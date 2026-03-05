Snowflake Intelligenceを活用した官公庁・公的機関におけるデータ主導の意思決定

官公庁・公的機関は、特有の深刻な課題に数多く直面しています。政府機関は、危機への迅速な対応、限られた予算でのテクノロジーの転換への対応、人手不足、経済の混乱、サプライチェーンの問題への対応などが求められます。官公庁・公的機関の組織は、リソースが常に逼迫しているなかで、人員を増やさずに迅速に行動できるツールを必要としています。そこで登場するのが、自然言語ツールです。政府は自然言語機能を備えたモダンデータツールを活用し、市民に最適なサービスを提供するという使命を果たすことが可能になります。地域社会で信頼を構築すると同時に、高品質で信頼性の高いデジタルサービスを迅速に提供できます。

時代遅れのテクノロジーが官公庁・公的機関の足かせとなっている現状

官公庁・公的機関にクラウド移行の必要性を説く段階は、すでにほぼ終わっています。しかし、一部の組織は依然として時代遅れのレガシーツールに依存しています。業界全体で、組織は市民のニーズに対応するだけで手一杯です。そのため、モダンデータウェアハウスやビッグデータインフラストラクチャの導入および管理は、非常に困難な課題となっています。

モダンデジタルツールがなければ、データは複数のシステムに分散してしまいます。あるいは、組織内でデータを利用できない状態に陥る可能性があります。ワークフローの一貫性が失われ、リアルタイムの意思決定が妨げられる可能性があります。政府機関におけるデータ共有は、場当たり的に行われることがあります。その場合、セキュリティの低い時代遅れのツール間で、リスクの高い物理的なデータ移動が必要になります。不正確なデータは、組織が市民のニーズに効果的に対応することを妨げます。これにより、レポート作成が制限されます。また、コンプライアンス基準を脅かす原因にもなります。

自然言語ツールによる組織の課題解決

Snowflake Intelligenceのような自然言語ツールにより、官公庁・公的機関の職員は複雑な質問にも迅速に回答を得られるようになります。このツールは、すぐに使えるエンタープライズ向けのエージェント型AIツールです。包括的なビジネスデータ、サードパーティデータ、市場のコンテキストをすべて自然言語で提供します。官公庁・公的機関のチームは、データや組織の知識を確信を持った意思決定へと変換し、実際の成果につなげることができます。データクエリはセキュアに実行されます。また、インサイトを迅速に獲得できます。

このイノベーションにより、組織はデータベースの情報をセキュアに処理および分析できます。その結果、より適切な意思決定が可能になります。つまり、組織はリソースを手作業の単調な作業から解放され、よりインパクトのある、より高度な革新的なイニシアチブに注力できるようになります。

お客様の成功事例：King郡における業務効率化の実現

カナダのオンタリオ州トロントの北に位置するKing郡は、小規模ながらも成長を続ける自治体です。29,800人の住民に高品質なサービスを提供することに注力しています。同郡は限られたリソースで運営されています。しかし、AI導入において数々の賞を受賞するリーダー的存在となっています。同郡は業務のモダナイゼーションを進めています。その中で、データとAIは透明性、アカウンタビリティ、サービスパフォーマンスを向上させるための中心的な役割を担っています。

Snowflake導入前は、King郡のデータセットは数十ものシステムに分散し、サイロ化されていました。そのため、業務の全体像を把握することができませんでした。また、レポート作成の多くを手作業で行う必要がありました。データ分析が自動化されていなかったため、同郡の小規模なデータチームには過度な負担がかかっていました。また、サードパーティベンダーのデータアクセスが制限されることも多く、情報の所有や移動が困難でした。キャパシティが限られているため、データサイエンティストのチームを雇うことなく、管理しやすいデータソリューションを必要としていました。

Snowflake Intelligenceを活用したKing郡の迅速なインサイト獲得

King郡では現在、Snowflake Intelligenceエージェントを使用して、標準的なアナリティクスの範囲外にあるアドホックでクリエイティブなクエリを処理しています。

同郡はデータをSnowflakeに一元化しました。そして、業務データセットを単一のガバナンスの効いたプラットフォームに集約し始めました。まずは、Green Life EnvironmentalとそのRecycle Coachアプリを通じて収集したアナリティクスデータを含む、廃棄物およびリサイクルシステムのデータから着手しました。同郡は主要なメトリクスを統合するためのダッシュボードを構築しました。さらに、アドホック分析をサポートするためにSnowflake Intelligenceを導入しました。その結果、カスタマーサービス担当者や現場の業務スタッフは、複雑な質問を投げかけ、標準的なダッシュボードメトリクスを超えてインサイトを反復的に掘り下げることで、住民からの問い合わせに対応できるようになりました。この基盤は大きな価値をもたらしており、現在、他の部門にも同様の機能を展開する計画が進められています。

King郡が達成した実際の成果

Snowflake Intelligenceは、廃棄物・リサイクル部門において、スタッフの業務質問に対する回答方法を変革しました。複雑なリクエストをデータチームに回す必要はなくなりました。スタッフは独自に問題を調査し、リアルタイムで反復的な分析を行えるようになりました。同郡で、Data and Corporate Performance担当のManager of Digital Transformation、Marco Cheng-Perri氏は次のように述べています。「以前は数週間かかっていたプロセスが、今では10秒で情報を取得できるようになりました。誰もがデータにアクセスできる扉が開かれました」

この変化により、スタッフは取り組みの成果をより正確に評価できるようになりました。住民に対して意図した結果をもたらしているかを確認できます。たとえば、チームは自社のリサイクルアプリの使用の増加がリサイクル行動の変化に関連しているかどうかを調査できます。現在、アプリの利用は増加しています。また、住民の行動にも改善が見られます。Snowflake Intelligenceにより、チームは改善が起きている理由や起きていない理由を掘り下げ、改善につながる可能性のあるアクションを特定できます。

Snowflake Intelligenceが支援する官公庁・公的機関のさらなる前進

市民は行政サービスが迅速かつ効果的であることを期待しています。データの標準化や効果的なレポート作成が不足していると、遅延やエラーが発生する可能性があります。このような問題は、最終的に政府機関がサービスを提供するコミュニティに影響を与えます。

官公庁・公的機関の組織は、さまざまな業務部門で異なる経験を持つ職員のために、複雑な機能と使いやすい機能を備えた最新のツールを必要としています。Snowflake Intelligenceはまさにそのようなツールです。エンタープライズセマンティクスを適用し、AIエージェントを使用して、ガバナンスの確保された透明性の高い方法で情報を推論します。これは、Snowflake Cortex AI上に構築されたSnowflakeのエンタープライズインテリジェンスエクスペリエンスです。基盤となるこのツールは、AI、エージェント、およびセマンティック機能を提供します。

Snowflake Intelligenceにより、行政職員は意思決定の質とスピードを改善し、最新の規制を常に把握して、住民のタイムリーなニーズに対応できます。行政組織がプロアクティブに対応し、セキュアなデータ、アナリティクス、AI、モダンビジネスインテリジェンスを活用できるようになるため、政府機関はイノベーションの次のフェーズに進み、最終的にコミュニティへのサービス提供を改善できます。

Snowflake Intelligenceは、組織内のすべての人が複雑な質問に対するデータドリブンな回答を自然言語で得られるようにします。詳細は次をご覧ください。オンデマンドのバーチャルイベント：Snowflake Connect: AI