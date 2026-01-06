Snowflake 콘텐츠 제작자들이 AI로 업무 속도를 높이는 방법

그동안 Snowflake는 고객들이 플랫폼 안에서 AI를 통해 프로세스를 최적화하고 혁신적인 성과를 달성할 수 있도록 꾸준히 지원해 왔습니다. 이제 우리는 그 초점을 내부로 돌려, Snowflake 조직 내 모든 팀들이 생성형 AI를 활용해 일상적인 워크플로우를 간소화하고 반복적인 작업을 자동화하며, 데이터에서 더 깊은 인사이트를 확보할 수 있도록 돕고 있습니다.

이번 포스팅에서는 Snowflake 내 서로 다른 팀에 속한 두 명의 직원이 단순히 AI에 적응하는 것에 그치지 않고, 이를 업무의 핵심 요소로 통합해 생산성을 높이고 창의성을 촉진하여 궁극적으로 회사의 성공에 기여한 사례를 살펴봅니다.

몇 주가 아니라 단 하루 만에 완성하는 세계 최고 수준의 인터뷰 콘텐츠

Snowflake의 프로그램 콘텐츠 선임 이사이자 Snowflake의 독립 뉴스 플랫폼인 Data Cloud Now의 뉴스 앵커로 활동 중인 Ryan Green은 콘텐츠 제작에 열정을 가지고 있습니다. 전 세계를 누비며 Snowflake 이벤트를 취재할 때나 Snowflake Summit 현장에서 업계 리더들과 인터뷰를 진행하여 Data Cloud Now를 위한 콘텐츠를 제작할 때나 Ryan은 늘 Snowflake 임원진, 고객, 파트너들을 상대로 시청자들이 듣고 싶어하는 깊이 있는 대화를 이끌어내고 있습니다. 하지만 세간의 이목을 끌고 끄는 질문을 만들어내고 프로그램의 전체 구성을 잡는 일은 결코 쉽지 않습니다. 사실, 상당한 시간과 노력이 필요한 작업이죠.

그러나 글쓰기 과정에 Google Gemini를 도입하면서, Ryan의 워크플로우는 예상치 못한 방식으로 변화하기 시작했습니다. 그가 Google Gemini를 활용한 첫 번째 주요 프로젝트 중 하나는 올해 Summit에서 진행한 사고 리더(Thought Leader) 인터뷰의 개요를 잡는 일이었습니다.

“Gemini와 자연어로 대화를 나누면서 제 스토리텔링 철학을 설명했고, 이를 바탕으로 프롬프트를 구축할 수 있었습니다.”라고 Ryan은 말합니다. “그리고 그 다음 단계로, 과거에 진행했던 공개 인터뷰들의 녹취록을 참고 자료로 제공했고, 더 나은 결과를 얻기 위해 Gemini가 검색해야 할 매개변수도 설정했습니다. 그 결과 하루 이틀 안에, Summit 인터뷰에 쓸 질문의 기본 뼈대를 만들 수 있었고, 이를 다듬어서 내부 리뷰에 올릴 수 있는 초안까지 준비할 수 있었습니다.”

이렇게 Gemini로 기본 설정을 마친 후, Ryan은 몇 주 분량의 작업을 단 몇 분 만에 만들어낼 수 있었습니다. 이에 따라, 작업물을 다듬는 데 충분한 시간을 할애할 수 있었고, 편집은 하루 안에 끝이 났습니다. “이제 저는 톤, 전달 방식, 리듬, 전략과 같은 진정한 부가가치를 만들어내는 일에 더 많은 시간을 할애하여, 각 게스트에게 맞춤화된 콘텐츠로 대화를 발전시키는 데 집중할 수 있게 되었습니다.”

Ryan은 올해 Summit에서 40회 이상의 인터뷰를 진행했으며, Gemini는 이러한 인터뷰의 구조를 만드는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 하지만 여기서 중요한 사실은, Gemini가 Ryan을 대신해 콘텐츠를 만들어낸 것이 아니라는 사실입니다. Gemini는 그의 워크플로우를 보완하여 아이디어 구상에서 실제 초안에 이르기까지의 시간을 획기적으로 단축해 준 것입니다.

"Gemini가 저를 대체하는 건 아닙니다. 단지 출발선에 더 빨리 서게 해줄 뿐이죠."라고 그는 말합니다. "그리고 콘텐츠 제작에 대한 저의 접근 방식을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 왜냐하면 초안에 어떤 정보가 들어가는지 제가 직접 통제할 수 있고, 안전하고 보안이 보장된 방식으로 글이 작성된다는 것을 알기 때문입니다."

Ryan은 Gemini를 활용해 워크플로우의 질을 한 단계 끌어올린 경험을 바탕으로, 마케팅 조직 전반에서 구성원 모두가 생성형 AI를 각자의 워크플로우에 어떻게 적용할 수 있을지 적극적으로 실험해 보기를 권장합니다.

"생성형 AI는 여러분 각자의 숨겨진 능력을 반드시 끌어낼 줄 것입니다. 어떤 업무에 AI를 적용하면 도움이 될지 살펴보고, 더 빠르게 일하고 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 활용해 보세요."

다양한 매체에서 콘텐츠 제작 속도를 높이는 맞춤형 도구 구축

시니어 개발자 애드보킷인 Chanin Nantasenamat 박사는 조직 전반에서 생성형 AI의 힘을 활용해 블로그 작성과 콘텐츠 제작 프로세스를 완전히 탈바꿈시켰습니다. AI를 사용하기 전에는 블로그 게시물, Quickstarts, Jupyter/Snowflake Notebooks와 YouTube 동영상으로 구성되는 하나의 콘텐츠 세트를 제작하는 데 약 2주가 걸렸습니다. 하지만 팀의 생산성을 높여 시간을 절약하고 콘텐츠 제작을 확장하기 위해 이 시간을 10분의 1로 줄이는 것을 목표로 삼았습니다.

이를 위해, Chanin은 오픈소스 웹 프레임워크인 Streamlit을 활용해 여러 도구로 구성된 툴킷을 직접 구축했고, 이를 통해 워크플로우를 아래와 같이 전면적으로 개선했습니다.