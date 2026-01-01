Rinascente ottiene una visione del cliente a 360° in tempo quasi reale grazie a Snowflake

Rinascente è uno dei più prestigiosi department store italiani di alto livello. Da 150 anni, propone un’ampia gamma di brand di lusso, con migliaia di prodotti che spaziano dalla moda, alla cosmetica, alla casa e il design. Entrare in uno dei nove store di Rinascente significa vivere una shopping experience unica nel suo genere, con un’ampia selezione di prodotti e un elevato livello di servizio da parte del personale del negozio.

Il segreto del successo della Rinascente è la comprensione dei suoi clienti. Per questo, l’azienda si concentra da sempre sulla raccolta e gestione dei loro dati. Per espandere il suo programma di fidelizzazione clienti, la Rinascente aveva bisogno di migliorare la comunicazione con i clienti sfruttando i dati in tempo quasi reale e occorreva quindi una nuova piattaforma dati per poter ottenere insight più rapidi e approfonditi.

Valentina Torti, Head of CRM, Integration & Data della Rinascente, si è consultata con diversi integratori di tecnologia indipendenti, ricevendo da tutti la stessa risposta. “Abbiamo chiesto consiglio a vari partner sulla piattaforma dati in cloud più adatta alle nostre esigenze, e tutti ci hanno indicato Snowflake”.