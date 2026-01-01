TAPESTRY CREA LA PROPRIA PIATTAFORMA DI CUSTOMER ANALYTICS SU SNOWFLAKE

Tapestry gestisce tutti i propri dati aziendali senza distinzioni tra brand. Un team centrale di data engineering gestisce in modo sicuro e legale i dati per tutti i brand e tutte le aree geografiche, tranne dove questo non è consentito dalla legge. “Questo approccio è nel nostro DNA, perché vogliamo muoverci insieme come una sola entità, dando comunque la possibilità a Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman di servire i loro clienti e prendere le decisioni in modo autonomo”, commenta Luzzi.

Tuttavia, la piattaforma dati legacy basata su Hadoop era difficile da scalare e la sua manutenzione richiedeva grandi quantità di tempo e risorse. Luzzi e il suo team hanno quindi iniziato a cercare una piattaforma dati moderna capace di offrire la velocità e la scalabilità richieste dall’azienda trovando in Snowflake quello che volevano.