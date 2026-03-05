Le organizzazioni del settore pubblico prendono decisioni basate sui dati grazie a Snowflake Intelligence

Il settore pubblico affronta numerose sfide uniche e complesse. Le agenzie governative devono rispondere rapidamente alle crisi, gestire i cambiamenti tecnologici con budget limitati e far fronte a carenze di personale, interruzioni economiche e problemi della supply chain, solo per citarne alcune. Con risorse costantemente sotto pressione, le organizzazioni del settore pubblico hanno bisogno di strumenti che consentano di agire rapidamente senza dover aumentare l’organico. È qui che entrano in gioco gli strumenti di linguaggio naturale. Sfruttando strumenti dati moderni, inclusi quelli con funzionalità di linguaggio naturale, i governi possono lavorare per adempiere alla loro missione di servire al meglio i cittadini. Possono rafforzare la fiducia nelle proprie comunità, offrendo al contempo servizi digitali affidabili e di alta qualità in tempi rapidi.

In che modo le tecnologie obsolete continuano a frenare le organizzazioni del settore pubblico

Convincere le organizzazioni del settore pubblico della necessità di passare al cloud è ormai in gran parte superato, ma alcune continuano ad affidarsi a strumenti legacy obsoleti. In tutto il settore, le organizzazioni sono sopraffatte dalle esigenze dei cittadini, quindi la prospettiva di implementare e gestire un data warehouse moderno o un’infrastruttura big data può risultare scoraggiante.

Senza strumenti digitali moderni, è probabile che i dati siano distribuiti tra più sistemi o non siano facilmente accessibili all’interno dell’organizzazione. Questo può generare flussi di lavoro incoerenti e ostacolare il processo decisionale in tempo reale. Talvolta, la condivisione dei dati nel settore pubblico avviene in modo ad hoc, richiedendo movimenti fisici di dati più rischiosi tra strumenti obsoleti e meno sicuri. Dati imprecisi impediscono alle organizzazioni di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini. Ciò limita le capacità di reporting e mette a rischio la conformità agli standard normativi.

In che modo gli strumenti di linguaggio naturale aiutano le organizzazioni a superare le sfide

Strumenti di linguaggio naturale come Snowflake Intelligence consentono ai dipendenti delle organizzazioni del settore pubblico di ottenere rapidamente risposte a domande complesse. Questo strumento enterprise di agentic AI, pronto all’uso, fornisce dati aziendali completi, dati di terze parti e contesto di mercato, il tutto in linguaggio naturale. Aiuta i team del settore pubblico a trasformare dati e conoscenza istituzionale in decisioni sicure che generano un impatto reale. Le query sui dati sono sicure e gli insight vengono ottenuti rapidamente.

Questa innovazione consente alle organizzazioni di elaborare e analizzare in modo sicuro le informazioni provenienti dai propri database, migliorando il processo decisionale. Ciò significa che le organizzazioni possono riallocare le risorse oggi impegnate in attività manuali e ripetitive verso iniziative strategiche e innovative a maggiore impatto.

Storia di successo: la municipalità di King ha migliorato l’efficienza operativa

La municipalità di King, a nord di Toronto, in Ontario, Canada, è un comune di piccole dimensioni ma in crescita, focalizzato sull’erogazione di servizi di alta qualità ai suoi 29.800 residenti. Operando con risorse limitate, l’organizzazione è diventata un leader pluripremiato nell’adozione dell’AI. Nel percorso di modernizzazione delle proprie operazioni, dati e AI sono diventati centrali per migliorare trasparenza, responsabilità e performance dei servizi.

Prima di adottare Snowflake, la municipalità di King disponeva di set di dati isolati e frammentati distribuiti su decine di sistemi. Questo impediva una visione completa a 360 gradi delle operazioni e richiedeva un ampio lavoro manuale di reporting. La mancanza di automazione nell’analisi dei dati sovraccaricava il piccolo team dati del comune. Anche i fornitori terzi disponevano spesso di accessi limitati ai dati, rendendo difficile la gestione o la movimentazione delle informazioni. Con capacità limitate, l’organizzazione aveva bisogno di una soluzione dati gestibile senza dover assumere un team di data scientist.

Come il cliente utilizza Snowflake Intelligence per ottenere insight rapidamente

La municipalità di King utilizza ora gli agenti Snowflake Intelligence per gestire query ad hoc e creative che vanno oltre l’analisi standard.

Centralizzando i dati in Snowflake, il comune ha iniziato ad aggregare set di dati operativi, a partire dai dati sui sistemi di raccolta rifiuti e riciclo, con analisi raccolte tramite Green Life Environmental e la sua app Recycle Coach, in un’unica piattaforma governata. Il comune ha creato dashboard per unificare le metriche chiave e ha implementato Snowflake Intelligence per supportare analisi ad hoc. Di conseguenza, gli addetti al servizio clienti e il personale operativo sul campo possono ora rispondere alle richieste dei residenti ponendo domande complesse e approfondendo gli insight oltre le metriche standard delle dashboard. Questa base si è rivelata preziosa e sta guidando i piani di estensione di funzionalità simili ad altri dipartimenti.

La municipalità di King sta ottenendo risultati concreti

All’interno della divisione rifiuti e riciclo, Snowflake Intelligence ha trasformato il modo in cui il personale risponde alle domande operative. Invece di dover inoltrare richieste complesse al team dati, il personale può ora analizzare in autonomia le problematiche e iterare in tempo reale. “Parliamo di un processo che poteva richiedere settimane, e ora le informazioni arrivano in 10 secondi”, afferma Marco Cheng-Perri, Manager of Digital Transformation, Data and Corporate Performance, municipalità di King. “Ha aperto le porte ai dati per tutti.”

Questo cambiamento ha consentito al personale di valutare meglio se le iniziative stiano producendo i risultati attesi per i residenti. Ad esempio, il team può analizzare se un maggiore utilizzo dell’app per il riciclo sia associato a cambiamenti nei comportamenti di riciclo. Attualmente si osserva una crescita nell’adozione dell’app e un miglioramento dei comportamenti. Con Snowflake Intelligence, il team può approfondire ulteriormente, chiedendosi perché i miglioramenti si stiano verificando o meno e identificando azioni potenziali per ottenere risultati migliori.

In che modo Snowflake Intelligence aiuta le organizzazioni del settore pubblico

I cittadini si aspettano servizi pubblici tempestivi ed efficaci. La mancanza di standardizzazione dei dati e di reporting efficace provoca ritardi e potenziali errori, con un impatto diretto sulle comunità servite dalle agenzie governative.

Le organizzazioni del settore pubblico hanno bisogno di strumenti moderni con funzionalità avanzate e facilità d’uso per il personale a tutti i livelli e in tutte le funzioni aziendali. Snowflake Intelligence risponde esattamente a queste esigenze. Applica semantica enterprise e utilizza agenti AI per ragionare sulle informazioni in modo governato e trasparente. È l’esperienza di enterprise intelligence Snowflake basata su Snowflake Cortex AI, uno strumento che offre funzionalità di AI, agenti e semantica.

Snowflake Intelligence aiuta il personale governativo a migliorare qualità e rapidità delle decisioni, consentendo di restare aggiornato sulle normative più recenti e rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini. Supporta le agenzie governative nell’adottare un approccio proattivo e nello sfruttare dati sicuri, analisi, AI e business intelligence moderna, permettendo alle organizzazioni pubbliche di entrare in una nuova fase di innovazione e servire al meglio le proprie comunità.

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