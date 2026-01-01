Partner di diversi settori danno vita all’AI generativa

Immagina un mondo in cui l’AI consiglia un prodotto ottimale, accelera le scoperte mediche e prevede i trend finanziari: questo non è il futuro; sta succedendo ora nel retail, nei servizi sanitari e nel mondo finanziario. Avendo già affrontato importanti transizioni di mercato, come l’avvento del cloud computing e l’ascesa dell’intelligenza artificiale e del machine learning, comprendo l’importanza di adottare un approccio ponderato alla tecnologia e dare priorità all’impatto sul mondo reale. La trasformazione di queste capacità in soluzioni fruibili richiede qualcosa in più di una tecnologia avanzata: richiede l’esperienza di partner che comprendano le sfide del settore e possano colmare il divario tra innovazione e valore aziendale.
I primi casi d’uso dell’AI generativa continuano ad avere l’applicazione più diffusa in tutti i settori. Queste funzionalità sono elaborazione e sintesi dei documenti, business intelligence basata sul linguaggio naturale e chatbot o agenti autonomi. Questi fungono da componenti fondamentali per le applicazioni trasformative, consentendo alle organizzazioni di sfruttare efficacemente i dati strutturati e non strutturati. Gli strumenti di AI generativa sono agnostici, ma la loro vera potenza risiede nello sfruttare queste capacità per risolvere i problemi specifici di ogni settore. Questo richiede tre elementi critici: casi d’uso comprovati, profonda esperienza nel settore e una solida piattaforma dati progettata per sbloccare il potenziale dell’AI.
L'AI generativa in azione: casi d'uso per settore
La Gen AI sta già dando risultati trasformativi in tutti i settori. La sua capacità di elaborare e interpretare dati strutturati e non strutturati è alla base della risoluzione di problemi complessi in vari campi. Nel settore sanitario, l’AI generativa migliora la diagnostica analizzando i dati di imaging, consentendo di rilevare condizioni come polmoniti con eccezionale precisione. Snowflake e i suoi partner hanno favorito i risultati nel mondo reale; ad esempio, Snowflake e un provider di servizi tecnologici leader hanno aiutato gli organismi pagatori del settore sanitario a creare profili dei pazienti a 360° per migliorare il processo decisionale, l’assistenza personalizzata e l’analisi. In un altro caso, combinando in modo sicuro fonti di dati diverse, Snowflake e un system integrator aiutano i clienti a fornire insight in aree chiave come la gestione dei costi, l’accesso alle cure e l’equità sanitaria, riducendo gli oneri amministrativi e consentendo ai leader del settore sanitario di migliorare i risultati per i pazienti e le organizzazioni.
Con il suo ritmo veloce e le elevate aspettative dei clienti, il settore retail ha anche registrato notevoli vantaggi dall’AI generativa rendendo possibili esperienze di acquisto iperpersonalizzate. Analizzando il comportamento dei clienti, come la cronologia degli acquisti e i modelli di navigazione, le soluzioni basate sull’AI possono prevedere le preferenze e suggerire prodotti su misura, migliorando l’engagement e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, la previsione avanzata della domanda basata su AI ottimizza la gestione dell’inventario, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza della supply chain. Ad esempio, Snowflake ha collaborato con un cloud provider leader per aiutare un importante retailer di abbigliamento a sfruttare la Gen AI per ottenere insight in tempo reale sulla disponibilità delle scorte e rispondere in modo più efficace alle richieste dei consumatori.
La prevenzione delle frodi e le interazioni personalizzate con i clienti sono fondamentali per gli istituti finanziari si avventurano nel panorama digitale di oggi. Anche la Gen AI può contribuire a mitigare queste sfide, con funzionalità come il rilevamento delle anomalie in tempo reale, che consentono transazioni sicure e allo stesso tempo creano fiducia nei clienti. L’AI consente inoltre agli istituti finanziari di fornire strategie di investimento su misura e un’assistenza clienti personalizzata, sfruttando insight data-driven per migliorare la soddisfazione dei clienti. Un esempio degno di nota è la collaborazione di Snowflake con una società di consulenza globale e un’assicurazione danni leader del settore per migliorare il processo di denuncia di sinistro. Sfruttando l’AI generativa, l’assicuratore è stato in grado di accelerare l’accettazione dei sinistri, semplificare il processo decisionale e migliorare la soddisfazione dei clienti, creando un’esperienza più efficiente e reattiva per gli assicurati.
Dare potere ai partner per creare soluzioni AI trasformative
Le organizzazioni sono alla ricerca di partner in grado di fornire un vero valore aziendale, non solo tecnologico. I partner Snowflake stanno collaborando con le più grandi aziende del mondo per affrontare le sfide di domani. Con una profonda esperienza nel settore, i nostri partner sono ben posizionati per progettare e implementare applicazioni AI su misura per affrontare sfide uniche. Tuttavia, i system integrator potranno realizzare tutto il potenziale di queste soluzioni solo se implementate in modo sicuro e su vasta scala.
Snowflake si basa su tre fattori principali: efficienza, accessibilità e sicurezza. Semplifichiamo lo sviluppo dell’AI riducendo l’overhead operativo e accelerando la distribuzione in modo che i partner possano concentrarsi sull’innovazione. Fornendo strumenti low-code/no-code e supportando SQL e Python, rendiamo l’AI accessibile a tutti, favorendo la collaborazione tra SI, esperti tecnici e leader aziendali. Con solide misure di sicurezza, tra cui framework di governance e standard di conformità, assicuriamo soluzioni AI affidabili e affidabili, che consentono agli enti creditizi di affrontare sfide specifiche del settore, accelerare il ROI e favorire una crescita sostenibile.
Il potenziale dell'AI generativa: partner per la trasformazione
Nel nostro futuro, Snowflake rimane impegnata a migliorare le sue funzionalità AI, fornendo ai partner gli strumenti necessari per essere al comando in questo panorama in rapida evoluzione. Leggi il report AI e dati: previsioni per il 2025 per le ultime previsioni su dati e AI e gli insight di sette leader del settore tra cui Baris Gultekin, Head of AI di Snowflake, e Brad Jones, Chief Information Security Officer.
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