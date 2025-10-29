Di fronte alla pagina bianca, gli autori di contenuti Snowflake iniziano più velocemente con l’AI

Noi di Snowflake abbiamo una lunga storia nell’aiutare i nostri clienti a ottimizzare i processi con l’AI sulla piattaforma Snowflake per ottenere risultati trasformativi. Ora rivolgiamo questa attenzione al nostro interno per consentire ai nostri team in tutta l’organizzazione di sfruttare l’AI generativa per semplificare i flussi di lavoro quotidiani, automatizzare le attività ripetitive e ottenere insight più approfonditi dai dati.
Vediamo come due dipendenti Snowflake di due team distinti non si sono limitati ad adattarsi all’AI, ma l’hanno resa parte integrante delle loro operazioni per migliorare la produttività, promuovere la creatività e, in ultima analisi, contribuire al successo della nostra azienda.
Scrivere interviste eccellenti in un giorno, non settimane
Ryan Green, News Anchor e Senior Director of Program Content di Snowflake, vive e respira la creazione di contenuti. Che si tratti di viaggiare per il mondo per seguire gli eventi Snowflake Summit o di intervistare leader del settore per la piattaforma di news di Snowflake Data Cloud Now, Ryan dà vita a discussioni coinvolgenti con dirigenti, clienti e partner Snowflake. Ma non è facile trovare le domande e ideare programmi che conquistano il pubblico: in realtà, è un processo che richiede molto tempo.
Tuttavia, una volta che Ryan ha iniziato a incorporare Google Gemini nella sua scrittura, il suo intero flusso di lavoro è cambiato in modi inaspettati. Uno dei primi progetti importanti per cui l’ha utilizzato è stato quello di preparare le sue interviste con i thought leader al Summit di quest’anno.
“Ho parlato con Gemini in linguaggio naturale e sono riuscito a raccontare la mia filosofia e il mio modo tipico di narrare le storie per creare un prompt”, dice Ryan. “E poi, spingendomi oltre, ho inserito le mie precedenti trascrizioni di interviste pubbliche come risorse di riferimento. Ho anche inserito parametri di ricerca per ottenere risultati migliori. E nel giro di un paio di giorni ho creato la struttura portante delle mie conversazioni al Summit, che ho potuto rielaborare e preparare per la revisione.”
Dopo il lavoro di configurazione con Gemini, Ryan è stato in grado di generare settimane di lavoro in pochi minuti. Questo gli ha dato tutto il tempo di concentrarsi sul perfezionamento dei contenuti per renderli il più coinvolgenti possibile, eseguendo tutte le modifiche in un giorno. “Ora posso dedicare più tempo a lavorare sui veri elementi che aggiungono valore, come tono, esposizione, ritmo, strategia e trasformare le conversazioni in contenuti personalizzati iperspecifici e tagliati su ogni ospite.”
Ryan ha condotto più di 40 interviste al Summit di quest’anno, e Gemini ha avuto un ruolo chiave nella costruzione della struttura di queste conversazioni. Ma è importante notare che Ryan non ha chiesto a Gemini di scrivere i suoi contenuti per suo conto. Invece, ha migliorato i flussi di lavoro permettendogli di passare dall’ideazione alla stesura delle bozze molto più velocemente.
“Non mi sta sostituendo, mi sta solo portando più velocemente sulla linea di partenza”, dichiara. “E questo ha cambiato per sempre il mio approccio alla creazione di contenuti, perché so di avere il controllo sulle informazioni che inserisce nelle mie bozze e la scrittura avviene in modo sicuro.”
Alla luce del successo che ha avuto nell’elevare i suoi flussi di lavoro con Gemini, Ryan consiglia a tutta l’organizzazione di marketing di iniziare subito a capire come implementare l’AI generativa nei propri flussi di lavoro.
“Vi assicuro che l’AI generativa sbloccherà tutti i vostri superpoteri”, afferma Ryan. “Valuta quali attività possono trarre vantaggio dall’utilizzo della soluzione, quindi implementala per lavorare più velocemente e prendere decisioni migliori.”
Creare strumenti specializzati per accelerare la creazione di contenuti su più supporti
In tutta l’organizzazione, Chanin Nantasenamat, PhD, Senior Developer Advocate, ha completamente trasformato i suoi processi di scrittura dei blog e creazione di contenuti con la potenza dell’AI generativa. Prima di utilizzare l’AI, Chanin impiegava circa due settimane per produrre una serie di contenuti, tra cui post di blog, quickstart, Snowflake Notebooks e video di YouTube, ma l’obiettivo era ridurre di dieci volte questo lasso di tempo per migliorare la produttività del suo team, aiutarlo a risparmiare tempo e scalare le capacità di creazione di contenuti.
Per farlo, Chanin ha creato una suite di strumenti con il framework web open source Streamlit, che ha completamente rivoluzionato i suoi flussi di lavoro.
Generazione di blog: Lo strumento Write-Blog gli consente di inviare un feed a un notebook Jupyter/Snowflake (e facoltativamente un URL di YouTube) per convertirlo in un articolo di blog in pochi minuti, non giorni.
Generazione di quickstart: Analogamente all’app per la generazione di articoli di blog, lo strumento Write-Quickstarts crea quickstart altrettanto rapidamente inserendo nell’app un URL GitHub di un notebook e un URL di YouTube (sempre opzionale) del tutorial corrispondente, che aggiunge ulteriore contesto dal video.
Conversione di quickstart / blog: Per ampliare la copertura dei contenuti esistenti, l’app Write-Convert converte il contenuto da quickstart a articolo di blog, preservandone al contempo i contenuti e i frammenti di codice.
Generazione della descrizione di video per YouTube: Chanin ha anche creato l’app Write-Description per generare il titolo, la descrizione e le parole chiave di un video di YouTube utilizzando solo l’URL del video. Questo riduce il tempo necessario per guardare il video, scrivere manualmente un riassunto e trovare un titolo coinvolgente e ottimizzato per la SEO. Le parole chiave che genera aiutano anche a migliorare la SEO del video.
Anche se Chanin avrebbe potuto utilizzare i LLM esistenti per la creazione dei blog, l’output generato non soddisfaceva gli standard di qualità di Snowflake e richiedeva ampie operazioni di riscrittura e rielaborazione per essere il più dettagliato e approfondito possibile, mantenendo al contempo il tono e stile di scrittura di Snowflake. Chanin ha scelto invece di creare la sua app e l’ha addestrata su post che aveva già scritto; può persino addestrarla in base allo stile di scrittura indicato nella guida di stile del brand Snowflake.
“Questo ci aiuta a passare rapidamente da zero a una prima stesura, eliminando il noioso compito di ricominciare ripetutamente da zero per preparare la prima bozza”, afferma Chanin. Non dovrai più guardare una tabula rasa: sfrutta l’AI generativa per produrre rapidamente una bozza.
Nota che i contenuti generati dall’AI si basano su un notebook Jupyter ampiamente documentato come “fonte di verità”, in cui frammenti di codice e spiegazioni in linea sono l’essenza del tutorial. L’AI sta essenzialmente aiutando a riutilizzare i contenuti in formati diversi che potrebbero avere caratteristiche proprie.
Con l’aiuto della sua raccolta di app, Chanin ha ridotto notevolmente il suo tempo medio di creazione dei contenuti a pochi giorni o anche meno in alcuni casi, compreso il tempo necessario per le modifiche. In tre-quattro mesi, infatti, gli strumenti lo hanno aiutato a creare 14 set di contenuti (ciascuno composto da un notebook Snowflake, un blog, un quickstart e un video tutorial su YouTube), per un totale di 56 contenuti che in precedenza avrebbero richiesto diversi mesi in più.
Per consentire ad altri di creare le proprie app di Gen AI, Chanin ha creato un corso in collaborazione con DeepLearning.AI intitolato “Fast Prototyping of GenAI Apps with Streamlit”.
Potenziati per creare in modo più veloce e intelligente
Vedere come i colleghi di tutta l’azienda stiano sfruttando l’AI generativa per lavorare in modo più intelligente e scalare i processi è stato stimolante. Impariamo gli uni dagli altri e continuiamo ad adottare nuove ed efficaci applicazioni dell’AI per crescere, avere successo e essere in prima linea nel cambiamento. Inoltre, dedicando meno tempo alle attività ripetitive e più tempo alla creazione, allo sviluppo e al perfezionamento, possiamo portare più innovazione Snowflake ai nostri clienti più rapidamente.
Per scoprire di più su come trasformare i tuoi processi e raggiungere il successo con l’AI generativa e Snowflake, scarica il report “I segreti del successo con la Gen AI” o esplora le soluzioni AI di Snowflake.