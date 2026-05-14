Snowflake, Observe 인수로 AI 기반 옵저버빌리티 역량 확대

오늘 Snowflake는 Observe 인수를 공식적으로 마무리하며, Observe 팀을 Snowflake의 일원으로 맞이하게 되었습니다.

Snowflake는 지난달, 고객을 위한 AI 기반 옵저버빌리티 제공을 목표로 Observe 인수 계획을 발표한 바 있습니다. 이번 인수를 통해 Snowflake는 빠르게 성장하는 IT 운영 관리 소프트웨어 시장에서의 역량을 한층 강화하게 됩니다.

Observe의 AI 기반 옵저버빌리티가 Snowflake에 통합되어 고객은 가장 중요한 워크로드를 더 높은 신뢰성과 성능으로 운영할 수 있습니다. 실제로 Observe의 AI 에이전트는 팀이 문제 해결 속도를 최대 10배까지 가속화하는 동시에 비용 절감에도 기여합니다.

Observe는 초기 설계 단계부터 Snowflake를 기반으로 구축되어, 양사의 고객에게 지속적인 가치를 제공해 왔습니다. 양사는 이를 통해 팀이 사후 대응 중심의 모니터링에서 벗어나, AI 및 데이터 애플리케이션 전반에 걸쳐 선제적이며 예측 가능한 지능형 운영으로 전환할 수 있도록 지원할 것입니다.

개발자 친화적인 Observe의 접근 방식은 실시간 엔터프라이즈 컨텍스트, 보다 신속한 근본 원인 분석, 그리고 AI 기반 문제 해결을 팀에 제공함으로써 Snowflake의 기존 플랫폼 역량을 한층 완성도 있게 보완할 것입니다. 이러한 기능은 대규모 환경에서 동적이고 자율적인 시스템을 운영하는 데 필수적인 구성 요소입니다.

Snowflake는 앞으로도 사용 편의성, 고성능, 거버넌스 역량이라는 기존의 핵심 가치를 바탕으로 고객의 옵저버빌리티 요구를 지속적으로 지원해 나갈 것입니다. 이번 인수가 완료됨에 따라 Observe의 CEO이자 창립자인 Jeremy Burton은 Snowflake 이사회에서 물러났습니다.

미래 전망 진술

본 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조(각 개정안 포함)에 규정된 의미에 해당하는 '미래 전망 진술'을 포함하고 있습니다. 이러한 진술은 이번 Observe 인수의 기대 효과는 물론, 양사의 향후 사업, 제품, 재무 실적 및 운영 전반에 미칠 수 있는 영향에 관한 내용을 담고 있습니다. 이러한 미래 전망 진술에는 예측 가능한 위험과 불확실성뿐만 아니라 알 수 없는 다양한 요인들이 수반될 수 있습니다. 따라서 실제 결과는 본 진술에 명시되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인에는 다음 사항이 포함되며, 이에 국한되지는 않습니다. 인수 발표가 Snowflake 또는 Observe가 핵심 인력을 유지할 수 있는 능력과 고객, 공급업체, 개발자, 커뮤니티 구성원 및 기타 비즈니스 파트너와의 관계에 미칠 수 있는 영향, 인수로 인해 기존 사업 계획이나 운영이 영향을 받을 가능성, Observe의 운영을 성공적으로 통합할 수 있는지 여부, 인수와 관련된 비즈니스 전략을 실행하고 예상되는 이점과 시너지를 실현할 수 있는 Snowflake 및 Observe의 역량, 그리고 인수 발표 이후 경쟁사가 취할 수 있는 조치에 대응하여 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력 등이 포함됩니다. 실제 결과에 영향을 줄 수 있는 보다 상세한 위험 및 불확실성에 관한 정보는 2025년 10월 31일자 분기 보고서(Form 10-Q)와 이후 SEC에 수시로 제출된 보고서 내 ‘위험 요소(Risk Factors)’ 항목을 참고하시기 바랍니다. 아울러 양사가 처한 비즈니스 환경은 매우 경쟁적이고 빠르게 변화하고 있으며, 언제든지 예상치 못한 새로운 위험 요인이 발생할 수 있습니다. 당사가 모든 잠재적 위험을 예측하거나, 각 요인들이 비즈니스와 인수에 미치는 영향을 전적으로 평가하기에는 현실적인 한계가 있습니다. 또한 특정 요인이나 여러 요인의 결합이 실제 결과에 어느 정도 영향을 미쳐 미래 전망과 실질적인 차이를 초래할지 또한 판단할 수 없습니다. 본 미래 전망 진술은 발표 당일의 정보와 미래 사건에 대한 경영진의 신의성실한 판단에 근거하고 있습니다. 따라서 이후의 상황 변화까지 담보하지는 않음을 유의하시기 바랍니다. 관련 법령에 따라 요구되는 경우를 제외하고, Snowflake는 본 진술 이후에 발생하는 새로운 사건이나 상황을 반영하여 미래 전망 진술을 업데이트할 의무가 없으며, 관련하여 별도의 계획도 가지고 있지 않습니다.