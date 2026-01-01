Partner di diversi settori danno vita all’AI generativa

La Gen AI sta già dando risultati trasformativi in tutti i settori. La sua capacità di elaborare e interpretare dati strutturati e non strutturati è alla base della risoluzione di problemi complessi in vari campi. Nel settore sanitario, l’AI generativa migliora la diagnostica analizzando i dati di imaging, consentendo di rilevare condizioni come polmoniti con eccezionale precisione. Snowflake e i suoi partner hanno favorito i risultati nel mondo reale; ad esempio, Snowflake e un provider di servizi tecnologici leader hanno aiutato gli organismi pagatori del settore sanitario a creare profili dei pazienti a 360° per migliorare il processo decisionale, l’assistenza personalizzata e l’analisi. In un altro caso, combinando in modo sicuro fonti di dati diverse, Snowflake e un system integrator aiutano i clienti a fornire insight in aree chiave come la gestione dei costi, l’accesso alle cure e l’equità sanitaria, riducendo gli oneri amministrativi e consentendo ai leader del settore sanitario di migliorare i risultati per i pazienti e le organizzazioni.

Con il suo ritmo veloce e le elevate aspettative dei clienti, il settore retail ha anche registrato notevoli vantaggi dall’AI generativa rendendo possibili esperienze di acquisto iperpersonalizzate. Analizzando il comportamento dei clienti, come la cronologia degli acquisti e i modelli di navigazione, le soluzioni basate sull’AI possono prevedere le preferenze e suggerire prodotti su misura, migliorando l’engagement e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, la previsione avanzata della domanda basata su AI ottimizza la gestione dell’inventario, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza della supply chain. Ad esempio, Snowflake ha collaborato con un cloud provider leader per aiutare un importante retailer di abbigliamento a sfruttare la Gen AI per ottenere insight in tempo reale sulla disponibilità delle scorte e rispondere in modo più efficace alle richieste dei consumatori.

La prevenzione delle frodi e le interazioni personalizzate con i clienti sono fondamentali per gli istituti finanziari si avventurano nel panorama digitale di oggi. Anche la Gen AI può contribuire a mitigare queste sfide, con funzionalità come il rilevamento delle anomalie in tempo reale, che consentono transazioni sicure e allo stesso tempo creano fiducia nei clienti. L’AI consente inoltre agli istituti finanziari di fornire strategie di investimento su misura e un’assistenza clienti personalizzata, sfruttando insight data-driven per migliorare la soddisfazione dei clienti. Un esempio degno di nota è la collaborazione di Snowflake con una società di consulenza globale e un’assicurazione danni leader del settore per migliorare il processo di denuncia di sinistro. Sfruttando l’AI generativa, l’assicuratore è stato in grado di accelerare l’accettazione dei sinistri, semplificare il processo decisionale e migliorare la soddisfazione dei clienti, creando un’esperienza più efficiente e reattiva per gli assicurati.