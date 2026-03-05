공공 부문의 데이터 기반 의사 결정을 실현하는 Snowflake Intelligence

공공 부문은 고유하면서도 시급한 여러 도전 과제에 직면해 있습니다. 정부 기관은 위기에 신속하게 대응해야 하고, 제한된 예산 안에서 기술 변화에 적응해야 하며, 인력 부족, 경제적 불확실성, 공급망 문제 등 다양한 도전에 대응해야 합니다. 지속적으로 자원이 부족한 상황에서 공공 부문 조직은 추가 인력 확충 없이도 신속하게 대응할 수 있도록 도와주는 도구를 필요로 합니다. 이러한 환경에서 자연어 기반 도구는 중요한 역할을 합니다. 자연어 기능이 포함된 최신 데이터 도구를 활용하면 시민을 위한 공공 서비스의 질을 높이고, 본연의 책무를 보다 효과적으로 수행할 수 있습니다. 동시에 지역사회 내에서 신뢰를 강화하고 안정적이고 신뢰할 수 있는 고품질의 디지털 서비스를 신속하게 제공할 수 있습니다.

공공 부문의 디지털 전환을 가로막는 노후 기술

공공 부문 조직이 클라우드로 전환해야 한다는 인식은 이제 상당 부분 확산되어 있지만, 일부 기관은 여전히 노후화된 레거시 시스템에 의존하고 있습니다. 공공 부문 조직들은 시민들의 다양한 요구에 대응하느라 과중한 업무 부담을 안고 있으며, 이로 인해 최신 데이터 웨어하우스나 빅 데이터 인프라를 도입 및 운영하는 일이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

현대적인 디지털 도구가 없으면, 데이터는 여러 시스템에 분산되어 있거나 조직 내에서 충분히 활용되지 못할 가능성이 높습니다. 이는 일관성 없는 업무 프로세스로 이어지고 실시간 의사 결정을 저해할 수 있습니다. 또한 정부 내 데이터 공유가 임시방편적으로 이루어지는 경우도 있으며, 이 과정에서 보안 수준이 낮은 구형 시스템 간 물리적 데이터 이동이 발생해 위험이 커질 수 있습니다. 아울러, 부정확한 데이터는 시민의 요구에 효과적으로 대응하는 데 방해가 될 뿐만 아니라, 보고 체계에 한계를 초래하고 규정 준수 기준을 위협할 수 있습니다.

자연어 도구를 통한 과제 극복

Snowflake Intelligence와 같은 자연어 도구는 공공 기관 직원들이 복잡한 질문에 대한 답을 신속하게 얻을 수 있도록 도와줍니다. 즉시 사용 가능한 엔터프라이즈급 에이전틱 AI 도구인 Snowflake Intelligence는 조직 내 데이터, 서드 파티 데이터 및 시장 컨텍스트를 자연어로 제공합니다. 이를 통해 공공 부문 팀들은 데이터와 조직 내 축적된 지식을 바탕으로 자신 있게 의사 결정을 내리고, 실질적인 성과를 창출할 수 있습니다. 데이터 쿼리는 안전하게 처리되고 인사인트는 신속하게 도출됩니다.

이러한 혁신은 조직이 데이터베이스 정보를 안전하게 처리하고 분석할 수 있도록 지원함으로써 더 나은 의사 결정을 가능하게 합니다. 그 결과, 수작업 위주의 반복적이고 번거로운 업무에서 벗어나, 보다 전략적인 혁신적인 과제에 자원을 집중할 수 있습니다.

고객 성공 사례: 캐나다 킹 타운십이 운영 효율성을 개선한 방법

캐나다 온타리오주 토론토 북쪽에 위치한 킹 타운십은 29,800명의 주민에게 고품질 서비스를 제공하는 데 집중하는, 작지만 성장 중인 지방 자치 단체입니다. 킹 타운십 정부는 제한된 자원으로 운영되고 있음에도 불구하고, AI 도입 부분에서 수상 경력이 있을 정도로 선도적인 기관으로 자리 매김하고 있습니다. 특히, 운영 현대화를 추진하는 과정에서 데이터와 AI가 투명성, 책임성 그리고 서비스 성과 개선에 핵심 요소로 자리 잡았습니다.

Snowflake를 채택하기 전, 킹 타운십은 수십 개의 시스템에 걸쳐 데이터가 사일로 형태로 분산되어 있었습니다. 이로 인해 운영 전반을 아우르는 360도 뷰를 확보하기 어려웠고, 많은 수작업 보고가 필요했습니다. 데이터 분석 자동화가 미흡해, 규모가 작은 데이터 팀에 업무 부담이 가중되었습니다. 또한 서드 파티 공급업체의 데이터 액세스 권한이 제한적인 경우가 많아, 데이터 소유권 확보나 이전이 쉽지 않았습니다. 이처럼 인력이 제한된 상황에서, 킹 타운십은 별도의 데이터 사이언티스트 팀 없이도 운영이 가능한 데이터 솔루션이 필요했습니다.

Snowflake Intelligence를 통한 신속한 인사이트 확보

킹 타운십은 이제, Snowflake Intelligence 에이전트를 활용하여, 표준 분석 범위를 벗어나는 임시적(ad-hoc)이고 창의적인 쿼리를 처리하고 있습니다.

또한, Snowflake에 데이터를 중앙 집중화한 이후, 폐기물 및 재활용 시스템 데이터(Green Life Environmental과 Recycle Coach 앱을 통해 수집된 분석 데이터 포함)를 시작으로 운영 데이터 세트를 단일 거버넌스 플랫폼에 통합했습니다. 이뿐만 아니라, 주요 지표를 통합하는 대시보드를 구축하고, 애드혹 분석을 지원하기 위해 Snowflake Intelligence를 배포했습니다. 그 결과, 대민 서비스 담당자와 현장 운영 인력은 이제 표준 대시보드 지표를 넘어 복잡한 질문을 제기하고 인사이트를 반복적으로 탐색하면서 주민 문의에 보다 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다. 이러한 기반은 조직에 큰 가치를 제공하고 있으며, 향후 다른 부서로 유사한 기능을 확대하기 위한 계획의 토대가 되고 있습니다.

실질적인 성과를 거두고 있는 킹 타운십

폐기물 및 재활용 부서에서 Snowflake Intelligence는 운영 관련 질문에 대한 대응 방식을 크게 변화시켰습니다. 이제는 복잡한 요청을 데이터 팀에 전달할 필요 없이, 현장 직원이 직접 문제를 탐색하고 실시간으로 분석을 반복할 수 있습니다. 킹 타운십의 디지털 전환, 데이터,·기업 성과 관리 책임자인 Marco Cheng-Perri는 이렇게 말합니다. “몇 주가 걸릴 수 있는 프로세스가 이제는 단 10초 만에 정보를 얻는 수준으로 바뀌었습니다. 모든 직원에게 데이터의 문이 열린 셈입니다.”

이러한 변화로 직원들은 주민들을 위한 정책이나 이니셔티브가 의도한 성과를 내고 있는지 더 효과적으로 평가할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 재활용 앱 사용 증가가 실제 재활용 행동 변화와 연관이 있는지 등을 분석할 수 있습니다. 현재 해당 앱 이용률은 증가하고 있으며, 재활용 행동 역시 개선되는 추세를 보이고 있습니다. Snowflake Intelligence를 통해, 이러한 개선이 발생 또는 발생하지 않는 이유를 더 깊이 분석하고, 더 나은 성과를 이끌어내기 위한 잠재적 조치를 식별할 수 있습니다.

Snowflake Intelligence를 통한 공공 부문의 역량 강화

시민들은 정부 서비스가 신속하고 효과적으로 제공되길 기대합니다. 그러나 데이터 표준화가 미흡하고 보고 체계가 충분히 정비되어 있지 않은 경우, 업무 지연이나 오류가 발생할 수 있으며, 이는 궁극적으로 정부 기관이 서비스를 제공하는 지역사회에 영향을 미치게 됩니다.

공공 부문 조직에는 다양한 직무와 직급에 걸쳐 직원들이 쉽게 활용할 수 있으면서도, 복잡한 요구를 충족할 수 있는 현대적인 도구가 필요합니다. Snowflake Intelligence가 바로 그것입니다. Snowflake Intelligence는 엔터프라이즈 시맨틱을 적용하고, 거버넌스 체계 내에서 투명하게 정보를 추론하는 AI 에이전트를 활용합니다. 또한, Snowflake Cortex AI를 기반으로 구축된 Snowflake의 엔터프라이즈 인텔리전스 경험이자, AI, 에이전트 그리고 시맨틱 기능을 제공하는 도구입니다.

공공 기관 직원들은 Snowflake Intelligence를 활용하여 의사 결정의 질과 속도를 동시에 향상시킬 수 있으며, 이를 통해 최신 규정을 지속적으로 파악하고, 시민들의 요구를 적시에 충족시킬 수 있습니다. 또한 Snowflake Intelligence는 정부 기관이 안전한 데이터, 분석, AI 및 최신 비즈니스 인텔리전스를 적극 활용할 수 있도록 지원함으로써, 혁신의 다음 단계로 나아가, 궁극적으로 지역사회에 더 나은 공공 서비스를 제공할 수 있도록 돕습니다.

조직 구성원 모두가 자연어로 복잡한 질문에 대해 데이터 기반 답변을 얻을 수 있도록 지원하는 Snowflake Intelligence의 기능을 자세히 알아보세요. 온디맨드 가상 이벤트 Snowflake Connect: AI도 시청해 보시기 바랍니다.