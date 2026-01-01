STORIE DI CLIENTI
Rinascente ottiene una visione del cliente a 360° in tempo quasi reale grazie a Snowflake
Rinascente riesce a ottenere una visione d’insieme di come i clienti interagiscono con il suo brand, grazie a dati più rapidi e aggiornati sul suo programma fedeltà e sulle interazioni con i consumatori.
RISULTATI CHIAVE:
≅80%
Riduzione dei tempi di elaborazione dei report aziendali più complessi
892 GB
Dati dei clienti trattati in Snowflake
SettoreRetail & Consumer Goods
SedeItaly
Rinascente unifica i dati e gli insight sui clienti
Rinascente è uno dei più prestigiosi department store italiani di alto livello. Da 150 anni, propone un’ampia gamma di brand di lusso, con migliaia di prodotti che spaziano dalla moda, alla cosmetica, alla casa e il design. Entrare in uno dei nove store di Rinascente significa vivere una shopping experience unica nel suo genere, con un’ampia selezione di prodotti e un elevato livello di servizio da parte del personale del negozio.
Il segreto del successo della Rinascente è la comprensione dei suoi clienti. Per questo, l’azienda si concentra da sempre sulla raccolta e gestione dei loro dati. Per espandere il suo programma di fidelizzazione clienti, la Rinascente aveva bisogno di migliorare la comunicazione con i clienti sfruttando i dati in tempo quasi reale e occorreva quindi una nuova piattaforma dati per poter ottenere insight più rapidi e approfonditi.
Valentina Torti, Head of CRM, Integration & Data della Rinascente, si è consultata con diversi integratori di tecnologia indipendenti, ricevendo da tutti la stessa risposta. “Abbiamo chiesto consiglio a vari partner sulla piattaforma dati in cloud più adatta alle nostre esigenze, e tutti ci hanno indicato Snowflake”.
Punti chiave
Dati sui clienti in tempo quasi reale: ora, Rinascente può aggiornare le tabelle che contengono dati ogni quindici minuti, permettendo così ai team di prendere decisioni migliori sulla base di dati più aggiornati.
Report molto più veloci: i workload che prima richiedevano ore adesso vengono completati in pochi minuti grazie a report in batch più veloci.
I migliori strumenti in un unico hub dati: Rinascente integra diversi strumenti di gestione dei dati attraverso Snowflake, ottenendo così la massima funzionalità per tutti i suoi processi.
Esigenze di dati diverse, stesso approccio unificato
Per anni, il team dati della Rinascente era riuscito a evitare i silos di dati e ad assicurare un accesso agli insight di business generalizzato e unificato. Quando il business ha iniziato a richiedere più dati a un ritmo più sostenuto per stare al passo con la continua digitalizzazione del commercio al dettaglio, l’iconico tempio del Made in Italy aveva bisogno di una nuova piattaforma dati con cui accelerare il time-to-insights, senza creare silos informativi o complicazioni per gli utenti.
Dopo aver preso in considerazione, oltre all'AI Data Cloud Snowflake, altre due piattaforme dati basate su cloud, il team della Rinascente ha optato per Snowflake per la sua capacità di offrire informazioni rapide e performance scalabili, nonché di integrarsi con altri strumenti di analisi dei dati.
La Rinascente ha terminato il deployment del suo primo caso d’uso su Snowflake, una piattaforma Customer 360° che raggruppa tutti i dati relativi alla clientela offrendo una visione completa di come ogni cliente interagisce con le comunicazioni, il programma fedeltà e i diversi canali aziendali. Questo caso d’uso ha fin da subito aiutato i decision maker della Rinascente a ottenere le informazioni complete sui clienti di cui avevano bisogno per offrire comunicazioni ed esperienze più personalizzate.
"Abbiamo chiesto consiglio a vari partner sulla piattaforma dati in cloud più adatta alle nostre esigenze, e tutti ci hanno indicato Snowflake."
Valentina Torti
Gli strumenti giusti per ogni processo, interconnessi nello stesso hub
L’AI Data Cloud Snowflake permette agli utenti aziendali della Rinascente di avere accesso a informazioni dettagliate sui clienti in meno tempo. Inoltre, contribuisce a rafforzare la gestione dei dati consolidata e unificata dell’azienda.
Il team dati della Rinascente utilizza diversi strumenti di analisi dei dati per ottenere i migliori risultati per query specifiche, come ThoughtSpot per insight self-service sui clienti o MicroStrategy per dashboard di reporting e analytics, oltre a piattaforme come Apache Kafka e Amazon S3 per raccogliere e conservare dati grezzi. Snowflake resta però il punto di riferimento per ogni ulteriore elaborazione dei dati.
“Mettendo Snowflake al centro, lo abbiamo potuto collegare ad altri sistemi che le diverse funzioni aziendali utilizzano per le loro esigenze di analisi dei dati specifiche”, afferma Torti. “Chiunque in azienda può utilizzare facilmente le API per connettersi ai diversi sistemi di cui ha bisogno per ottenere insight mirati.”
Un altro vantaggio importante di questo hub dati integrato è la velocità dell’implementazione, completata in pochi mesi. Il team dati della Rinascente ha iniziato a collaborare con Snowflake in febbraio, e già a giugno il caso d’uso Customer 360 era attivo con tutte le sue integrazioni. “E non si trattava affatto di un progetto indipendente partito da zero ”, spiega Torti. “Dovevamo anche creare i collegamenti con altri dati e piattaforme, e integrarli nei processi già esistenti.”
Dati più rapidi e aggiornati per prendere decisioni più intelligenti, al momento giusto
Grazie all’AI Data Cloud, oggi Rinascente ha un’architettura dati più flessibile e ha enormemente migliorato le performance di reporting. Con il vecchio sistema, impiegavano anche un’ora o più per generare i report più complessi sui dati dei clienti . Ora, bastano pochi minuti, e questo significa poter fare le scelte giuste più velocemente.
Il team dati della Rinascente sa di poter contare su una capacità di calcolo ancora maggiore per i futuri casi d’uso. “Al momento otteniamo ottime prestazioni con il più piccolo data warehouse Snowflake”, dice Matteo Gabanini, Business Intelligence IT Manager di Rinascente. “Quando abbiamo esigenze di reportistica più complesse possiamo facilmente passare a un warehouse più grande senza dover aggiornare le nostre infrastrutture interne.”
I dati continuano a essere subito disponibili per tutti gli utenti di Rinascente e, grazie alle funzioni di Data Masking di Snowflake, la sicurezza e la privacy dei dati non sono mai a rischio. Il team dati della Rinascente può avere un’unica struttura dati per l’intera azienda, in cui ogni utente può visualizzare solo i dati a cui è autorizzato ad accedere. “Dal punto di vista della conformità, questo aspetto è molto importante per noi”, continua Torti. “Utilizzando un sistema che include queste funzionalità pronte all’uso, è più semplice adempiere i requisiti delle normative sulla privacy dei dati, come il GDPR.”
“Snowflake ci dà molta flessibilità, permettendoci di sperimentare nuove idee senza impegni a lungo termine.”
Matteo Gabanini
Rinascente guarda al futuro con Snowflake
Il team della Rinascente ha già ben chiari i prossimi obiettivi da raggiungere.
Come società del Gruppo Central, in futuro Rinascente potrebbe aver bisogno di condividere i dati con altre aziende del gruppo e grazie alle funzioni per la collaborazione sicura di Snowflake, il team ha la certezza di poter condividere direttamente i dati in modo sicuro e scalabile.
Inoltre, il prestigioso department store sta testando l’uso del machine learning per fornire analisi più dettagliate delle abitudini dei consumatori, e provando applicazioni dati codificate direttamente in Python su Snowpark. Oltre a questi prototipi, Rinascente continua a utilizzare Snowflake per due grandi progetti: spostare i dati di inventario e del sistema in-store sull’AI Data Cloud. “Quando questi due progetti saranno completati, avremo tutti i dati di Rinascente in Snowflake”, afferma Torti. “A quel punto potremo utilizzare gli stessi strumenti in tutta l’azienda. Sarà un vantaggio in termini di profitti, e anche per i nostri clienti.”