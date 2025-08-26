La gestione degli agenti AI richiede più del “vibe coding”

Molti di noi ricorderanno la scena iconica del film anni ’90 Jerry Maguire, quando Jerry, un procuratore sportivo, chiede al suo cliente: “Cosa posso fare per te, Rod?” Rod risponde che c’è una cosa che può fare. Con la musica a tutto volume, grida: “Coprimi di soldi. Jerry!” ... “Dillo una volta insieme a me.” Quando Jerry risponde: “Ti copro i soldi!” Rod dice: “No, no, no, non ti copro: ‘Coprimi i soldi!’”

Qual è la lezione? Quando gli incentivi sono allineati, tutti vincono. Non è sempre facile come Hollywood lo fa sembrare, ma non è nemmeno impossibile.

Nel futuro, tutti noi avremo degli agenti.

Con l’avvento dell’agentic AI, disporre di agenti propri non sarà un’esperienza per atleti e attori. Abbiamo già adottato gli assistenti AI. Gli sviluppatori di software sono diventati vibe coders quando hanno iniziato a spiegare l’idea o l’atmosfera di ciò che volevano fare ai loro assistenti che scrivevano il codice per loro. Il termine si è diffuso così rapidamente che a marzo “vibe coding” aveva conquistato un posto nel dizionario Merriam-Webster d’inglese. Ora il trend si è propagato ai marketer che adottano il vibe marketing, agli analisti aziendali con il vibe analytics, e a chiunque utilizzi l’AI per accelerare le attività quotidiane.

Col tempo, molti di questi assistenti AI diventeranno sempre più agenti, che non solo generano ma eseguono il software o le campagne che creano. A questi agenti dell’intelligenza artificiale saranno assegnate attività progettate per funzionare in modo autonomo e in grado di lavorare in modo collaborativo su flussi di lavoro complessi. Secondo uno studio recente, il 10% delle grandi aziende utilizza attualmente agenti AI (in qualche forma), con più della metà che prevede di utilizzarli nel prossimo anno e l’82% entro i prossimi tre anni. I dirigenti prevedono che questo aumenterà l’automazione del flusso di lavoro del 71% e migliorerà il servizio clienti del 64%. Le aspettative sono alte.

Gli agenti dovranno fare ciò per cui sono creati.

I nostri assistenti AI hanno già dimostrato di saperlo fare. Una ricerca Snowflake del 2025 ha rilevato che, per gli early adopter, la Gen AI produce i risultati: il 92% dichiara di aver già raggiunto il ROI sui propri progetti di Gen AI. E c’è una buona notizia per i vibe coders: Il 62% degli intervistati ha riferito di miglioramenti misurabili nella qualità del codice e il 56% di riduzione del rilevamento e risoluzione dei bug. I primi ad aver adottato l’AI hanno anche riferito che le offerte e i consigli personalizzati generati dall’AI migliorano l’engagement dei clienti o dell’audience (63%) e i tassi di conversione e CTR (55%). Questa è una buona notizia per i “vibe marketers”.

Gli agenti AI, tuttavia, potrebbero rivelarsi più difficili. Non tutti i comportamenti AI simili a quelli umani sono auspicabili. Le notizie sono piene di storie di comportamenti AI devianti e ingannevoli: in un esercizio di simulazione, un agente broker, a cui è stato detto di massimizzare i profitti, ha commesso insider trading pur sapendo che era illegale, dimostrando che, come gli esseri umani, le quote possono superare l’etica. L’AI mostra anche una deriva cognitiva progressiva, come il gioco del telefono che facevamo da piccoli, in cui i messaggi si degradano attraverso trasmissioni ripetute. Cosa ci aspettavamo? L’idea era ricreare l’intelligenza umana; otteniamo il male con il bene.

Nonostante questi rischi comportamentali noti, il 57% dei dirigenti delle grandi imprese ritiene che i potenziali vantaggi in termini di produttività superino i rischi. Sembrano sicuri di saper gestire questi nuovi e forse imprevedibili "colleghi".

Dovranno occuparsene i principali.

Si è parlato molto dell’impatto dell’AI sul mercato del lavoro. Eppure abbiamo anche sentito dire: “L’AI non ti sostituirà, ma qualcuno che utilizza l’AI lo farà”. Questo include saper sfruttare e gestire efficacemente i colleghi agenti e la forza lavoro in generale. La gestione nell’era degli agenti richiede più del semplice vibe coding. Richiede un principale forte.