームレスに統合されているため、大規模MLパイプラインを簡単かつ効率的に生産できます。これにより、特徴量パイプラインの冗長性と重複が解消され、エンタープライズグレードのセキュリティとガバナンスのケイパビリティを備えた、一貫性のある最新の正確な機能を利用できます。特徴量ストアサービスのためのSnowsightの一元的なUIにより、特徴量やモデルの検索と発見、リネージを通じたデータフローの可視化が容易になります。

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オンラインML推論

オンラインML推論も一般提供が開始され、100ミリ秒未満でSnowflakeモデルレジストリからモデルをリアルタイム推論できるようになりました。

実稼働ワークロードの厳しい要求に対応するために、オンラインML推論はインテリジェントな自動スケーリング、低レイテンシーのパフォーマンス、包括的な可観測性を統合されたワークフローに統合します。これは、コスト効率の高いパフォーマンスから始まります。当社のオートスケーリングロジックは、膨大なトラフィックの急増を瞬時に処理し、需要が低下するとゼロにスケーリングします。これにより、オーバープロビジョニングされたGPUの高額なオーバーヘッドが解消されます。重要なこととして、トラフィックランプが復旧すると、システムは即時に応答するように設計されており、モデルは迅速にスケールアップして100ミリ秒未満のパフォーマンスを維持できます。

展開のレジリエンシーも同様に高く、ユーザーは自動ローリングアップデートによって新しいバージョンに移行できます。これにより、アプリケーションのトラフィックが落ちることはありません。また、容易なバージョンロールバックによる安全性も確保されています。また、フルカットオーバーにコミットする前に、製品バージョンから切り離された並列環境でパフォーマンスを監視することで、シャドウモードを活用して新しいモデルを安全に検証することもできます。また、Snowflakeは、統合された可観測性によってレイテンシー、スループット、エラーレートをすぐに可視化して、すべてのリクエストと応答をSnowflakeテーブルに直接記録して詳細なデバッグと長期監査を可能にします。

マルチモーダルモデルの推論

さらに、Hugging Faceなどのハブによるオープンソースのマルチモーダルモデルに対するSnowflakeの推論サポートにより、大規模なオンライン推論やバッチ推論を簡単に実行できるようになりました。非構造化データの推論サポートは現在パブリックプレビュー中で、画像、動画、音声などのデータタイプに対応しています。この機能により、複雑なパイプラインやデータ移動なしに、Snowflake上でオブジェクト検知、視覚的なQ&A、自動音声認識などのAIユースケースを活用できるようになります。

Snowflakeは、リアルタイム処理とバッチ処理の両方のニーズに対応しています。ユーザーは、REST APIを介してマルチモーダルモデルをサービスとして展開してオンライン推論を実行したり、Snowflakeモデルレジストリに記録してすぐにバッチ呼び出ししたりできます。Snowflakeの分散コンピュートレイヤーを利用することで、チームは使い慣れた環境から離れることなく、大規模なデータセットに対して大規模な推論タスクを実行できます。

さっそく始める

Snowflake MLは、エージェント機能、オンライン機能、マルチモーダル機能における最新のイノベーションにより、ガバナンスが確保されたデータと同じプラットフォーム上で、機械学習のプロトタイプから実稼働までのプロセスを加速します。

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