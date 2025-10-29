Di fronte alla pagina bianca, gli autori di contenuti Snowflake iniziano più velocemente con l’AI

Noi di Snowflake abbiamo una lunga storia nell’aiutare i nostri clienti a ottimizzare i processi con l’AI sulla piattaforma Snowflake per ottenere risultati trasformativi. Ora rivolgiamo questa attenzione al nostro interno per consentire ai nostri team in tutta l’organizzazione di sfruttare l’AI generativa per semplificare i flussi di lavoro quotidiani, automatizzare le attività ripetitive e ottenere insight più approfonditi dai dati.

Vediamo come due dipendenti Snowflake di due team distinti non si sono limitati ad adattarsi all’AI, ma l’hanno resa parte integrante delle loro operazioni per migliorare la produttività, promuovere la creatività e, in ultima analisi, contribuire al successo della nostra azienda.

Scrivere interviste eccellenti in un giorno, non settimane

Ryan Green, News Anchor e Senior Director of Program Content di Snowflake, vive e respira la creazione di contenuti. Che si tratti di viaggiare per il mondo per seguire gli eventi Snowflake Summit o di intervistare leader del settore per la piattaforma di news di Snowflake Data Cloud Now, Ryan dà vita a discussioni coinvolgenti con dirigenti, clienti e partner Snowflake. Ma non è facile trovare le domande e ideare programmi che conquistano il pubblico: in realtà, è un processo che richiede molto tempo.

Tuttavia, una volta che Ryan ha iniziato a incorporare Google Gemini nella sua scrittura, il suo intero flusso di lavoro è cambiato in modi inaspettati. Uno dei primi progetti importanti per cui l’ha utilizzato è stato quello di preparare le sue interviste con i thought leader al Summit di quest’anno.

“Ho parlato con Gemini in linguaggio naturale e sono riuscito a raccontare la mia filosofia e il mio modo tipico di narrare le storie per creare un prompt”, dice Ryan. “E poi, spingendomi oltre, ho inserito le mie precedenti trascrizioni di interviste pubbliche come risorse di riferimento. Ho anche inserito parametri di ricerca per ottenere risultati migliori. E nel giro di un paio di giorni ho creato la struttura portante delle mie conversazioni al Summit, che ho potuto rielaborare e preparare per la revisione.”

Dopo il lavoro di configurazione con Gemini, Ryan è stato in grado di generare settimane di lavoro in pochi minuti. Questo gli ha dato tutto il tempo di concentrarsi sul perfezionamento dei contenuti per renderli il più coinvolgenti possibile, eseguendo tutte le modifiche in un giorno. “Ora posso dedicare più tempo a lavorare sui veri elementi che aggiungono valore, come tono, esposizione, ritmo, strategia e trasformare le conversazioni in contenuti personalizzati iperspecifici e tagliati su ogni ospite.”

Ryan ha condotto più di 40 interviste al Summit di quest’anno, e Gemini ha avuto un ruolo chiave nella costruzione della struttura di queste conversazioni. Ma è importante notare che Ryan non ha chiesto a Gemini di scrivere i suoi contenuti per suo conto. Invece, ha migliorato i flussi di lavoro permettendogli di passare dall’ideazione alla stesura delle bozze molto più velocemente.

“Non mi sta sostituendo, mi sta solo portando più velocemente sulla linea di partenza”, dichiara. “E questo ha cambiato per sempre il mio approccio alla creazione di contenuti, perché so di avere il controllo sulle informazioni che inserisce nelle mie bozze e la scrittura avviene in modo sicuro.”

Alla luce del successo che ha avuto nell’elevare i suoi flussi di lavoro con Gemini, Ryan consiglia a tutta l’organizzazione di marketing di iniziare subito a capire come implementare l’AI generativa nei propri flussi di lavoro.

“Vi assicuro che l’AI generativa sbloccherà tutti i vostri superpoteri”, afferma Ryan. “Valuta quali attività possono trarre vantaggio dall’utilizzo della soluzione, quindi implementala per lavorare più velocemente e prendere decisioni migliori.”

Creare strumenti specializzati per accelerare la creazione di contenuti su più supporti

In tutta l’organizzazione, Chanin Nantasenamat, PhD, Senior Developer Advocate, ha completamente trasformato i suoi processi di scrittura dei blog e creazione di contenuti con la potenza dell’AI generativa. Prima di utilizzare l’AI, Chanin impiegava circa due settimane per produrre una serie di contenuti, tra cui post di blog, quickstart, Snowflake Notebooks e video di YouTube, ma l’obiettivo era ridurre di dieci volte questo lasso di tempo per migliorare la produttività del suo team, aiutarlo a risparmiare tempo e scalare le capacità di creazione di contenuti.

Per farlo, Chanin ha creato una suite di strumenti con il framework web open source Streamlit, che ha completamente rivoluzionato i suoi flussi di lavoro.